Te z nas, które mają suche włosy, nie mają łatwo - aby odpowiednio je nawilżyć i sprawić, że będą lśniące i gładkie, potrzeba żmudnych i częstych zabiegów. Najważniejsze w ich codziennej pielęgnacji jest regularne stosowanie odżywek i masek. Efekty kuracji możesz przyśpieszyć sięgając po oleje, wcierki i zabiegi fryzjerskie.

Reklama

Co jeszcze może pomóc suchym włosom? Zabrzmi banalnie, ale poza odpowiednim doborem kosmetyków, niezwykłe znaczenie ma to, w jaki sposób myjesz włosy. Mycie powinno być delikatne, połączone z masażem skóry głowy. Spłukiwanie szamponu i odżywki kończ zimną wodą, aby zamknąć łuski włosów - dzięki temu będą pełne połysku i aksamitne w dotyku.

Spis treści:

Suche włosy polubią się z wcierkami i olejowaniem. Domowe zabiegi najlepiej jest wykonywać wieczorami, aby preparaty mogły działać całą noc.

Olejowanie suchych włosów

Olejowanie włosów poprawia ich strukturę, ale tylko wtedy, jeśli jest stosowane na mokre pasma - olej nałożony na suche włosy może doprowadzić do efektu „tłustego przesuszenia" i obciążenia kosmyków. Wybrany olej nakładaj od razu po umyciu włosów, na włosy zwilżone hydrolatem, albo w połączeniu z ulubioną maską lub odżywką. Przy suchych włosach doskonale sprawdzi się olej kokosowy, arganowy, jojoba, z awokado i ze słodkich migdałów. Po nałożeniu wybranego olejku warto nałożyć na głowę foliowy czepek dla zintensyfikowania efektów.

Olej lniany na włosy - jak działa i jak stosować, żeby osiągnąć najlepsze efekty?

Wcierki dla suchych włosów

W tej roli doskonale sprawdzą się hydrolaty - możesz kupić je w drogerii lub zrobić samodzielnie w domu. Warto przelać je do buteleczki z atomizerem i spryskiwać nim skórę głowy i pasma. Możesz również sięgnąć po żel aloesowy, który łagodzi podrażnienia i przyniesie ulgę przesuszonej skórze głowy.

Zbawienny wpływ na stan włosów mają maseczki domowej roboty. Zrobienie ich nie zajmuje dużo czasu, a składniki nie są drogie. Oto kilka sprawdzonych przepisów:

Maseczka z oliwy i żółtka na suche włosy



Łyżeczkę oliwy z oliwek wymieszaj z kilkoma kroplami witaminy A oraz żółtkiem. Maseczkę nałóż na skórę głowy i włosy. Owiń głowę foliowym czepkiem i ręcznikiem. Po 20-30 minutach spłucz włosy wodą z dodatkiem soku z cytryny. Pożądany efekt osiągniesz, stosując maseczkę co dwa tygodnie.

Maseczka odżywcza z aloesem na suche włosy



Liście aloesu umyj i zmiksuj z ½ szklanki ciepłej przegotowanej wody. Dodaj łyżkę miodu i wymieszaj. Uzyskaną masę wetrzyj w skórę głowy i w wilgotne włosy. Owiń głowę czepkiem i ręcznikiem, po 20-30 minutach umyj włosy. Powtarzaj zabieg raz na tydzień przez dwa miesiące.

Maseczka z nafty na suche włosy



3 łyżki nafty kosmetycznej wymieszaj z 2 żółtkami. Dodaj to tego kilka kropel olejku rycynowego. Naftę kosmetyczną nakładaj na suche włosy. Owiń w czepek foliowy i w ręcznik. Po 30 minutach umyj włosy dwa razy, nałóż lekką odżywkę, a na koniec płucz włosy w chłodnej wodzie z dodatkiem soku z cytryny.

