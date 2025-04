Regularne picie filiżanki gorącego naparu doskonale wpływa na zdrowie i urodę m.in.: obniża ciśnienie, zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, poprawia pracę mózgu, wspomaga odchudzanie, pomaga w walce cellulitem i opóźnia procesy starzenia (więcej tutaj: Zielona herbata: właściwości, zastosowanie, przeciwwskazania), ale okazuje się, że zielona herbata mnóstwo korzyści oferuje również stosowana zewnętrznie, w formie maseczek.

Zielona herbata ma wszystko to, co kocha nasza skóra — jest naładowana przeciwutleniaczami witaminami i minerałami. Znajdziemy w niej m.in. witaminę C, witaminę B, witaminę K, potas, miedź, cynk, mangan, wapń, polifenole i katechiny. Z takim bogatym składem, nie ma innego wyjścia, jak tylko znakomicie działać na cerę.

Na co pomaga maseczka z zielonej herbaty na twarz, jak stosować i jak ją zrobić?

Maseczka z zielonej herbaty to tani i szybki sposób na poprawę wyglądu naszej skóry. Szczególnie pomocna jest w pielęgnacji cery trądzikowej — pomaga zmniejszyć wypryski, zapobiega powstawaniu nowych, reguluje sebum i rozjaśnia przebarwienia.

Maseczka z zielonej herbaty — efekty:

łagodzi podrażnienia;

nawilża skórę;

zmniejsza obrzęki;

poprawia teksturę - skóra jest gładka i elastyczna;

przywraca skórze blask;

wyrównuje koloryt skóry;

pomaga w walce z trądzikiem;

chroni skórę przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami;

reguluje pracę gruczołów łojowych;

spłyca drobne zmarszczki;

rozjaśnia przebarwienia;

pomaga w chorobach skóry (egzema, łuszczyca, łupież).

fot. Maseczka z zielonej herbaty na twarz/ Adobe Stock, kazmulka

Maseczka z zielonej herbaty to naturalny i niezwykle skuteczny kosmetyk, który warto na stałe włączyć do swojej rutyny. Oto 5 przepisów na maseczki z zielonej herbaty na twarz, które poradzą sobie z każdym problemem — usuną zaskórniki, oczyszczą, nawilżą i ukoją. Rób je minimum 1-2 razy w tygodniu.

Nawilżająca maseczka z zielonej herbaty na twarz z miodem — podstawowy przepis

Składniki:

2 torebki zielonej herbaty,

łyżka płynnego naturalnego miodu.

Rozetnij torebki i wymieszaj ich zawartość z łyżką miodu. Nałóż na twarz na 15 minut, później zmyj letnią wodą. Twarz będzie nawilżona i pełna blasku.

Nawilżająca maseczka na twarz z zielonej herbaty

Składniki:

2 łyżki naparu z zielonej herbaty,

łyżka jogurtu naturalnego,

5 plasterków dojrzałego banana.

Rozgnieć banana widelcem, następnie dodaj łyżkę miodu i dwie łyżki zielonej herbaty. Dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na twarz i pozostaw ok. 15 minut. Po tym czasie dokładnie zmyj i wklep krem nawilżający.

Maseczka z zielonej herbaty na trądzik i zaskórniki

Składniki:

3 torebki zielonej herbaty,

glinka zielona.

Zaparz trzy torebki zielonej herbaty. Poczekaj, aż napar lekko ostygnie i wsyp tyle glinki, aby uzyskać pastę. Nałóż równomiernie na twarz i pozostaw na ok. 15 min.

Oczyszczająca maseczka na twarz z zielonej herbaty z płatkami jogurtem

Składniki:

łyżeczka liściastej zielonej herbaty;

dwie łyżki płatków owsianych górskich,

trzy łyżki mleka.

Zalej niewielką ilością gorącej wody (nie wrzątkiem) zieloną herbatę, dodaj mleko, płatki i wymieszaj. Odczekaj chwilę, aż napar ostygnie i płatki delikatnie zmiękną i nałóż na skórę na 20 minut.

Maseczka z płatków owsianych zlikwiduje trądzik i wygładzi zmarszczki. 7 najlepszych przepisów

Oczyszczająca maseczka z zielonej herbaty na twarz z mąką ryżową i sokiem z cytryny

3 łyżki naparu z zielonej herbaty,

3 łyżki mąki ryżowej,

łyżka soku z cytryny.

Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą, rozprowadź równomiernie na twarzy i pozostaw na 15 minut. Zmyj letnią wodą.

Maseczka z zielonej herbaty nie wywołuje skutków ubocznych, o ile jest stosowana zgodnie z zaleceniami. Sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, nawet w przypadku bardzo wrażliwej. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na zieloną herbatę.

Na bazie naparu z zielonej herbaty, możemy też zrobić oczyszczający domowy peeling do twarzy oraz tonik.

Peeling z zielonej herbaty do twarzy

Składniki:

2 łyżki naparu z zielonej herbaty,

łyżka brązowego cukru,

łyżka jogurtu naturalnego.

Wymieszaj wszystkie składniki, nałóż na skórę i zrób delikatny masaż. Złuszczysz w ten sposób martwy naskórek i oczyścisz z zanieczyszczeń. Możesz od razu zmyć lub pozostawić na skórze na ok. 15 minut. Spłucz letnią wodą.

Tonik z zielonej herbaty do twarzy

Tonik z zielonej herbaty możesz przygotować na wiele sposobów. W podstawowej wersji wystarczy zaparzyć filiżankę zielonej herbaty, odczekać aż ostygnie, a następnie nasączonym wacikiem przetrzeć skórę. Możesz też zrobić więcej i przelać do buteleczki z atomizerem. Przechowuj go w lodówce maksymalnie do 3 trzech dni.

Podstawowy przepis możesz wzmocnić octem jabłkowym. Taka mieszanka świetnie sprawdzi się u cery trądzikowej. Jak przygotować tonik z octu jabłkowego i zielonej herbaty?

Składniki:

szklanka zielonej herbaty (250 ml),

3 łyżki octu jabłkowego.

Wymieszaj składniki i przelej do szklanej buteleczki z atomizerem. Spryskaj nim twarz, tylko uważaj na oczy. Kosmetyk obowiązkowo przechowuj w lodówce. Stosuj najlepiej codziennie, podczas wieczornego rytuału na oczyszczoną skórę.

