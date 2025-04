Ktoś z twoich bliskich boryka się z ciągłym brakiem pieniędzy? Prawdopodobnie jakiś czas temu podjął jedną złą decyzję, za którą poszły następne, a teraz spirala długów zaczyna się coraz bardziej zacieśniać. Jak ty, jako osoba postronna, możesz pomóc osobie zadłużonej wyjść z długów?

Jak pomóc osobie zadłużonej - porady

Musisz być czujna i wrażliwa. Oczywiście nie chodzi o to, byś to ty spłaciła całe zadłużenie za kogoś. Po pierwsze - nie ty je wygenerowałaś, a po drugie - jeśli tak zrobisz, dłużnik niczego się nie nauczy, a już na pewno nie tego, jak radzić sobie z miesięcznym budżetem i jak nim dysponować, aby wystarczało tyle, ile ma.

Jak zatem powinnaś postępować z osobą zadłużoną?



Stanowcza życzliwość

To podstawowa, ale wcale nie łatwa sprawa. Musisz tak wyważyć swoje słowa i gesty, by z jednej strony nie wyjść na osobę nieczułą, bez serca, a z drugiej nie dać się wciągnąć w poczucie winy. Jeśli będziesz nadmiernie użalała się nad osobą zadłużoną, ta może to wykorzystać w swojej bezsilności i widzieć jedyny ratunek w tym, że to ty spłacisz cały dług.

Konkretna pomoc w zmianie

Same ciepłe słowa pociechy nie wystarczą. Prawdziwa pomoc musi nieść za sobą konkretne, realne działania. Usiądź z dłużnikiem, zróbcie plan budżetu domowego i spróbujcie tak wykalkulować miesięczne wydatki, by uwzględnić w nich jakieś kwoty, które będą przeznaczane na spłatę rat kredytów, pożyczek i innych zadłużeń. Możecie też razem wybrać się do banku i omówić tam jakieś dogodne warunki spłaty długu.

Tych zachowań unikaj!

Jeśli chcesz być naprawdę pomocą, a nie kimś, kto zawsze wie lepiej i potrafi jedynie wytykać błędy innym, unikaj:

krytykowania;

oskarżania;

obwiniania;

wzbudzania poczucia wstydu;

wzbudzania poczucia winy;

Z drugiej strony nie powinnaś też:

przesadnie współczuć;

wyręczać dłużnika w spłacie zadłużenia;

litować się;

bagatelizować problemu;

ukrywać faktu zadłużenia.

