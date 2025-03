Budleja, znana także jako motyli krzew, to wyjątkowa ozdoba każdego ogrodu, szczególnie dzięki swoim efektownym, pachnącym kwiatom, które przyciągają owady zapylające. Jednak ten piękny krzew swoje oryginalne korzenie ma w ciepłych rejonach świata, dlatego zimowanie budlei w naszym klimacie wymaga szczególnej uwagi.

Jak przygotować budleję na zimę, aby przetrwała niskie temperatury i cieszyła swoim wyglądem w kolejnym sezonie?

Budleja przyciąga motyle, ale żeby tak się stało, musi wypuścić mnóstwo kwiatów. Niestety, jej pędy mogą być bardzo delikatne, dlatego budlei nie przycina się zimą. Jeśli to zrobisz, roślina może przemarznąć, ponieważ będzie osłabiona.

Ponieważ budleja, szczególnie popularna odmiana Dawida, kwitnie na pędach tegorocznych, co oznacza, że wczesnowiosenne cięcie nie zaburzy kwitnienia, za to może je znacznie poprawić. Przycinanie budlei dobrze jest przeprowadzić po ustąpieniu przymrozków.

Na zimę możesz nawet zostawić przekwitłe kwiatostany, aby roślina mogła być jeszcze lepiej zabezpieczona. Podczas zimnych miesięcy nie pobiera ona zbyt wielu składników odżywczych z gleby czy wody, a zatem obecność starych i suchych pędów nie zaszkodzi.

Budleja to co prawda roślina o umiarkowanej odporności na mróz, szczególnie w przypadku młodych egzemplarzy. Starsze krzewy mogą być bardziej wytrzymałe, jednak nadal wymagają ochrony w chłodniejszych regionach, a polskie zimy są dla nich dość surowe.

Po przekwitnięciu, a więc mniej więcej pod koniec września lub na początku października, roślinę lekko oczyść, a następnie okryj przewiewną agrowłókniną (kilkoma warstwami). Jeśli krzew jest duży, możesz lekko związać go w kształt łezki.

Agrowłóknina chroni przed wiatrem i chłodem, jednocześnie przepuszczając powietrze. Można także użyć słomy lub gałązek świerkowych do okrycia nasady rośliny, zwłaszcza wokół korzeni​. Dodatkowo dobrze jest zasypać korzeń budlei kopcem z ziemi lub ściółki (np. z liści lub kory), co pomoże chronić system korzeniowy przed przemarznięciem. Jest to tak zwane kopczykowanie, które stosuje się m.in też w przypadku zimowania hortensji ogrodowej.

Jeśli krzew rośnie w szczególnie zimnym miejscu, możesz także zastosować podwójne okrycie – najpierw gałęzie, a następnie agrowłókninę lub inne materiały izolujące.

Zimowanie budlei w doniczce wymaga nieco innych działań niż w przypadku roślin sadzonych w gruncie. Uprawa tej rośliny w donicy jest też dużo mniej popularne, niż bezpośrednio w ogrodzie. Doniczki z budleją są bardziej podatne na zmiany temperatury, dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki, które pomogą przetrwać mrozy.

Przede wszystkim musisz ją przenieść w chłodniejsze, ale nie ciepłe miejsce. Aby budleja mogła przejść w stan spoczynku, temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 5 do 10 stopni. Ważne jest, aby miejsce było dobrze wentylowane - to zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci, która z kolei może prowadzić do chorób grzybowych i gnicia korzeni.

Jeżeli chcesz lub musisz zostawić budleję na zewnątrz, musisz odpowiednio zabezpieczyć donicę. Możesz owinąć ją materiałami izolacyjnymi, takimi jak agrowłóknina, słoma lub specjalne otuliny do doniczek. Dodatkowo warto umieścić doniczkę na podniesieniu, na przykład na drewnianych podstawkach lub klockach, co zapobiega kontaktowi z zimną ziemią i ogranicza ryzyko przemarznięcia korzeni​.

Podczas zimowania budlei w doniczce istotne jest, aby ograniczyć podlewanie. Rośliny w okresie spoczynku potrzebują znacznie mniej wody, a nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia korzeni.

Gdy zbliża się wiosna i temperatury zaczynają wzrastać, budleję należy powoli aklimatyzować do warunków zewnętrznych. Proces ten najlepiej rozpocząć na kilka tygodni przed planowanym wyniesieniem lub przesadzeniem do ogrodu.

Możesz to zrobić, wystawiając roślinę na świeże powietrze na kilka godzin dziennie, stopniowo wydłużając ten czas, aż przyzwyczai się do nowych warunków.

Zimowanie budlei jest raczej łatwe i trudno popełnić rażące błędy. Niemniej jednak, upewnij się, że o wszystkim pamiętałaś podczas przygotowania krzewinki do zimy. Przede wszystkim nie możesz okryć budlei zbyt późno, ale też nie za wcześnie.

Poczekaj, aż temperatura spadnie poniżej zera, ale nie otulaj rośliny zbyt wcześnie, aby nie doprowadzić do przegrzewania korzeni - to może całkowicie uszkodzić budleję. Zwróć też uwagę na to, aby korzenie były dobrze zabezpieczone - to one są najbardziej wrażliwe i podatne na działanie niskich temperatur.

Po zimie nie zapomnij przyciąć budlei. Jeśli pominiesz ten etap, roślina może prawie w ogóle nie zakwitnąć w nowym sezonie.

