Zarządzanie swoimi finansami wcale nie jest łatwe, zwłaszcza gdy zależy nam np. na odkładaniu części wypłaty. Dowiedz się, jakie są najczęstsze błędy finansowe i sprawdź, czy ich nie popełniasz!

Reklama

1. Zapominanie o dokładnym rozplanowaniu budżetu

Aby racjonalnie zarządzać budżetem, trzeba go dobrze rozplanować. I to niezależnie od tego, czy jest to budżet całej firmy, czy dwuosobowej rodziny! Jeśli nigdy tego nie robiłaś, najwyższy czas zacząć.

Przez miesiąc dokładnie zapisuj każdy swój wydatek, nie zapominając nawet o najdrobniejszych sumach. Po miesiącu podsumuj wszystko, dzieląc obliczenia na kilka grup - jedzenie, rozrywka, rachunki, dojazdy, itd. Na tej podstawie ustal sumy, które miesięcznie wolno ci wydać na dany cel.

Oczywiście, zdarzają się nieprzewidziane sytuacje - choroba, awaria sprzętu domowego, nieprzewidziany wyjazd.

Nie wolno jednak zbyt często przymykać oka na przekraczanie wyliczonej kwoty. Dobrze rozplanowany budżet to podstawa rozsądnego zarządzania finansami!

2. Branie pożyczki za pożyczką

W pętlę kredytów najczęściej wpada się już od pierwszej "chwilówki". To przerażające, ale ten błąd popełnia wiele osób - bierze kolejny kredyt, aby spłacić ten pierwszy, po czym bierze następną pożyczkę, aby spłacić tę drugą...

To błędne koło! Jeśli masz problemy ze spłatami, nie kupuj nic na raty, ani nie bierz kolejnych pożyczek. Spróbuj obniżyć swój standard życia lub np. sprzedać samochód i skończyć raz na zawsze z kredytową pętlą.

Jeden kredyt nie jest niczym złym, ale już spłacanie jednej pożyczki następną, to prosta droga do powolnego bankructwa.

3. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa finansowego

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów! Nie loguj się na internetowe konto bankowe z przypadkowych komputerów - jeśli korzystasz np. z ogólnodostępnego sprzętu w pracy lub na uczelni, może on być zawirusowany i narazić cię na włamanie.

Chroń również swój PIN - nie noś go na karteczce w portfelu!

4. Niekorzystanie z lokat i innych form lokowania oszczędności

Wielu osobom wydaje się, że najlepszą metodą oszczędzania jest po prostu odłożenie co miesiąc konkretnej sumy. To przypomina trochę trzymanie pieniędzy "w skarpecie" - nawet nisko oprocentowana lokata, na której nie trzymasz wielu tysięcy złotych, może przynieść dochód.

5. Odwlekanie zakupu ubezpieczenia

Wiele osób myśli o ubezpieczeniu dopiero wtedy, gdy np. poważnie zachoruje lub zacznie się zbliżać do wieku emerytalnego. To duży błąd! Trudno przewidzieć, kiedy przydarzy się coś złego - o ubezpieczeniu na życie warto pomyśleć wcześnie, nawet gdy jest się jeszcze młodym.

Reklama

Sprawdź inne porady finansowe:

Zabezpieczenie finansowe dla dziecka

Jak zmniejszyć koszt wesela - 15 porad

Kiedy dorosłemu przysługują alimenty - alimenty dla rodziców