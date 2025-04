Ponad połowa z nas uważa, że wydaje za duże sumy przed każdymi świętami Bożego Narodzenia. Gdy na miejskich placach pojawiają się choinki, w sklepach słychać kolędy, postanowienia o skromnej Wigilii i takim samym świątecznym przyjęciu sypią się w gruzy. Niektórzy decydują się nawet na kredyty konsumpcyjne. A po świętach okazuje się, że wszystkiego było za dużo.

Jak zmniejszyć świąteczne wydatki?

Planujemy menu

Tegoroczne święta, łącznie z niedzielą, będą trwały trzy dni. A doliczając wigilię - cztery dni. Zaplanuj więc menu na cały okres, w miarę możliwości dość szczegółowe. Policz, ile osób będzie jadło każdy posiłek.

Obliczamy ilość produktów

Mając te informacje, łatwiej obliczysz, ile produktów trzeba kupić, aby po świętach nie wyrzucać nieświeżych resztek. Każdy z nas je co prawda różne porcje, ale średnio można przyjąć, że na jeden dzień dla jednej osoby potrzeba ok. 150 g pieczywa, 200 g mięsa, wędliny lub ryb, 100 g sera, 400 g warzyw, 200 g owoców, 100–150 g ziemniaków, 30 g masła i 30 g oleju. Oczywiście ser można zastąpić np. 2 jajkami lub kawałkiem ryby, a ziemniaki chociażby ryżem czy makaronem.

W święta jemy zwykle więcej, dlatego możesz zwiększyć porcje mięsa i ryb o 20–30 proc. Przemnóż to przez ilość osób. Będziesz wiedziała ile produktów kupić. Do tego dodaj produkty potrzebne na domowe ciasta, na farsz do pierogów i sporo kapusty na bigos, jeśli zamierzasz go zrobić. Na pewno nikt nie będzie głodny.

Szukaj promocji

Jeśli spotkasz mięso lub ryby w dobrej cenie, kup, nawet jeśli do Świąt zostało jeszcze dużo czasu. Możesz przecież zamrozić.

Dobre i tanie mięso

Z mięs zdecyduj się na schab lub mięso od szynki, piersi i udka kurczaka. To w tej chwili najtańsze mięsa, a naprawdę dobrej jakości i można z nich zrobić wiele smacznych potraw. Poszukaj na nie przepisów w internecie lub w gazetach.

Zrób sycące sałatki

Mogą to być np. z ryżem, makaronem, ziemniakami.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"