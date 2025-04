Koktajl z awokado to dobry pomysł na sycący i zdrowy posiłek. Skorzystaj z naszych przepisów na koktajle smoothies z dodatkiem awokado, które są smaczne i bardzo zdrowe. Mogą pojawić się nawet w diecie odchudzającej!

Rozpoczynasz dietę odchudzającą i chcesz wprowadzić lub kontynuować picie koktajli z dodatkiem awokado? Nie licz na cudowne właściwości odchudzające tego owocu.

Awokado jest co prawda jednym ze zdrowych źródeł tłuszczu i bardzo dobrze smakuje, ale jest też dość mocno kaloryczne. Nie oznacza to oczywiście, że na diecie odchudzającej musisz całkowicie odstawić awokado. Miej po prostu świadomość, że to kaloryczny (i tuczący) dodatek.

Jeśli do koktajlu dodasz 1/4 awokado, nadasz mu kremowego smaku, a nie podbijesz mocno kaloryczności posiłku. Komponowanie koktajlu z całym awokado (1 owoc to aż 225 kcal!) może nie być już najlepszym pomysłem, jeśli się odchudzasz. Koktajle odchudzające zazwyczaj powinny być sycące, a dostarczać niewielu kalorii.

Koktajl z awokado w diecie odchudzającej sprawdzi się za to, jeśli uważasz, że nie masz czasu na komponowanie wartościowych posiłków i przez to zupełnie je opuszczasz (a potem jedząc zachłannie przekraczasz zapotrzebowanie kaloryczne). U osób zabieganych koktajl z awokado będzie stanowił doskonałą alternatywę śniadania.

Awokado jest dość mdłe w smaku i ma kremową, tłustą strukturę. Te właściwości pozwalają na komponowanie naprawdę pysznych koktajli z awokado. Musisz jednak odpowiednio dobrać dodatki, by koktajl był smaczny. Oto wskazówki, które pozwolą ci skomponować samodzielnie doskonałe smoothie z awokado:

Do koktajlu wybieraj dojrzałe awokado , by był on kremowy w smaku i łatwiej poddawał się blendowaniu. Dojrzałe awokado jest też słodsze.

, by był on kremowy w smaku i łatwiej poddawał się blendowaniu. Dojrzałe awokado jest też słodsze. Pamiętaj, ze awokado ma neutralny, mdły smak. Podbij go wyrazistymi owocami lub przyprawami . Sam smak awokado to tylko tło i baza koktajlu.

. Sam smak awokado to tylko tło i baza koktajlu. Dobierz proporcje koktajlu do celów twojej diety: w diecie na masę zużywaj do koktajlu całe awokado, ale w diecie redukcyjnej ogranicz się do małej cząstki tego owocu.

koktajlu do celów twojej diety: w diecie na masę zużywaj do koktajlu całe awokado, ale w diecie redukcyjnej ogranicz się do małej cząstki tego owocu. Postaraj się przemycić prozdrowotne składniki do koktajlu z awokado : szpinak, jarmuż, natkę pietruszki, seler naciowy. Dzięki temu koktajl będzie bardziej sycący.

: szpinak, jarmuż, natkę pietruszki, seler naciowy. Dzięki temu koktajl będzie bardziej sycący. Pamiętaj, żeby odpowiednio długo blendować koktajl, do rozdrobnienia wszystkich składników. Dłuższe blendowanie nadaje koktajlom z awokado pożądanej kremowej struktury dzięki naturalnym emulgatorom zawartym w awokado.

Wszystkie przepisy na koktajl z awokado mają takie sam proces przygotowania: wystarczy obrać owoce, które tego wymagają, włożyć składniki do blendera i dokładnie miksować przez ok. 2 minuty. Po tym czasie pyszny koktajl z awokado jest gotowy do spożycia. Można przechowywać go w lodówce do kilku godzin bez utraty jego właściwości prozdrowotnych.

Koktajl z awokado z bananem

Połączenie awokado + banan smakuje wyśmienicie, ale pamiętaj, że to bomba kaloryczna. Taki koktajl sprawdzi się na śniadanie, na wycieczkę w góry, po treningu lub w diecie na przytycie.

Składniki:

pół awokado,

szklanka kefiru,

banan,

garść szpinaku.

Koktajl z awokado na odchudzanie

Oto sycący, a niskokaloryczny koktajl z awokado idealny na dietę odchudzającą.

Składniki:

1/4 awokado,

łodyga selera naciowego,

garść borówek,

szklanka wody mineralnej,

morela.

Koktajl kawowy z awokado

Nieszablonowe połączenie smaków, które jest jednak wybitnie smaczne. Pobudzający kawowy koktajl z awokado to idealny zamiennik klasycznego śniadania dla osób, które o poranku tolerują tylko smak kawy.

Składniki:

pół awokado,

espresso,

szklanka mleka,

łyżeczka miodu lub pół banana,

szczypta cynamonu.

