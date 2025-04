Miękkie, łamliwe i rozdwajające się paznokcie? Zamiast wydawać pieniądze na drogeryjne odżywki, przygotuj ją sama w domu. Domowa odżywka do paznokci nie wymaga żadnych unikatowych składników. Możesz wykorzystać to, co masz w kuchni np. oliwę z oliwek, sok z cytryny, ocet czy siemię lniane.

Domowe odżywki do paznokci już po 2 tygodniach przynoszą widoczne efekty. Warunek jest jeden - musisz je stosować regularnie, najlepiej co 2-3 dzień.

Większość odżywek przygotowywana jest w miseczkach i wymaga jedynie 15 minut cierpliwości - musisz tylko zanurzyć w niej paznokcie. Są też takie, które po wtarciu w płytkę uniemożliwiają wykonywanie domowych czynnośc,i bo zawierają np. tłuste oleje. Takie odżywki najlepiej nakładać na noc.

Spis treści:

Domowe odżywki do paznokci przygotowane na bazie naturalnych składników zapewniają znakomite efekty. W krótkim czasie poprawią ich kondycję – będą zdrowe, mocne i długie.

Domowe odżywki do paznokci:

wzmacniają paznokcie,

przyspieszają wzrost,

rozjaśniają płytkę,

nawilżają i odżywiają paznokcie oraz skórki,

zapobiegają łamaniu i rozdwajaniu.

Slugging paznokci - jak dbać o suche skórki? Szybki sposób z TikToka, który je nawilży i odżywi

fot. Domowa odżywka do paznokci/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Domowa odżywka na suche skórki i rozdwajające paznokcie z siemienia lnianego

Potrzebujesz jedynie łyżki siemienia lnianego. Nasiona zalej szklanką wody i gotuj tak długo, aż powstanie gęsta papka (dokładnie tak samo jak przy maseczce z siemienia lnianego na włosy). Zanurz palce w mieszance na 15 minut i wytrzyj papierowym ręcznikiem. Dłonie nasmaruj ulubionym kremem do rąk.

Rozjaśniająca, domowa odżywka do paznokci z cytryny

Płytka paznokcia, może żółknąć lub ciemnieć - najczęściej od kolorowego manicure. Ich naturalny kolor i połysk pomoże przywrócić odżywka z jabłka, cytryny i ogórka.

Składniki:

ogórek,

połówka cytryny,

pół jabłka.

Zetrzyj jabłko i ogórek na tarce na najdrobniejszych oczkach. Wyciśnij sok z cytryny i dodaj do papki. Zanurz dłonie w maseczce na 20 minut.

Cytryna — ratunek dla słabych, łamliwych i rozdwajających paznokci. Jak stosować?

Domowa odżywka do osłabionych paznokci po hybrydzie z oliwy i cytryny

Suche, łamliwe paznokcie potrzebują przede wszystkim odpowiedniego nawilżenia. Do przygotowania domowej odżywki potrzebujesz jedynie dwóch składników.

Składniki:

kilka łyżek oliwy z oliwek,

połówka cytryny.

Wymieszaj oliwę z oliwek z sokiem z połowy cytryny. Włóż paznokcie do mieszanki na 5 minut. Po wyciągnięciu dłoni osusz je ręcznikiem papierowym. Posmaruj ręce kremem.

Domowa odżywka do paznokci na suche skórki

Olejek z drzewa herbacianego pielęgnuje płytkę paznokcia i skórki, a także pomaga leczyć infekcje. Witamina E natomiast porządnie je wzmacnia.

Składniki:

1 łyżeczka olejku herbacianego,

witamina E.

Wymieszaj łyżeczkę olejku herbacianego z zawartością jednej kapsułki z witaminą E. Wsmaruj w paznokcie i skórki.

Olejek z drzewa herbacianego na paznokcie - jak stosować i jakie daje efekty?

Domowa odżywka do paznokci na infekcje

Ocet jabłkowy od dawna jest stosowany jako domowy sposób na grzybicę paznokci - wspomaga regulację poziomu pH skóry, zaburzając tym samym rozwój grzybów.

Składniki:

4 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżka octu jabłkowego.

Wymieszaj oliwę z octem i włóż paznokcie do mieszanki na 15 minut. Osusz dłonie ręcznikiem i wetrzyj ulubiony krem.

Wcierka z olejku rycynowego na cienkie paznokcie

Olejek rycynowy to tani i skuteczny sposób na rozdwojoną i nierówną płytkę paznokci. Wystarczy wcierać go codziennie wieczorem, albo raz na 2 dni zrobić dłoniom kąpiel w podgrzanym olejku, aby paznokcie odzyskały zdrowy, piękny wygląd i stały się twarde i mocne. Zabieg olejowania paznokci przyniesie widoczne rezultaty już po 2 tygodniach.

Wosk pszczeli na słabe paznokcie

Rozpuść niewielką ilość wosku na małym ogniu. Gdy nieco przestygnie, zanurz w nim paznokcie na 15 minut. Po zabiegu wetrzyj w dłonie ulubiony krem do rąk. Wosk pszczeli ma niesamowite właściwości regenerujące i odżywiające.

Żelatyna na wzmocnienie paznokci

Żelatynowa kąpiel pomoże na łamiące, słabe i kruche paznokcie. Do jej wykonania potrzebujesz jedynie 2 łyżeczek żelatyny. Rozpuść je w 100 ml gorącej wody i poczekaj aż przestygnie. W letniej mieszance zanurz paznokcie na 15-20 minut. Kurację powtarzaj co drugi dzień przez 3 tygodnie.

Odbudowująca, domowa odżywka do paznokci

Skrzyp polny to panaceum na zniszczone, łamliwe paznokcie (dzięki zawartości krzemu, który jest ich naturalnym budulcem). W połączeniu z oliwą z oliwek odbudowuje, nawilża i doskonale regeneruje płytkę paznokcia.

Składniki:

1/2 szklanki oliwy z oliwek,

dwie łyżki suszonego skrzypu.

Oliwę razem ze skrzypem polnym podgrzewaj przez 30 minut w kąpieli wodnej. Ostudź i przecedź. Paznokcie mocz przez 15 minut. Jeśli nie zużyjesz całej odżywki, możesz przechować ją w lodówce.

Domowa odżywka na szybki porost paznokci

Chcesz szybko zapuścić paznokcie? Przygotuj domową miksturę ze świeżo wyciśniętego soku z cytryny, czosnku oraz oliwy z oliwek.

Składniki:

1/4 szklanki soku z cytryny,

ząbek czosnku,

1/4 szklanki oliwy z oliwek.

Drobno posiekany ząbek czosnku połącz z sokiem z cytryny. Mieszankę odstaw na 5 minut, a następnie zamocz w niej dłonie. Trzymaj tak ok. 10-15 minut. Wyjmij je i od razu zanurz w oliwie z oliwek na kolejne 10 minut. Wcześniej możesz ją lekko podgrzać. Po wyjęciu, wmasuj ją w skórę i odczekaj chwilę. Zabieg powtarzaj 3 razy w tygodniu.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 31.03.2020.

