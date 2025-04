Kurkuma, nazywana także ostryżem Zohary, to gatunek byliny z rodziny imbirowatych. Nadaje daniom charakterystyczny, korzenny zapach i żółty kolor. Okazuje się, że to nie tylko świetny dodatek do potraw. To również nasz sprzymierzeniec w walce o gładką, zdrową cerę.

Od wieków kurkumę wykorzystywano w medycynie ajurwedyjskiej, a maseczki z niej były stałym elementem przygotowań do ślubu w południowej Azji. I nie bez przyczyny - kurkuma ma bowiem niezwykle cenne właściwości dla urody.

Maseczka z kurkumy na twarz - efekty:

sprawia, że cera jest świetlista, gładka i miękka;

działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie;

rozjaśnia przebarwienia;

przyspiesza gojenie ran;

świetnie działa na zmarszczki – spłyca te, które już powstały i opóźnia powstawanie nowych;

– spłyca te, które już powstały i opóźnia powstawanie nowych; łagodzi objawy trądziku różowatego;

zmniejsza stan zapalne, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

Maseczka z kurkumy i miodu na trądzik

Składniki:

2 łyżeczki kurkumy,

2 łyżeczki płynnego miodu,

2 łyżeczki jogurtu naturalnego.

Dokładnie wymieszaj składniki maseczki. Nałóż ją na twarz (również w okolice oczu). Gdy maseczka zastygnie (po 15-20 minutach) zmyj ją przegotowaną wodą.

Maseczka z kurkumy i cytryny na przebarwienia

Składniki:

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka kurkumy,

łyżeczka soku z cytryny.

Dobrze wymieszaj wszystkie składniki i nałóż na twarz cienką warstwę. Po 15-20 minutach zmyj dokładnie maseczkę ciepłą wodą.

Rozświetlająco-przeciwzmarszczkowa maseczka z kurkumy i miodu

Składniki:

2 łyżki kurkumy,

łyżeczka olejku migdałowego lub arganowego,

łyżeczka miodu,

2 łyżki jogurtu naturalnego.

Wymieszaj składniki i nałóż maseczkę na twarz, szyję i dekolt, omijając okolice oczu. Po 20 minutach zmyj ją ciepłą wodą i wklep w skórę krem przeciwzmarszczkowy.

Rozświetlająca maseczka z kurkumy i sody

Składniki:

pół łyżeczki kurkumy,

łyżeczka sody,

woda.

Połącz kurkumy i sodę i dodaj niewielką ilość wody. Ma powstać gęsta pasta. Rozprowadź równomiernie na twarzy, omijając okolice oczu. Pozostaw na twarzy na ok. 15 minut (nie dłużej) i zmyj dokładnie letnią wodą.

Maseczka z kurkumy i cynamonu na zmarszczki

Składniki:

łyżeczka kurkumy,

łyżka jogurtu naturalnego,

szczypta cynamonu.

Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, nałóż na twarz i zmyj po 15 minutach.

WAŻNE: maseczki dość trudno zmyć, dlatego dobrze jest się wspomóc żelem do mycia twarzy. Żółte plamy można też usunąć wacikiem nasączonym olejem (np. kokosowym) i sokiem z cytryny.

Maseczkę z kurkumy najlepiej nakładać 2 w tygodniu. Pierwsze rezultaty zobaczysz już po kilku aplikacjach. Dla zintensyfikowania efektów do pielęgnacji możesz włączyć krem z kurkumą.

Składniki maseczki mogą uczulać, dlatego przez nałożeniem na twarz zrób próbę uczuleniową. Nałóż niewielką ilość na fragment skóry po wewnętrznej stronie nadgarstka, w zgięciu łokcia albo za uchem i poczekaj. Jeśli przez 24 godziny nie pojawi się reakcja alergiczna, możesz nakładać ją na twarz.

Pamiętaj też, że kurkuma ma bardzo silne właściwości barwiące – załóż na dłonie rękawiczki ochronne, a maseczki przygotowuj w jednorazowych pojemnikach.