Maseczka z awokado na suche włosy

Miąższ z jednego, dojrzałego awokado rozgnieć widelcem, dodaj dwie łyżki oleju kokosowego i wymieszaj. Możesz zamienić olej kokosowy na inny np. lniany lub jojoba. Dla wzmocnienia efektu dodaj również łyżkę miodu. Tak przygotowaną masę rozprowadź równomiernie na włosach i pozostaw na ok. 30 min, a następnie zmyj. Dodatkowo, możesz założyć czepek foliowy i owinąć ręcznikiem.

Olejek rycynowy na włosy – jak stosować i jakie daje efekty?

fot. Adobe Stock, amixstudio

Pierwszym ratunkiem dla suchych włosów najczęściej są maski i odżywki z drogerii. Kosmetyki te dzielą się na dwie grupy ze względu na działanie pielęgnacyjne:

doraźne , które polega na maskowaniu uszkodzeń i wad do pierwszego mycia;

, które polega na maskowaniu uszkodzeń i wad do pierwszego mycia; długofalowe, które wpływają na strukturę i funkcjonowanie włosów i skóry głowy.

W ramach tego podziału wyróżnia się preparaty o działaniu: kondycjonującym oraz regenerującym i ochronnym stymulującym i regulującym procesy fizjologiczne włosów i skóry głowy.

Jak zagęścić włosy? Domowe sposoby i zabiegi na wypadanie włosów

Kondycjonowanie suchych włosów

Kondycjonowanie to doraźne maskowanie uszkodzeń włosów. Uzyskane efekty pielęgnacyjne utrzymują się do pierwszego mycia. Włosy nabierają puszystości, miękkości, elastyczności i połysku. Preparaty kondycjonujące ułatwiają rozczesywanie i ułożenie fryzury. Są to balsamy i odżywki do włosów.

Odżywkę do suchych włosów stosuj po każdym myciu - wmasuj i delikatnie rozczesz włosy grzebieniem o szerokich zębach. Zostaw na 5-10 minut, następnie dokładnie spłucz chłodną wodą.

Regeneracja suchych włosów

Regeneracja to długotrwała poprawa struktury włosów. Efekty działania preparatów regenerujących widać po dłuższym czasie stosowania. Poprawia się wytrzymałość mechaniczna, nawilżenie włosów i dochodzi do uzupełnienia ubytków struktury.

Maski do suchych włosów stosuj raz lub dwa razy w tygodniu, po umyciu włosów. Delikatnie rozczesz, zawiń w foliowy czepek i pozostaw na około pół godziny. Dla uzyskania lepszego efektu możesz podgrzewać włosy suszarką - lepiej wchłoną potrzebne im składniki.

fot. Adobe Stock, pauchi

Ale odżywki i maski to nie wszystko. Ważne jest też to, jak na co dzień traktujesz swoje włosy. Co jeszcze możesz dla niech zrobić, by były zdrowe i odżywione?

Dokładnie myj włosy szamponem dobranym do rodzaju włosów;

właściwie dobieraj środki do stylizacji (nie mogą wysuszać, sklejać, ani obciążać włosów);

codziennie (delikatnie) szczotkuj;

ochraniaj przed słońcem i promieniowaniem UV;

nie kładź się spać z mokrymi włosami (mogą się uszkodzić).

Świetnym zabiegiem regenerującym dla suchych włosów, lecz dostępnym tylko w salonie fryzjerskim jest tzw. sauna. Polega na umyciu włosów, a następnie nałożeniu nawilżającej ampułki. Z pomocą specjalnego urządzenia wytwarzającego parę wodną, włosy lepiej absorbują dobroczynne substancje, które dzięki ciepłu rozkładają się we włosie równomiernie. Sauna sprawia, że włosy stają się miękkie w dotyku, łatwe do rozczesywania, sprężyste i elastyczne.

Dodatkowo skóra głowy zostaje nawilżona i zregenerowana. Wykonanie takiego zabiegu trwa około 20-30 minut. Korzystanie z sauny jest wskazane szczególnie przy długich i zniszczonych włosach. Aby zauważyć znaczącą poprawę kondycji włosów, zalecane jest wykonanie kilku serii takich zabiegów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.06.2020

Reklama

Czytaj także:

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

Jak szybko zapuścić włosy? Sprawdzone sposoby, dzięki którym będą szybciej rosły