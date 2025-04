Myślisz, że twój partner jest z tobą szczery w kwestiach finansowych? Mówi ci, ile zarabia, a ty w to wierzysz, nie masz przecież powodów, by mu nie ufać. A co, jeśli jest on w grupie Polaków, którzy nie mówią prawdy na temat swoich zarobków, nawet najbliższej rodzinie? Z badań wynika bowiem, że aż 18 proc. Polaków nie zdradza swoim partnerom, ile w rzeczywistości zarabia. Czy jest to domena wszystkich Słowian? Sprawdźmy!

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez IPSOS na zlecenie Profi Credit w czterech europejskich krajach, w tym w Polsce, Czechach, Bułgarii i na Słowacji pokazuje, jak mieszkańcy tych krajów traktują kwestie finansowe i czy uczciwość i lojalność finansowa są dla nich ważne. Wyniki są zaskakujące!

Zaufanie finansowe Polaków, Bułgarów, Czechów i Słowaków

Dość niepokojące wnioski odnośnie zaufania finansowego, jakimi darzą się w rodzinie Słowianie, pochodzą z Polski i Bułgarii. W Czechach i na Słowacji sytuacja wygląda jednak jeszcze gorzej. Co dziesiąty Czech i Słowak nie rozwiązuje wspólnie z partnerem problemów finansowych. Część z nich, informuje jedynie o wycinku swoich zarobków i tylko 78% z nich trafia bezpośrednio do rodzinnego budżetu.

Sekrety finansowe Polaków

Chcesz wiedzieć, jaka jest nasza uczciwość finansowa? Przeczytaj i dowiedz się, jakie są nasze największe sekrety finansowe i do jakich wydatków nie przyznajemy się nawet najbliższym.

1. Na co wydajemy pieniądze

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Profi Credit 23% Polaków nie mówi swoim rodzinom, na co wydaje pieniądze. Nieco lepiej jest tylko w Bułgarii, 22% Bułgarów milczy na temat swoich wydatków. W pozostałych krajach sytuacja wygląda jednak podobnie. W Czechach tematu wydatków nie porusza 26% badanych, na Słowacji 25%.

2. Ile pieniędzy wydajemy

Największa część wydatków jest trzymana w sekrecie w Polsce. Ponad 1/3 osób w naszym kraju przyznaje się w domu do maksymalnie 20% swoich wydatków. Dla porównania, w Czechach tylko 11% osób nie przyznaje się partnerowi do ponoszonych kosztów.

3. W jaki sposób wydajemy zatajone pieniądze...

Do niewierności przyznaje się najwięcej Polaków (28%) i Czechów (25%). Na Słowacji liczba ta wynosi 19%, a w Bułgarii jedynie 15%. Utrzymanie związku poza małżeństwem jest związane również z dodatkowymi kosztami - najhojniejszymi "darczyńcami" są w tym przypadku Bułgarzy. Wydają oni średnio 184€ miesięcznie. U Polaków jest to 176€, a u Słowaków 134€. Czesi są najbardziej ostrożni i wydają na partnerów pozamałżeńskich jedynie 100€ miesięcznie.

Na podstawie materiałów prasowych Profi Credit