Po okresie kwitnienia i wegetacji róże wymagają jedynie kosmetycznego cięcia. Po sezonie ważne jest, aby zostawić drzewko w dobrym stanie, dzięki czemu będzie mogło pięknie rozkwitnąć po cięciu wiosennym. Zobacz, jak ciąć róże latem.

Reklama

Spis treści:

Róże możesz delikatnie przycinać w lipcu i na początku sierpnia, ale nie może być to drastyczne cięcie. Najbezpieczniej jest ciąć tylko te odmiany róż, które nie zakwitają ponownie w jednym sezonie. To, co możesz robić, to obcinać przekwitłe kwiatostany, aby nie pobierały niepotrzebnie wody i składników odżywczych z nawozów czy gleby.

Po przekwitnięciu całego krzewu delikatnie usuń suche pędy i gałęzie, a następnie zabezpiecz je maścią ogrodniczą. Nie przycinaj róży zbyt mocno - konkretne czynności zostaw sobie na wiosenne przycinanie róż. Najlepszym okresem na kosmetyczne "posprzątanie" krzewu to pierwsza połowa sierpnia.

Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć róże przed zimą, jeśli chcesz, aby w kolejnym sezonie wypuściła obficie kwiaty.

fot. Przycinanie róży latem/Adobe Stock, pressmaster

Przekwitłe kwiatostany należy przycinać pojedynczo, usuwają nie tylko sam suchy kwiat, ale także część gałązki, zostawiając 1-2 liście na łodydze. Użyj do tego ostrych nożyc lub sekatora ogrodowego, a samo cięcie zrób pod skosem, wykonując szybki, zdecydowany ruch.

Jeśli nożyce zatrzymają się lub poszarpią łodygę, zrób kolejne cięcie kilka milimetrów poniżej tego nieudanego. Kwiatostany możesz usunąć jeszcze wtedy, kiedy mają wciąż kilka zdrowych płatków. Dzięki temu możesz zasuszyć róże i przygotować jesienno-zimową kompozycję.

Róże pnące, które kwitną tylko raz na sezon, możesz przyciąć delikatnie po zakończeniu kwitnienia. Najczęściej jest to przełom lipca i sierpnia. Podobnie, jak w przypadku innych odmian róż, nie szalej zbyt mocno z sekatorem. Usuń kwiatostany oraz suche łodygi, a następnie zabezpiecz róże przed pierwszymi przymrozkami.

fot. Przycinanie róży latem/Adobe Stock, Marina

Reklama

Czytaj także:

Tych roślin nie przycinaj jesienią

Nalewka z płatków róży

Jak ukorzenić różę z łodygi