Posiadacze ogrodów wiedzą, jak intensywną porą roku jest jesień - często trzeba wykonać więcej prac ogrodowych, niż na wiosnę. Wszystko po to, aby jak najlepiej zabezpieczyć rośliny przed mrozem, a także w kolejnym sezonie zapewnić im bujny wzrost i obfite kwitnienie. W jesiennej gorliwości łatwo jednak o pomyłkę.

Jeśli znasz już naszą listę tego, co przycinać na jesieni, z pewnością się nie pomylisz. Zerknij też koniecznie na poniższy wykaz roślin, których jesienią ciąć się nie powinno (a wiele osób to robi). Pozbądź się starych przyzwyczajeń i przestań przycinać przed zimą np. hortensje lub azalię, a zobaczysz niesamowite efekty w swoim ogrodzie.

Spis treści:

Krzewów forsycji nie wolno przycinać na jesieni - można wtedy niechcący usunąć gałązki z zawiązującymi się pąkami kwiatowymi (o tej porze roku trudno je wypatrzyć). Zdecydowanie najlepszą porą na cięcie forsycji jest moment tuż po zakończeniu kwitnienia.

Chociaż wiele osób przycina różane krzewy jesienią, specjaliści od ogrodnictwa uznają to za podstawowy błąd. Z powodu jesiennego cięcia, w kolejnym roku kwiaty nie są zbyt okazałe. Dlaczego? Przycięte gałązki są bardziej narażone na wpływ zimna oraz uszkodzenia. Przed zabezpieczeniem róż na zimę, należy tylko usunąć uschnięte kwiatostany.

To kolejna notorycznie przycinana przed zimą roślina, którą warto jednak pozostawić w spokoju aż do wiosny. Przycięta jesienią hortensja może w kolejnym roku nie zakwitnąć - a nawet jeśli zakwitnie, jej kwiaty będą o wiele mniej okazałe.

fot. Hortensji nie wolno przycinać jesienią/Adobe Stock, Magda

Krzewy iglaste należy przycinać wczesną wiosną albo latem. Nie wolno tego robić jesienią, bo rany po cięciu muszą mieć czas, żeby zabliźnić się przed zimą. Wiosną i latem czas regeneracji iglaków jest zdecydowanie szybszy.

To kolejna roślina, której nie wolno przycinać jesienią - to pobudzi ją do wzrostu i wypuszczania nowych pędów, więc zimą łatwo mogłaby przemarznąć. Jesienią usuń tylko przekwitłe kwiatostany, a z cięciem budlei poczekaj do kwietnia.

Na jesieni nie wolno przycinać też bukszpanu. W ciągu roku istnieją 3 terminy cięcia bukszpanów - przełom marca i kwietnia, czerwiec oraz końcówka sierpnia.

Na jesieni nie wolno przycinać jabłoni - niezależnie od tego, czy zostały świeżo zasadzone, czy rosną już kilka lat. Z tym zabiegiem należy wstrzymać się do wczesnej wiosny, czyli przyciąć je w marcu lub kwietniu.

Pędy wrzosów chronią krzewinki przed mrozem, dlatego nie wolno ich przycinać przed zimą. Znacznie lepszy termin to wiosna. W przypadku jesiennych odmian, podetnij je w marcu lub kwietniu. Jeśli jednak masz w ogrodzie wrzosy, które kwitną na wiosnę, przytnij je po zakończeniu kwitnienia - np. w czerwcu.

