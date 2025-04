Nadmierne wypadanie włosów wraz z przetłuszczającą i swędzącą skórą głowy to najczęstsze problemy, z którymi udajemy się do trychologa. Przyczyn takiego stanu może być wiele (bardzo często jest to wynik stresu, nieprawidłowej diety), natomiast gdy utrzymuje się zbyt długo, nie należy zwlekać i udać się po pomoc. Profesjonalna diagnoza oraz kompleksowa, odpowiednio poprowadzona kuracja skutecznie zwalczy problem.

Istnieje wiele przyczyn wypadania włosów. Oprócz zmian hormonalnych, na ich osłabienie wpływa również stres, uboga w witaminy i minerały dieta, osłabienie organizmu po przebytej chorobie, promienie UV, zmiana klimatu, a także nieodpowiednia pielęgnacja. Warto pamiętać, że dziennie tracimy ok. 100 włosów i jest to całkowicie naturalne. Powodem do niepokoju powinno być długotrwałe, nadmierne wypadanie oraz osłabienie włosów.

Domowe wcierki i płukanki na zagęszczenie włosów

Domowe wcierki i płukanki to ratunek na cienkie, rzadkie włosy. Mają niesamowitą moc! Jedną z najpopularniejszych wcierek jest ta na bazie kozieradki. Kozieradka na włosy nie tylko sprawia, że pojawiają się nowe włoski tzw. „baby hair”, ale również potrafi znacząco przyspieszyć porost włosów i unieść je u nasady.

Wypadają ci włosy? Wzmocnij je wcierką z kozieradki!

Wcierki stosuj przed myciem włosów, dokładnie wcierając je w skórę głowy. Pozostaw na 2-3 godziny, a następnie umyj włosy szamponem.

Wśród płukanek prym wiedzie ta octowa. Płukanie włosów octem wzmacnia cebulki włosów, pobudza krążenie, a do tego reguluje wydzielanie sebum. Stosuj ją po dokładnym umyciu głowy szamponem, ale przed odżywką. Efekty zauważysz już po miesiącu regularnego stosowania.

Możesz również sięgnąć po płukankę brzozową, która ma podobne właściwości - szklankę suszonych liści brzozy zalej 0,5 litra wody i gotuj przez 15 minut. Odstaw do ostygnięcia. Odcedź i wypłucz nim włosy i skórę głowy.

Domowe maseczki na gęste włosy

Domowe maseczki na włosy przywrócą im blask i sprawią, że będą szybciej rosły. Najlepiej sprawdza się ta z olejem rycynowym. Wystarczy zmieszać go w proporcji 1:1 z innym wybranym olejem lub dodać kilka kropli do jednej porcji zwykłej maseczki i nałożyć na włosy.

Maski stosuj przynajmniej co trzecie mycie włosów. Na zabieg poświęć minimum pół godziny - niech składniki mają szansę zadziałać.

Wypadanie włosów – przyczyny, sposoby na wypadające włosy

Olejowanie włosów na gęste włosy

Olejowanie włosów to jeden z najsilniej regenerujących zabiegów, który możemy wykonać w domu. Jest łatwy, tani, a efekty są oszałamiające.

Wystarczy na mokre lub suche włosy (w zależności od upodobań) nałożyć olej do włosów dopasowany do ich porowatości. Owinąć głowę folią lub założyć czepek, najlepiej na całą noc. Rano nałożyć ulubioną maskę lub odżywkę i umyć włosy.

Zabieg olejowania nabłyszcza i odżywia przerzedzone włosy. Pierwsze efekty powinnaś zauważyć po 3-4 tygodniach regularnego stosowania (2 razy w tygodniu).

fot. Adobe Stock, New Africa

Masaż głowy na porost włosów

Mycie włosów nie polega na szybkim nałożeniu szamponu i spłukaniu. I choć nie zawsze masz czas na odpowiednią, dokładną pielęgnację, to przynajmniej w weekendy warto temu etapowi poświęcić nieco więcej uwagi.

Zwróć uwagę, jak robią to fryzjerzy. Myją włosy dwukrotnie, za każdym razem nakładają odżywkę, a każda aplikacja kosmetyku połączona jest z długim masażem skóry głowy.

Masaż rób pewnie, ale delikatnie, najlepiej kolistymi ruchami. Nie tylko pobudzisz cebulki do wzrostu, ale również odbijesz włosy u nasady. Pamiętaj, by nigdy nie zmywać szamponu gorącą wodą. To niekorzystne zarówno dla skóry głowy - nadmiernie ją wysusza, jak i kosmyków - tracą blask.

Szampon przeciw wypadaniu włosów - jak go stosować, aby był skuteczny

Peeling skóry głowy na szybszy porost włosów

Masaż skóry głowy warto wesprzeć raz w tygodniu peelingiem. Ten najprostszy wykonasz z cukru trzcinowego i wybranego olejku. Peeling skóry głowy doskonale usuwa obumarły naskórek, poprawia krążenie, a co za tym idzie, pobudza włosy do wzrostu.

Chcąc szybko dodać włosom objętości i jednocześnie optycznie zwiększyć ich ilość, możesz użyć suchego szamponu lub specjalnego pudru do włosów. Pamiętaj jednak, że tego typu produkty zbyt często używane mogą wysuszać pasma, dlatego korzystaj z nich w wyjątkowych okolicznościach. Innym, skutecznym sposobem będzie delikatne natapirowanie włosów u nasady.

Aby włosy rosły piękne i gęste, do swojej diety włącz produkty bogate w siarkę, cynk, magnez, krzem i żelazo. Sięgnij więc po orzechy, jaja, rośliny strączkowe, ryby, banany, buraki, zielone warzywa.

Świetnym pomysłem na zagęszczenie włosów jest również picie naparów - np. z pokrzywy, siemienia lnianego czy skrzypu polnego. Postaraj się, by chociaż jedna porcja płynu dziennie była tym zbawiennym eliksirem.

Nadmierne wypadanie włosów można zahamować również dzięki specjalistycznym zabiegom. W tym celu najczęściej wykonuje się:

mezoterapię igłową skóry głowy - polegającą na wstrzyknięciu w skórę skoncentrowanego preparatu, który zagęszcza włosy i wzmacnia cebulki. Aby uzyskać najlepsze efekty, potrzebna jest seria zabiegów. Ilość oraz częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie.

- polegającą na wstrzyknięciu w skórę skoncentrowanego preparatu, który zagęszcza włosy i wzmacnia cebulki. Aby uzyskać najlepsze efekty, potrzebna jest seria zabiegów. Ilość oraz częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie. osocze bogatopłytkowe - zabieg polegający na nakłuwaniu skóry głowy i wprowadzeniu osocza. Przed rozpoczęciem smaruje się skórę kremem znieczulającym. Efekty widoczne są już po pierwszym razie, jednak dla wzmocnienia i podtrzymania, zaleca się wykonać serię 4-6 zabiegów.

- zabieg polegający na nakłuwaniu skóry głowy i wprowadzeniu osocza. Przed rozpoczęciem smaruje się skórę kremem znieczulającym. Efekty widoczne są już po pierwszym razie, jednak dla wzmocnienia i podtrzymania, zaleca się wykonać serię 4-6 zabiegów. przeszczep włosów – zalecany szczególnie osobom z łysieniem androgenowym. Polega na pobraniu pojedynczych mieszków włosowych i przeszczepieniu w miejsce łysienia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.07.2020

