Maseczka z awokado: 6 domowych przepisów, które intensywnie nawilżą i zregenerują skórę

Awokado jest bogatym źródłem wapnia, potasu, nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu foliowego, witaminy A, witamin z grupy B, witamin PP, K i H. Zawiera kwas oleinowy, który obniża poziom złego cholesterolu. Pomaga regulować ciśnienie krwi, chroni przed udarem chorobami serca i układu krążenia. Awokado bogate jest w luteinę, która pomaga utrzymać oczy w dobrej kondycji. Wykazuje działanie antynowotworowe i działa antystresowo. Oprócz bogatego źródła wartości odżywczych, owoc ten okazuje się niezastąpiony w domowej kosmetyczce.

Awokado regeneruje skórę, pobudza syntezę kolagenu, opóźnia procesy starzenia. Delikatnie natłuszcza, wygładza i chroni przez utratą wody. Wykazuje działanie przeciwzapalne i łagodzi podrażnienia. Jest doskonałym składnikiem odżywczym dla skóry suchej, zmęczonej, pozbawionej blasku, wrażliwej, dojrzałej.

Oto kilka propozycji maseczek z awokado. Jeśli Twoje skóra jest wrażliwa, zrezygnuj z soku z cytryny. Działa rozjaśniająco na przebarwienia, jednak może podrażniać.

Maseczka z awokado i soku z cytryny na zmarszczki

1 awokado,

cytryna.

Miąższ awokado zmieszaj z kilkoma kroplami soku z cytryny na jednolitą masę. Nałóż na twarz, szyję i dekolt. Pozostaw na 15 minut, a następnie zmyj letnią wodą.

Maseczka z awokado i żółtka

1 awokado,

1 żółtko,

cytryna.

Miąższ awokado zmiksuj z żółtkiem jaja i kilkoma kroplami soku cytrynowego. Nałóż na twarz, szyję i dekolt i pozostaw na 15 minut. Zmyj letnią, najlepiej przegotowaną wodą.

Maseczka z awokado i płatków owsianych

½ awokado,

1 łyżeczka jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka płatków owsianych.

Awokado rozgnieć widelcem lub zmiksuj. Dodaj zmielone płatki owsiane, jogurt naturalny i zmiksuj. Jeśli maseczka jest zbyt płynna, dodaj więcej płatków owsianych, jeśli zbyt gęsta – jogurtu. Nałóż na twarz, szyję i dekolt. Po 15 minutach zmyj letnią wodą.

Maseczka z awokado i zielonej herbaty

1 awokado,

zielona herbata (liściasta).

Miąższ owocu rozgnieć za pomocą widelca. Gorącą wodą zalej 2 łyżeczki herbaty i parz przez ok. 20-30 sekund, a następnie odcedź. Dodaj herbatę do masy z awokado i wymieszaj. Możesz również zmiksować całość, dzięki temu aplikacja maseczki będzie łatwiejsza. Nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu na ok. 10 minut. Zmyj letnią, przegotowaną wodą.

Awokado działa dobroczynnie również na włosy. Dzięki bogactwu cennych witamin, minerałów i tłuszczów silnie nawilża, odżywia i regeneruje włosy. Już po jednej aplikacji zauważysz efekty w postaci gładkich, lśniących pasm. Skuteczne okażą się zarówno maseczki przygotowane na bazie miąższu z owoców, jak również sam olej z awokado, który możesz wykorzystać do olejowania lub dodawać do domowych kosmetyków. Olej z awokado wmasowany w skalp ponadto zlikwiduje łupież i przyspieszy wzrost włosów.

Maseczka z awokado i miodu

1 awokado,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka miodu.

Rozgnieć miąższ awokado widelcem. Dodaj oliwę z oliwek i miód, wymieszaj dokładnie aby nie było grudek, możesz też całość zmiksować, by uzyskać jednolitą konsystencję. Nałóż maskę na włosy na całej ich długości i pozostaw przez 20 minut. Spłucz letnią wodą i umyj włosy delikatnym szamponem.

Maseczka z awokado, banana i aloesu

1 dojrzały banan,

½ awokado,

łyżka żelu aloesowego,

2 łyżki jogurtu naturalnego.

Rozgnieć widelcem banana i awokado. Dodaj do powstałej masy żel aloesowy i jogurt naturalny, następnie dokładnie wymieszaj i rozprowadź na włosach. Zostaw na 20 min. Po tym czasie dokładnie zmyj zimną wodą, która domknie łuski. Włosy będą lśniące i wygładzone.

