Mówi się, że dziecko to duża radość, ale też duży wydatek. To wcale nie mit, mimo że może zabrzmieć dość bezdusznie. O ile niemowlak (zwłaszcza ten karmiony mlekiem matki) nie wymaga ogromnych nakładów finansowych, o tyle w momencie pójścia dziecka do szkoły zaczynają się finansowe schody...

Potem studia, które są dużym obciążeniem budżetu rodziców. Każdy chciałby zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy start, a o zabezpieczeniu finansowym dla dziecka trzeba zacząć myśleć jak najwcześniej.

Nie musisz wcale być bogata, aby mieć dzieci. Wystarczy, że zaczniesz planować "finansową przyszłość" dla swojego dziecka ze sporym wyprzedzeniem.

Zabezpieczenie finansowe dla dziecka - ubezpieczenia

Na rynku finansowym istnieją różne rodzaje ubezpieczeń, które mogą zapewnić dziecku bezpieczną przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji losowych, np. na wypadek śmierci rodziców.

Możesz również skorzystać z tzw. ubezpieczenia posagowego. W momencie, gdy twoja pociecha osiągnie wiek określony w umowie (może to być np. 18 lat), otrzyma określoną sumę.

Warto o takim ubezpieczeniu pomyśleć jak najwcześniej, ponieważ im dłuższy okres wpłacania składek, tym wyższa kwota zostanie później wypłacona dziecku.

A może konto oszczędnościowe?

Wielu rodziców decyduje się na inne rozwiązanie, aby zyskać zabezpieczenie finansowe dla swojego dziecka. Możesz założyć specjalne konto oszczędnościowe, na które co miesiąc (lub co dwa, itd.) będziesz wpłacać jakąś sumę.

Dobrym pomysłem jest również wpłacanie na taką lokatę kwot, które dziecko otrzymuje w prezencie - często przecież członkowie rodziny ofiarowują pieniądze na chrzciny, urodziny i inne okazje. Zamiast wydawać je na kolejną zabawkę, wpłać je na konto! Z pozornie niewielkich kwot po wielu latach uzbiera się całkiem porządna suma, która może zapewnić twojemu dziecku doby start w dorosłość.

Inwestycja w nieruchomość

Inwestycja w nieruchomość to również inwestycja w przyszłość twojej pociechy! Oczywiście, musisz dysponować sporą sumą, jednak za wiele lat taki zakup może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Przez kilkanaście lat mieszkanie może być wynajmowane, aby potem twoje dziecko nie musiało szukać własnego kąta. A może inwestycja w działkę?

To najdroższe rozwiązanie z przedstawionych przez nas i wizja może wydawać się nieco utopijna, jeśli jednak masz możliwość inwestycji w nieruchomość dla zabezpieczenia finansowego dziecka, nie wahaj się!

