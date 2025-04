Maseczki w formie wygodnego sztyftu są coraz bardziej popularne w branży beauty. Poręczne, nie zajmują dużo miejsca w kosmetyczne, a przede wszystkim – łatwe i higieniczne w aplikacji. Wystarczy przejechać sztyftem po wybranych partiach twarzy i pozwolić maseczce „robić swoje”. A trzeba przyznać, że dzięki specjalnie opatentowanym składom, maseczki w sztyfcie działają tak samo dobrze, jak produkty w klasycznym wydaniu. Nie wiesz, która maseczka w sztyfcie będzie dla ciebie najlepsza? Oto nasza lista top produktów, które warto przetestować.

Wegańska maseczka od Milk MakeUp błyskawicznie nawilża i rozświetla skórę. Wystarczy jedna aplikacja, żeby zobaczyć efekty. Po użyciu jest gładka i miękka w dotyku. Wszystko za sprawą ekstraktu z owoców soczystego arbuza, szwajcarskiej rzeżuchy i matrixylu. Nadaje się do każdego rodzaju skóry. Jak stosować? Należy równomiernie rozprowadzić produkt na twarzy, omijając okolice oczu, pozostawić na maks. 10 min, a następnie zmyć.

fot. Arbuzowa maska w sztyfcie Milk MakeUp, cena: 125 zł/materiały prasowe

Maseczka do twarzy w sztyfcie Olay Stick Mask Pore Detox z węglem aktywnym i glinką kaolinową w składzie, oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń, odblokowuje pory oraz zmniejsza wydzielanie sebum. Nie wysusza. Najlepiej stosować na strefę T: czoło, nos i brodę.

fot. Stick mask pore detox maska do twarzy w sztyfcie OLAY, cena: ok. 63 zł/materiały prasowe

Dogłębnie oczyszczona skóra o zdrowym kolorycie? Takie efekty gwarantuje maseczka w sztyfcie Tula Claydate Detoxing & Tonning Face Mask Stick. W składzie znajdziemy: dużą dawkę zastrzeżonej mieszanki prebiotyków, ekstrakty probiotyczne Super 6, oczar wirginijski, korę dębu, ocet jabłkowy oraz glinkę śródziemnomorską. Gładka konsystencja maseczki pozwala łatwo i równomiernie rozprowadzić produkt. Należy stosować min. 2 razy w tygodniu na suchą lub wilgotną skórę, unikając kontaktu z oczami.

fot. Detoksykująca i tonizująca maska do twarzy w sztyfcie Tula, cena: 239 zł/materiały prasowe

Maseczka w sztyfcie, którą w swojej ofercie posiada marka Clarins to produkt 2w1. Peelinguje i oczyszcza, pozostawiając skórę gładką i promienną. Przy regularnym stosowaniu można również zauważyć zmniejszoną produkcję sebum. Jak stosować? Najpierw na wilgotną skórę na strefie T (nos, broda, czoło) rozprowadź sztyft i wykonaj masaż peelingujący, a następnie zmyj, osusz twarz i nałóż maskę. Pozostaw na 10 min.

fot. Oczyszczająca maseczka w sztyfcie My Clarins, cena: ok. 129 zł/materiały prasowe

Oczyszczająca maseczka w sztyfcie Melao szczególnie polecana jest do skóry tłustej ze skłonnością do wyprysków. Dzięki ekstraktowi z zielonej herbaty skutecznie likwiduje zaskórniki, wygładza, odżywia, nawilża, matuje i wyrównuje koloryt. Maseczka przeznaczona jest do każdego rodzaju skóry.

fot. Oczyszczająca maseczka w sztyfcie MELAO, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

W składzie maseczki w sztyfcie Glow Hub Nourish & Hydrate znajdziemy ekstrakt z owoców brzoskwini, wodę kokosową, glinkę kaolinową, kwas hialuronowy oraz aloes. Taka mieszanka sprawia, że skóra po aplikacji jest jedwabiście miękka i głęboko nawilżona na długi czas.

fot. Nawilżająca maska do twarzy w sztyfcie Glow Hub, cena: ok. 54 zł/materiały prasowe

