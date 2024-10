Róży nie powinno się przycinać na zimę. Jak więc bezpieczne przygotować je do mroźnego sezonu?

fot. Adobe Stock, saratm

Róże to jedne z najpiękniejszych i najpopularniejszych kwiatów w naszych ogrodach. Jednak ich właściwa pielęgnacja, szczególnie przed nadejściem zimy, budzi wiele wątpliwości. Jednym z nich jest kwestia cięcia róż jesienią. Choć wielu ogrodników decyduje się na mocne cięcie, specjaliści od pielęgnacji roślin przestrzegają przed tym błędem. Kiedy jest najlepszy moment na przycinanie jesienne róż i jak się za to zabrać?

Spis treści:

Mocne cięcie róż to jeden z popularnych błędów początkujących, a czasem też doświadczonych ogrodników. Okazuje się, że róże należą do roślin, których nie powinno przycinać się jesienią. Przede wszystkim jesienne przycinanie pobudza roślinę do produkcji nowych pędów. Niestety, młode gałązki są bardziej podatne na działanie mrozu i silnego wiatru, co może prowadzić do ich uszkodzenia. W efekcie róże w kolejnym roku mogą kwitnąć słabiej albo nawet wcale.

Po drugie, miejsca po cięciu to otwarte "rany", przez które łatwiej przenikają chłód i wilgoć, co może powodować choroby oraz osłabienie rośliny. Najlepszym terminem na cięcie róż jest wczesna wiosna. Jesienią, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych przymrozków (a więc mniej więcej na przełomie września i października, w zależności od pogody w danym roku), wykonaj jedynie tzw. cięcie sanitarne. Możesz także wykonać cięcie letnie róż, stosując się do tych zasad.

fot. Kiedy przycinać róże na zimę/Adobe Stock, qwartm

Sanitarne cięcie róż to zabieg pielęgnacyjny, który ma na celu usunięcie jedynie uszkodzonych, chorych i martwych części rośliny. Jego głównym zadaniem jest poprawa zdrowia krzewów oraz ochrona przed rozwojem chorób i szkodników. Wykonywane regularnie, sanitarne cięcie pomaga różom rosnąć zdrowo, zapewniając im optymalne warunki do kwitnienia, a przy tym nie naraża ich na działanie mrozu.

Podczas sanitarnego cięcia usuń tylko martwe, suche gałęzie oraz obumarłe pędy, a także przekwitłe kwiatostany, a zatem te elementy, które są niepotrzebne. Jeśli zauważysz na pędach objawy chorób grzybowych, takich jak plamy, zgnilizna czy czernienie, koniecznie wytnij całe objęte chorobą pędy. To pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji na zdrowe części krzewu. Pozbądź się także połamanych gałęzi oraz tzw. pędów krzyżowych, czyli tych, które rosną do środka krzewu, utrudniając dostęp światła.

Pamiętaj, aby podczas cięcia używać ostrych i czystych nożyc oraz przeprowadzić cały zabieg w ciepły dzień i nigdy blisko zapowiadanych przymrozków. Tak przycięte róże będą bezpieczne przez całą zimę i pięknie odbiją wiosną.

fot. Jak przycinać róże na zimę/Adobe Stock, Dmytro Titov

Czytaj także:

Kiedy przesadzać róże?

Pielęgnacja i uprawa róży pnącej

Jak suszyć róże?