Postanowienia noworoczne mogą być bardzo różne. Zawsze jednak planujemy, że kolejny rok musi przynieść zmianę na lepsze. Będziemy lepiej wyglądać, zdrowiej się odżywiać, przykładniej uczyć się języków obcych i... efektywniej zarządzać pieniędzmi. O tym marzymy każdego roku. Nas interesuje najbardziej to, jakie są nasze postanowienia w sprawach finansowych. Oby wszystkie one spełniły się tym razem w stu procentach.

Niewypełniane postanowienia finansowe

Zwykle z końcem roku albo początkiem następnego mamy największą motywację do tego, by planować różne rzeczy na przyszłość i jesteśmy przepełnieni optymizmem co do tego, że założony przez nas plan zostanie osiągnięty. Gdzieś po drodze jednak często upadamy i przez to zamierzony cel z czasem coraz bardziej się oddala. I tak docieramy do końca kolejnego roku i znowu powracają te same myśli. Dlaczego tak się dzieje?

Być może przyczyną niepowodzenia postanowień noworocznych jest to, że zbyt dużo od siebie wymagamy. Nie chcemy podejmować małych kroków, od razu rzucamy się na prawie nierealne wyzwania. Takie podejście sprawia, że nie dajemy rady wytrwać w ustalonym reżimie i zamiast nieco odpuścić, całkiem zarzucamy plany.

Jakie mamy postanowienia finansowe na 2015 rok?

Jak pokazują badania, Polacy bardzo chętnie planują i zobowiązują się do dużych zmian, którym jednak później często nie potrafią sprostać. Co najczęściej postanawiamy w kwestii finansów na nowy rok?

Będziemy regularnie oszczędzać .

. Nie będziemy zaciągać żadnych pożyczek i kredytów.

Będziemy lepiej zarządzać miesięcznymi dochodami i wydatkami .

. Będziemy regularnie spłacać zadłużenie, które już zaciągnęliśmy.

Będziemy uczyć swoich bliskich zarządzania finansami osobistymi.

Jakie sprawy chcemy zamknąć jak najszybciej, by nie ciążyły nam przez kolejne miesiące?

Uregulowanie rachunków i posiadanych rat kredytów.

Spłacenie długów wobec bliskich i przyjaciół.

Kontakt z wierzycielami w przypadku posiadania zalegającego zadłużenia.

