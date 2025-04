1. Wydawaj mniej, niż zarabiasz

Z pozoru brzmi prosto, jednak nie zawsze jest łatwe. Nie każdego z nas stać na comiesięczne odkładnie dużych kwot. Pamiętaj jednak, że nawet zaoszczędzenie 50 zł zawsze jest krokiem naprzód!

Spróbuj to sobie zwizualizować - jeśli w danym miesiącu wydasz więcej niż zarobisz, robisz wtedy krok wstecz. Chyba nie chciałabyś zbyt często się cofać?

Oczywiście, nie każdą życiową sytuację da się przewidzieć. Każdemu zdarza się czasem pechowy miesiąc, kiedy samochód wymaga dużej naprawy, dziecko choruje, pralka się zepsuje, a do tego trzeba kupić szkolne podręczniki. Nie zawsze możesz uniknąć dużych wydatków i "bycia pod kreską", jednorazowy incydent nie może cię załamać!

Ważne, aby wydawanie zbyt dużej ilości pieniędzy nie weszło ci w nawyk!

2. Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy

Nie namawiamy cię oczywiście do trzymania ich pod poduszką lub w przysłowiowej skarpecie. Mamy na myśli zupełnie inne aspekty, które mogą wydawać się oczywiste, ale dla większości jednak wcale takie nie są.

Pilnuj, aby twój PIN nie dostał się w niepowołane ręce. Wiele osób ma nawyk trzymania karteczki z zapisanym PINem w... portfelu. Taka praktyka znacznie ułatwi życie potencjalnemu złodziejowi!

PIN nie powinien składać się z cyfr, które stanowią rok twojego urodzenia - to zbyt łatwa kombinacja. Skorzystaj z opcji ustawienia limitu na karcie, aby potencjalny przestępca nie mógł wydać zbyt dużo, zanim zastrzeżesz kartę.

3. Oszczędzaj z głową!

Oszczędzanie nie oznacza wyłącznie odłożenia pewnej sumy pieniędzy "na potem". Załóż lokatę, nawet jeśli nie jesteś milionerką, która na samym procencie może zyskać tysiące!

Mówiąc wprost - niech twoje pieniądze nie leżą bezczynnie, pozwól im na siebie zarabiać!

4. Uważaj na kredyty

Niewiele osób w dzisiejszych czasach może sobie pozwolić np. na zakup mieszkania bez kredytu. Nie namawiamy cię więc do tego, byś całkowicie z niego zrezygnowała - to zbyt idealistyczna wizja i dobrze wiemy, że nierealna.

Jeśli bierzesz kredyt, dobrze zapoznaj się z ofertą kredytową w wielu różnych miejscach. Możesz postarać się o dofinansowanie kredytu - wziąć udział w programie Mieszkanie dla Młodych. Jeśli zaczniesz mieć problemy ze spłatą rat (np. w wyniku wypadku, choroby, utraty pracy), niezwłocznie poinformuj o tym bank! Wiele osób stosuje wtedy taktykę uników i zaprzestaje płacenia. To najgorsze z możliwych wyjść!

5. Rozplanuj swój domowy budżet

Dokładne rozplanowanie miesięcznych wydatków to bardzo ważna sprawa. Przez miesiąc przeanalizuj swoje wydatki, podliczając ile wydajesz na poszczególne potrzeby - ile na jedzenie, lekarstwa, raty, rozrywkę, itd.

Następnie dokładnie podziel całą kwotę pensji na sumy, które co miesiąc wolno ci wydawać, np. 600 zł na jedzenie, 300 zł na ubrania, 800 zł na raty, itd.

Potem najtrudniejsza część zadania - trzymaj się tych założeń! Jeśli w danym miesiącu wydałaś już 280 zł na płaszcz, nie kupuj t-shirtu za 40 zł. Musisz być konsekwentna!

Jeśli jednak przekroczysz miesięczną sumę dozwoloną na wydatki, w następnym miesiącu powinnaś to "odrobić". Gdy wydasz na ubrania 390 zł, w kolejnym miesiącu możesz przeznaczyć na to 210 zł.

Oczywiście, wszystko z rozsądkiem - nie namawiamy cię do tego, byś chodziła z zapaleniem płuc, nawet jeśli już wydałaś miesięczną sumę przeznaczoną na leki!

Pomimo nieprzewidzianych sytuacji dobrze mieć jednak rozplanowany zarys comiesięcznego budżetu, dzięki czemu łatwiej zachować samodyscyplinę.

