Prowadzenie domowego budżetu to sprawa poważna i ważna. Owszem, można lawirować od miesiąca do miesiąca i liczyć na to, że zawsze wystarczy jakoś do pierwszego, ale lepiej podchodzić do tej kwestii odpowiedzialnie.

Rozsądek podpowiada, że aby dobrze zarządzać domowym budżetem, należy zrobić listę wydatków. Dzięki temu zostanie zachowany porządek w płatnościach, rachunki będą opłacane na czas, oszczędności kumulowane, a ty zaopatrzysz się w te rzeczy, które są w danym momencie najważniejsze. Podpowiadamy, jak stworzyć taką listę wydatków domowych.

Co powinna zawierać lista wydatków domowych?

Poniżej przestawiamy punkty, które zawsze powinnaś uwzględniać w takiej liście. Nie bez znaczenia jest też kolejność. Te wydatki, które są najważniejsze, zawsze powinnaś umieszczać na górze i jako pierwsze je finansować. Odwracanie słusznej kolejności jest niedopuszczalne i lekkomyślne. Takie działanie może spowodować, że np. przez szaleństwo zakupów, na które wybierzesz się zaraz po wypłacie, nie będziesz miała później np. na opłacenie rachunku za telefon lub prąd.

Powinnaś mieć też świadomość, że w każdym miesiącu mogą nagle pojawić się jakieś niezapowiedziane wydatki, np. będziesz musiała naprawić samochód lub wymienić lodówkę. Na to również powinno być cię stać, nie uszczuplając przy tym oszczędności. Może się jednak wówczas okazać, że w danym miesiącu zabraknie funduszy... na rozrywkę. Należy pamiętać, że choć przyjemności są ważne i potrzebne w życiu, nie mogą być powodem zaniedbywania priorytetów.

Jak zatem powinna wyglądać taka lista i w jakiej kolejności planować wydatki?

Oto nasza propozycja:

Koszty administracyjne (opłata czynszu, prądu, wody) Kredyty/pożyczki Media (telefony, telewizja, internet) Oszczędności Utrzymanie domu (jedzenie, środki czystości) Niezapowiedziane wydatki Przyjemności

na początku miesiąca powinnaś całe wynagrodzenie podzielić odpowiednio do wszystkich powyższych punktów i konsekwentnie trzymać się planu. Dzięki temu twoja sytuacja finansowa nie będzie się pogarszać, ale wręcz przeciwnie - będziesz się bogacić. Trzymamy kciuki!

