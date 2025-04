Przestałaś spłacać zadłużenie, zalegasz z opłatami za media. Jeśli będziesz zwlekać z oddaniem długu, może go przejąć firma windykacyjna.

Bank, a także każda instytucja, której zalegasz ze zwrotem pieniędzy, może zlecić ściągnięcie zadłużenia firmie windykacyjnej. Na rynku działa ich wiele. Skupują długi, a następnie próbują wyegzekwować je od dłużnika. Wraz z twoim długiem do windykatora trafiają twoje dane – imię, nazwisko, adres. No i mogą zacząć się kłopoty...

Jakie prawa ma windykator?



Aby osiągnąć swój cel, czyli odzyskać dług, firma ma prawo:

wysyłać na twój adres wezwania do zapłaty (przepisy nie określają, ile takich pism windykator może wysłać);

(przepisy nie określają, ile takich pism windykator może wysłać); dzwonić i ponaglać;

umówić się z tobą na spotkanie, aby wspólnie ustalić sposób i warunki zwrotu należności.

Co zrobić, gdy otrzymasz wezwanie?



Nie wyrzucaj go do kosza! To najgorsze rozwiązanie. Jeśli liczysz na to, że nie dostaniesz następnego, to się mylisz. Najpierw sprawdź, czy pismo zawiera wszystkie niezbędne dane:

kwotę długu i numer niespłaconej faktury,

odsetki za zwłokę wraz z informacją o przepisie prawnym, na podstawie którego je naliczono,

nazwę i adres wierzyciela, któremu zalegasz z pieniędzmi,

dane firmy windykacyjnej (łącznie z numerem telefonu),

numer pełnomocnictwa, jakie firma otrzymała od wierzyciela (jest to numer twojej sprawy).

Następnie skontaktuj się z firmą windykacyjną. Wyjaśnij, jak wygląda twoja sytuacja finansowa, i spróbuj coś zaproponować, np. że oddasz dług w ratach. Windykatorowi zależy, aby odzyskać pieniądze, więc powinien się na to zgodzić.

Co grozi za unikanie windykatora?

Jeśli będziesz unikać windykatora, nie odpowiadać na listy, e-maile, ten skieruje sprawę na drogę sądową. Wtedy kwota do spłaty może się powiększyć, bo firma windykacyjna ma prawo dopisać do niej własne koszty (ponagleń, telefonów, dojazdów). Gdy sąd wyda wyrok, windykator może przekazać sprawę komornikowi. Ale nie musi... Może zaproponować ci ugodę. Warto ją podpisać, bo tym samym unikniesz komornika i nie poniesiesz związanych z nim kosztów.

Tego windykatorowi nie wolno:

Nie ma przepisów, które regulują działanie takich firm. Niektóre z nich stosują jednak bezprawne metody, zakazane przez kodeks karny i kodeks etyki windykatorów.

Windykatorowi nie wolno:

doliczać dodatkowych opłat do wartości zadłużenia,

nękać dłużnika (np. dzwonić do ciebie w nocy),

(np. dzwonić do ciebie w nocy), zastraszać go, np. twierdząc, że wszędzie cię znajdzie, pożałujesz itp. (jest to tzw. groźba karalna),

używać przemocy.

Windykator nie ma także prawa:

wejść do twojego mieszkania (chyba że sama go wpuścisz),

spisywać stanu twojego majątku ani straszyć, że wystawi go na licytację ,

, wynieść rzeczy z mieszkania,

rozmawiać o twoich problemach finansowych z innymi osobami (twoimi sąsiadami, przełożonym),

(twoimi sąsiadami, przełożonym), wpisać cię do rejestru dłużników.

Gdyby zrobił którąś z tych rzeczy, zawiadom o tym jego przełożonego.

Sprawdź też inne porady prawne i finansowe na naszym forum.

Na podstawie artykułu Alicji Hass z Przyjaciółki