Co zrobić, żeby odmłodzić geranium i poprawić jego wiosenno-letnie kwitnienie? Kluczem jest odpowiednie przechowywanie pelargonii podczas zimowych miesięcy, a także delikatne cięcie, które warto przeprowadzić na wiosnę. Jak się za to zabrać?

Jeśli chcesz, aby twoje geranium pięknie zakwitło po zimowym odpoczynku, warto lekko je przyciąć. Nie musi to być wielkie strzyżenie, wręcz przeciwnie. Pelargonie lubią delikatne uszczykiwanie pędów. Wykorzystaj więc niewielki sekator ogrodowy i ostrożnie przytnij wierzchołki pędów.

Takie działanie pobudzi roślinę do wzrostu i sprawi, że pięknie zakwitnie, rozwijając mnóstwo kolorowych kwiatostanów.

Kiedy przycinać geranium? Najlepiej zrobić to pod koniec w połowie lub pod koniec kwietnia. Wówczas możesz mieć już pewność, że minęły wiosenne przymrozki, więc można bezpiecznie wynieść roślinę na balkon. Ustaw ją w docelowym miejscu albo przesadź i dopiero wtedy zacznij przycinanie. Uprawa geranium jest możliwa zarówno w gruncie, jak i skrzyni czy donicy.

Jeśli zauważysz suche pędy, je także usuń tuż pod miejscem, w którym roślina zmieniła barwę. Dzięki temu pobudzisz ją do wzrostu, bo nie będzie już wysyłać składników odżywczych do martwych, wysuszonych pędów.

fot. Jak przycinać geranium/Adobe Stock, dinar12

Geranium możesz odmłodzić albo poprzez wiosenne przycinanie, a raczej uszczykiwanie pędów, albo poprzez rozsadzenie rośliny. Duże pelargonie mogą mieć zbyt mało przestrzeni w donicy, dlatego wiosną warto lekko je przerzedzić.

Podczas przesadzania geranium rozdziel bardzo ostrożnie korzenie, a następnie umieść po kilka sadzonek w różnych donicach. Dzięki temu pelargonia pięknie się rozrośnie i bardzo bujnie zakwitnie, ponieważ będzie miała dużo miejsca na tworzenie nowego systemu korzeniowego.

Pamiętaj też, aby tuż po przesadzeniu i przycięciu geranium nie nawozić go - w świeżej ziemi jest wystarczająco dużo składników odżywczych. Pierwsze nawożenie możesz przeprowadzić ok. 4-6 tygodni po przesadzeniu do nowej donicy albo wysadzeniu geranium do gruntu.

Geranium to roślina wieloletnia, ale nie najlepiej radzi sobie w polskich warunkach jesienią i zimą. Z tego powodu musisz ją odpowiednio zabezpieczyć. Na szczęście zimowanie pelargonii doniczkowej nie wymaga jej wykopywania (tak jak np. w przypadku zimowania dalii). Jeśli uprawiasz geranium w donicy, wystarczy, że przeniesiesz ją w całości w cieplejsze miejsce. Może to być piwnica, zamknięta weranda lub miejsce przy oknie w domu.

Jeśli uprawiasz pelargonie w gruncie, przed wystąpieniem pierwszych przymrozków, musisz ją wykopać, owinąć agrowłókniną, a następnie schować w chłodnym miejscu w domu (np. w pudełku po butach).

fot. Jak przycinać geranium/Adobe Stock, anjokan

