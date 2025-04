Jeśli jesteś fanką naturalnej pielęgnacji, włącz do swojej codziennej rutyny maseczki z cukinii. To popularne, smaczne i uwielbiane przez wszystkich będących na diecie warzywo, jest napakowane witaminami i minerałami (zawiera m.in. witaminy A, C z grupy B, potas, mangan, cynk), które zbawiennie działają na skórę. Domowe kosmetyki m.in. przywracają blask, poprawiają koloryt, odżywiają oraz zmniejszają widoczność zmarszczek i drobnych linii. Efekty zobaczysz już po jednej aplikacji.

Spis treści:

Maseczki z cukinii szczególnie polecane są skórze suchej, matowej, dojrzałej oraz z widocznymi oznakami starzenia.

Maseczka z cukinii na twarz — efekty:

intensywnie nawilża,

wygładza i przywraca skórze promienny wygląd,

ujędrnia,

poprawia koloryt,

rozjaśnia przebarwienia,

koi skórę,

delikatnie spłyca zmarszczki i drobne linie.

Maseczka z buraka na twarz: jak działa i jak ją przygotować?

fot. Maseczka z cukinii na twarz / Adobe Stock, kazmulka

Domowe, naturalne maseczki z cukinii na twarz są łatwe w przygotowaniu, a wszystko, czego potrzebujesz na pewno masz w kuchni.

Nakładaj je na oczyszczoną, suchą skórę.

Maseczka z cukinii, jogurtu i oliwy

Składniki:

miąższ ze średniej wielkości cukinii,

łyżeczka oliwy z oliwek,

łyżka jogurtu naturalnego.

Połącz dokładnie wszystkie składniki, nałóż na twarz i pozostaw na ok. 20 minut. Następnie spłucz, nałóż odżywcze serum i krem.

Maseczka z cukinii i siemienia lnianego

Składniki:

miąższ ze średniej wielkości cukinii,

łyżeczka żelu lnianego,

łyżeczka oliwy z oliwek.

Wymieszaj składniki, nałóż na oczyszczoną skórę i pozostaw na 15-20 minut. Po upływie tego czasu zmyj letnią wodą i kontynuuj swoją rutynę.

Maseczka z cukinii i ogórka

Składniki:

miąższ ze średniej wielkości cukinii,

1/2 małego, świeżego ogórka.

Zetrzyj ogórka na tarce i wymieszaj go z miąższem z cukinii. Nałóż na twarz i pozostaw na 15-20 minut.

Dla najlepszych efektów, maseczki z cukinii rób 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, aby przed zastosowaniem wykonać próbę uczuleniową.

Przeciwwskazaniami do stosowania maseczek z cukinii na twarz jest uczulenie na którykolwiek ze składników.

