Domowe kosmetyki na bazie mąki ziemniaczanej w ostatnim czasie robią furorę w branży beauty. Chociaż jej dobroczynne właściwości dla urody znały już nasze babcie i chętnie z nich korzystały, młodsze pokolenie przekonało się o nich dopiero niedawno.

Reklama

Na początku skrobia zasłynęła jako znakomity zamiennik suchego szamponu. Tańszy, tak samo skuteczny i co najważniejsze – naturalny. To istotne w czasach, kiedy zwiększyła się nasza świadomość i mimo dużego wyboru, coraz częściej robimy własne kosmetyki z produktów dostępnych w kuchennych szafkach. Jak się okazuje — swoim działaniem w niczym nie ustępują produktom z wyższych półek, a czasami działają nawet znacznie lepiej. Do tego elitarnego grona zalicza się mąka ziemniaczana, której właściwości są nie do przecenienia. Działa na każdym polu – ujędrnia i nawilża twarz, odżywia włosy, a kąpiel w krochmalu zapewnia aksamitną skórę na całym ciele. W zależności od potrzeb, możesz robić maseczki z mąki ziemniaczanej z dodatkiem m.in. soku z cytryny, jogurtu czy mleka. Różnicę zobaczysz już po jednej aplikacji.

Spis treści:

Mąka ziemniaczana zawiera witaminę PP (niacyna), cholinę, krzem, kwas foliowy, ryboflawinę, kwas pantotenowy, żelazo, witaminę E, pirydoksynę. Taki koktajl składników odżywczych stosowany na twarz sprawia, że cera staje się gładka, promienna, jędrna i o zdrowym kolorycie. Skrobia nie tylko wygładza powstałe już zmarszczki, ale również zapobiega powstawaniu nowych.

Hit w pielęgnacji: olej babassu. Ujędrnia skórę i pomaga w walce z cellulitem

Maseczki z mąki ziemniaczanej to tani, łatwy i szybki sposób na piękną cerę. Oto przepisy, które nigdy nie zawodzą. Przed aplikacją każdej z nich zrób próbę uczuleniową.

Maseczka z mąki ziemniaczanej na trądzik

czubata łyżka mąki ziemniaczanej,

woda.

Oba składniki dokładnie ze sobą wymieszaj do powstania gładkiej masy i odstaw na ok. 10 min. Dozuj ilość wody – całość nie może być zbyt płynna. Nałóż na twarz i trzymaj tak ok. 15 min. Po tym czasie zmyj, umyj buzię żelem i wklep krem nawilżający. Stosuj min. 2 razy w tygodniu.

Maseczka wybielająca z mąki ziemniaczanej i wody utlenionej

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

4 łyżeczki wody utlenionej.

Mąkę i wodę utlenioną połącz ze sobą. Nałóż na twarz, trzymaj ok. 15 min i zmyj.

Maseczka wygładzająca z mąki ziemniaczanej i skrzypu polnego

łyżka mąki ziemniaczanej,

napar ze skrzypu polnego.

Maseczka na bazie mąki ziemniaczanej i skrzypu polnego sprawi, że skóra po zastosowaniu będzie gładka i miła w dotyku. Zaparz skrzyp polny i poczekaj, aż ostygnie. Następnie odrobinę płynu połącz z łyżką skrobi. Powstałą masę nałóż na twarz na ok. 20 min. Zmyj letnią wodą.

fot. Adobe Stock, Mix and Match Studio

Maseczka z mąki ziemniaczanej, jogurtu i cytryny na przebarwienia

4 łyżeczki mąki ziemniaczanej,

4 łyżeczki jogurtu naturalnego (najlepiej gęstego),

łyżeczka soku z cytryny.

Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki i nałóż grubą warstwę na twarz i szyję. Trzymaj ok. 15-20 min. Zmyj i wklep w skórę odżywczy krem.

Retinol na twarz - kiedy i jak stosować? Z czym łączyć, żeby uzyskać najlepsze efekty?

Zamiennie, jeśli cytryna działa na twoją skórę drażniąco, możesz skorzystać z innego przepisu, który również dobrze poradzi sobie z przebarwieniami:

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 łyżkę soku z cytryny,

1 łyżeczkę miodu,

1 łyżkę maślanki.

Postępuj dokładnie tak samo, jak wyżej – połącz ze sobą składniki do uzyskania jednolitej konsystencji i nałóż na twarz na 15 min.

Maseczka liftingująca z mąki ziemniaczanej, białka jaja i kefiru

łyżka mąki ziemniaczanej,

łyżka kefiru,

białko jajka.

Mąkę ziemniaczaną i kefir wymieszaj. Następnie ubij białko jaja kurzego, dodaj do powstałej masy i wymieszaj. Trzymaj na twarzy ok. 15 min.

Maseczka z mąki ziemniaczanej i mleka na zmarszczki mimiczne wokół oczu

łyżka mąki ziemniaczanej,

tłuste mleko.

Połącz ze sobą oba składniki i nałóż grubą warstwę na okolice oczu. Po 20 min oczyść skórę wacikiem, przemyj wodą i wklep liftingujący krem.

Domowe maseczki na wągry - 5 sprawdzonych przepisów, dzięki którym pozbędziesz się problemu

Skrobia może być stosowana jako zamiennik suchego szamponu lub jako dodatek do masek do włosów, który potęguje działania produktu. Wzmacnia włosy, przywraca im miękkość i blask oraz ułatwia rozczesywanie.

Przepis na maseczkę z mąką ziemniaczaną na włosy jest bardzo prosty — wystarczy dwie łyżki ulubionej maski połączyć z łyżką mąki, wymieszać i równomiernie rozprowadzić na całej długości. Dla jeszcze lepszych efektów załóż czepek i owiń głowę ręcznikiem. Trzymaj ok. 25 min i dokładnie spłucz.

Reklama

Czytaj także:

4 domowe sposoby na opuchnięte powieki, które naprawdę działają

Maseczka z awokado – 6 domowych przepisów, które intensywnie nawilżą i zregenerują skórę