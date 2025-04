Glinka Ghassoul (czyt. gasul) jest naturalną glinką, której złoża znajdują się w górach Atlas w Maroku. Jej nazwa pochodzi od arabskiego słowa oznaczające mycie. Ma postać sypkiego proszku w kolorze brązowo-czerwonym o ziemistym zapachu, który po zmieszaniu z wodą zamienia się w jedwabistą, lekko pieniącą się masę. Glinka wulkaniczna tradycyjnie wykorzystywana była podczas marokańskich rytuałów hammam do oczyszczania ciała i mycia włosów. Z powodzeniem może zastąpić wszystkie środki myjące.

Spis treści:

Marokańska glinka Ghassoul swoje doskonałe działanie zawdzięcza bogactwu cennych składników mineralnych m.in. krzemu, potasu, glinu, żelaza, miedzi, cynku, litu. To jeden z najlepszych naturalnych kosmetyków do walki z trądzikiem i przebarwieniami.

Glinka Ghassoul — działanie na skórę:

dogłębnie oczyszcza,

usuwa martwy naskórek,

łagodzi stany zapalne,

zwęża pory,

absorbuje sebum,

wygładza i ujędrnia,

poprawia koloryt,

rozjaśnia przebarwienia,

wzmacnia strukturę skóry.

Glinka różowa - jak stosować i dla jakiej skóry będzie najlepsza?

fot. Adobe Stock, Angelina

Glinka Ghassoul ze względu na swoje intensywne właściwości oczyszczające i matujące bardzo dobrze sprawdzi się w pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej, mieszanej, łojotokowej i z przebarwieniami. Ponadto, stosowana na ciało, wyraźnie ujędrni i wygładzi skórę, a także zmniejszy widoczność rozstępów.

Glinkę z lawy wulkanicznej można stosować do mycia skóry twarzy i ciała, do mycia włosów, jako peeling oraz w formie oczyszczającej maseczki na ciało i skórę głowy. Uwaga: do przygotowania maseczek nie używaj metalowych misek i akcesoriów.

Glinka Ghassoul do mycia twarzy ciała

Wymieszaj proszek z wodą mineralną lub przegotowaną w takich proporcjach, aby uzyskać jedwabistą masę. Następnie nałóż na twarz i delikatnie masuj, po czym dokładnie zmyj. Do masażu ciała możesz użyć rękawicy Kessa, która wzmocni działanie glinki. Po wszystkim, dokładnie zmyj pastę, osusz ciało i wmasuj nawilżający olejek lub balsam. Regularnie wykonywany zabieg zmniejszy cellulit oraz rozjaśni rozstępy.

Glinka Ghassoul — maseczka na twarz

Łyżkę stołową glinki wymieszaj z wodą lub ulubionym hydrolatem do powstania pasty. Nałóż równomiernie na twarz omijając okolice oczu i pozostaw na ok. 15 min. Po tym czasie zmyj nawilżoną ściereczką. Skóra będzie nawilżona, rozświetlona i dogłębnie oczyszczona. Stosuj 1-2 razy w tygodniu. Do maseczki możesz również dodać kilka kropli ulubionego olejku (np. migdałowego, arganowego) lub inne składniki: jogurt, awokado, miód, olejki eteryczne. Pamiętaj jednak, żeby przed nałożeniem zrobić próbę uczuleniową.

Glinka Ghassoul — maseczka na włosy

Glinka Ghassoul wspaniale działa również na włosy — koi i łagodzi podrażnioną skórę głowy, zmniejsza wypadanie, dodaje objętości i przedłuża ich świeżość. Można stosować samodzielnie jako maseczkę lub dodać do ulubionego szamponu, aby wzmocnić jego działanie oczyszczające.

Jak przygotować maseczkę z glinki Ghassoul na włosy? 3 łyżki proszku wymieszaj z ciepłą wodą do uzyskania gładkiej masy i wmasuj w wilgotną skórę głowy (wcześniej najlepiej umyć włosy szamponem). Pozostaw na ok. 20 min. Dla wzmocnienia efektu, załóż czepek i owiń głowę ręcznikiem. Umyj włosy niewielką ilością szamponu i bardzo dokładnie spłucz.

Glinka Ghassoul dostępna jest w wybranych drogeriach oraz w sklepach z eko kosmetykami. Kupuj wyłącznie naturalne, certyfikowane produkty.

