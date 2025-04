Jak szybko zapuścić włosy? Sprawdzone sposoby, dzięki którym będą szybciej rosły

Włosy średnio rosną 1 cm w ciągu miesiąca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i diecie, można znacząco poprawić ich wygląd oraz przyspieszyć ich wzrost, nawet dwukrotnie. Aby jednak efekty były zauważalne, bardzo ważna jest systematyczność.

Wymienione niżej wskazówki pomogą nie tylko szybciej zapuścić włosy, ale również je wzmocnią, szczególnie wtedy, gdy borykamy się z nadmiernym wypadaniem.

Spis treści:

FAZA WZROSTU (ANAGEN)

Aktywna faza wzrostu włosa i średnio trwa ok. 3-6 lat (na twarzy ok. 6 tygodni, na nogach ok. 12). Najważniejsza ze wszystkich. Jest uwarunkowana genetycznie, dlatego u każdego z nas ten okres jest inny. Prawie 90% włosów na naszej głowie znajduje się w tej fazie. W tym czasie zachodzą podziały komórkowe, które umożliwiają ich wzrost. Wytwarzana jest również melanina, czyli barwnik odpowiadający za kolor włosów.

FAZA ZANIKU (KATAGEN)

Faza przejściowa trwająca ok. 2-3 tygodni. W tym czasie włosy odłączają się od mieszka i obumierają. Następuje również zahamowanie produkcji melaniny. Ok. 3% włosów na głowie jest w tej fazie.

FAZA WYPADANIA (TELOGEN )

Ostatnia faza wzrostu włosa, faza spoczynku. W tym czasie włos martwieje ( pozostaje na głowie jeszcze ok. 2-4 miesięcy), a następnie wypada. Pod macierzą pojawią się nowe i rozpoczyna się ponownie tzw. faza anagenowa. Znajduje się w niej ok. 10% włosów.

Wcierka na porost włosów odżywia skórę głowy. Zobacz 8 najlepszych kosmetyków

Ziołowe wcierki i płukanki na porost włosów

Wybierz odpowiednie preparaty lub naturalne płukanki przyspieszające wzrost. Świetnie sprawdza się np. kozieradka na włosy, płukanka z liści pokrzywy czy z octu jabłkowego. Doskonałe efekty przynosi również stosowanie siemienia lnianego, które wzmacnia i uelastycznia włosy. Płukanki i wcierki warto stosować 2 razy w tygodniu - wcierki przed, a płukanki po umyciu włosów.

Olejowanie włosów na porost włosów

Olejowanie włosów to jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji. Do zabiegu możesz wykorzystać większość olejków do włosów dostępnych w drogeriach. Należy dobierać je do porowatości włosów, która może być niska, średnia lub wysoka.

Suszenie włosów zimnym powietrzem

Susz włosy chłodnym powietrzem. To pozwoli nie tylko domknąć łuski włosów po myciu i odżywce, ale również je wygładzi i doda blasku.

Stylizacja a porost włosów

Wszystkie zabiegi stylizujące bardzo osłabiają włosy. Nawet niewinne spryskanie włosów solą morską i delikatne ich ugniecenie sprawi, że staną się suche i będą łamliwe. Jeśli chcesz szybko zapuścić włosy, na ten czas ogranicz tego typu zabiegi.

Masaż skóry głowy na porost włosów

Przy każdym myciu głowy wykonaj krótki masaż, który pobudzi krążenie, a tym samym dotleni i odżywi skórę głowy. Zajmuje to kilka minut, a efekty potrafią być niesamowite. Pamiętaj, by nie trzeć zbyt mocno. Pomocny okaże się przy tym peeling skóry głowy, który sprawi, że wcierki oraz produkty przyspieszające wzrost zadziałają znacznie lepiej.

Kora dębu na włosy - jak działa i jak ją stosować?

fot. Adobe Stock, New Africa

Domowe maseczki na porost włosów

Domowe maseczki na porost włosów na bazie miodu, jajek, jogurtu czy bananów potrafią zdziałać cuda - nie tylko przyspieszą wzrost kosmyków, ale również odżywią je i zregenerują. Warunek jest jeden - muszą być stosowane regularnie. Pierwsze efekty zauważysz już po miesiącu.

Szampon na porost włosów

W aptekach oraz drogeriach dostępne są specjalistyczne szampony, po których zobaczysz wysyp baby hair. Dzięki zawartości aktywnych składników pielęgnują skalp oraz wzmacniają cebulki włosów.

Suplementy i witaminy na porost włosów

Oprócz odpowiedniej pielęgnacji włosów, podczas zapuszczania włosów ważna jest też suplementacja. Szczególnie pomocne okażą się suplementy i leki z biotyną oraz skrzypem polnym. Podczas zakupów zwracaj uwagę na skład. Im wyższa ich zawartość, tym lepiej. W zależności od wybranego produktu na efekty trzeba poczekać minimum 2-3 miesiące.

Wiązanie włosów przed snem

Jeśli zależy ci i na szybkim zapuszczeniu włosów i na utrzymaniu ich w dobrej kondycji, powinnaś zawsze przed snem związywać włosy luźno w kucyk. Rozpuszczone włosy podczas snu mogą łamać się i puszyć.

Podczas kuracji zwracaj uwagę na to, co na talerzu. Odpowiednia ilość witamin i mikroelementów to gwarancja zdrowej skóry i lśniących włosów. Dieta powinna być bogata w białko, minerały oraz witaminy. Sięgnij po ryby (pełne kwasów Omega-3), rośliny strączkowe, jajka, sery i otręby pszenne. Do codziennego jadłospisu włącz również pestki, orzechy i oleje.

Na porost włosów zbawienne okaże się siemię lniane. Pij oraz jedz brązowe ziarenka regularnie, a na efekty nie będziesz musiała długo czekać. Zadziała kompleksowo, nie tylko na włosy.

Maść końska na włosy - jak ją stosować i jakie daje efekty?

To niestety mit. Podcinanie w żaden sposób nie wpłynie na ich szybszy wzrost. Włosy rosną od nasady, nie od dołu. To zabieg kosmetyczny, który poprawia jedynie ich wygląd.

Gdy pozbędziesz się rozdwojonych, zniszczonych końcówek będą wyglądać na zadbane, zdrowe i bardziej gęste. Warto natomiast na co dzień zadbać o odpowiednią pielęgnację, dzięki której będą cały czas w dobrej formie. Olejowanie, peelingi skóry głowy, odżywcze maseczki i płukanki zdziałają cuda. Włosy nie będą się kruszyć, przez co nie będziemy musiały ich tak często podcinać, a to z kolei oznacza, że szybciej je zapuścimy. W tym tkwi cały sekret.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.06.2020