Zielony koktajl z awokado z kiwi

Zielone koktajle mogą odstraszać nieprzekonanych kolorem, ale świetnie smakują. Pamiętaj, żeby do koktajlu z kiwi nie dodawać jogurtu ani mleka, bo robi się on gorzki. Napój roślinny idealnie zadziała w tym wypadku.

pół awokado,

kiwi,

100 g melona,

szklanka napoju sojowego lub napoju migdałowego,

garść natki pietruszki,

łyżka soku z cytryny.

fot. Zielony koktajl z awokado/ Adobe Stock, fortyforks

Malinowy koktajl awokado

Maliny to dobre źródło błonnika i niskokaloryczny owoc. W sezonie wybieraj świeże maliny, a zimą sięgaj po mrożoną wersję.

Składniki:

garść malin,

pół awokado,

szklanka maślanki,

garść jarmużu.

Czekoladowy koktajl z awokado

Czekoladowy krem z awokado podbija podniebienia wielu smakoszy. Podobnie smakuje też czekoladowy koktajl. Dzięki tłustej teksturze awokado, koktajl smakuje jak czekoladowy mus. Ciężko uwierzyć, że nie ma w nim klasycznej czekolady.

Składniki:

pół awokado,

pół banana,

łyżeczka kakao,

szklanka mleka,

szczypta chili (opcjonalnie).

fot. Czekoladowy koktajl z zwokado/ Adobe Stock, AmalliaEka

Koktajl z awokado i jabłka

Dodatek awokado do jabłkowego koktajlu tez dobrze smakuje i wzbogaca posiłek o dodatkowe walory. Nie zapomnij o szczypcie cynamonu, która podbija dodatkowo smak jabłek i powoduje, że ten koktajl z awokado ma szarlotkowy smak.

Składniki:

1/4 awokado,

2 jabłka,

szklanka napoju migdałowego,

łyżka płatków owsianych,

szczypta cynamonu,

szczypta kardamonu.

Koktajl mango-awokado

Mango lassi to popularny na całym świecie indyjski napój powstający ze zblendowania mango z jogurtem. Dodatek awokado do koktajlu dodatkowo poprawia teksturę koktajlu, a szpinak czyni go zdrowszym i bardziej wartościowym.

Składniki:

1/4 awokado,

pół dojrzałego mango,

mały jogurt naturalny,

garść szpinaku.

fot. Koktajl z awokado i mango/ Adobe Stock, vanillaechoes

Koktajl z awokado i pomarańczy

Orzeźwiająca i wyrazista pomarańcza połączona z kremowym owocem awokado to doskonała baza koktajlu, którym możesz zastąpić drugie śniadanie.

Składniki:

pół awokado,

pomarańcza,

sok z połowy cytryny,

kilka truskawek.

Koktajl warzywny z awokado

Awokado to mimo wszystko owoc, który najczęściej jada się w postaci wytrawnej np. jako guacamole. Ostatnia propozycja koktajlu z awokado to właśnie napój w wersji warzywnej, zainspirowany hiszpańskim gazpacho.

Składniki:

pół awokado,

2 dojrzałe pomidory,

ząbek czosnku,

szczypta pieprzu,

szczypta soli,

pół szklanki soku pomidorowego,

łodyga selera naciowego,

kilka listków bazylii,

kostki lodu.

Regularne picie koktajlów z awokado ma wiele prozdrowotnych zalet. Koktajle z awokado to nie tylko coś, co nadaje się do diety odchudzającej. Mają one wiele innych prozdrowotnych właściwości. Regularne picie koktajlu z awokado pozwala zaobserwować następujące efekty:

Piękny wygląd skóry i jej nawilżenie dzięki prozdrowotnym kwasom tłuszczowym i witaminie E.

i jej nawilżenie dzięki prozdrowotnym kwasom tłuszczowym i witaminie E. Ograniczenie chęci na słodycze i podjadanie dzięki zdrowym słodkim koktajlom na bazie awokado.

i podjadanie dzięki zdrowym słodkim koktajlom na bazie awokado. Poprawa sytości po posiłkowej dzięki zawartości błonnika pokarmowego.

po posiłkowej dzięki zawartości błonnika pokarmowego. Uregulowanie poziomów cukru we krwi dzięki wolniejszemu wchłanianiu węglowodanów z posiłku przez zawartość zdrowych kwasów tłuszczowych.

we krwi dzięki wolniejszemu wchłanianiu węglowodanów z posiłku przez zawartość zdrowych kwasów tłuszczowych. Regularne wypróżnianie dzięki dawce rozpuszczalnego błonnika i płynów.

dzięki dawce rozpuszczalnego błonnika i płynów. Poprawa lipidogramu, czyli poziomu cholesterolu (całkowitego, LDL) we krwi dzięki zdrowym nienasyconym tłuszczom z awokado.

(całkowitego, LDL) we krwi dzięki zdrowym nienasyconym tłuszczom z awokado. Wsparcie zdrowia mikrobiomu jelitowego dzięki błonnikowi, który jest pożywką dla zdrowych bakterii jelitowych.

dzięki błonnikowi, który jest pożywką dla zdrowych bakterii jelitowych. Przeciwdziałanie uszkodzeniom DNA i działanie anti-aging dzięki zawartości zdrowych antyoksydantów.

