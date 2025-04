Ten smak zostaje na dłużej i sprawia, że chce się do niego wracać. Jeżeli lubisz eksperymentować w kuchni, to nie możesz pominąć różanego latte. Warto wspomnieć, że róża to nie tylko kwiat ozdobny o charakterystycznym zapachu i spektakularnym wyglądzie, ale też roślina o właściwościach prozdrowotnych. Płatki kwiatów zawierają relaksujące olejki eteryczne oraz przeciwutleniacze, a także śladowe ilości witamin. Latte z różą to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Przepis na latte z różą na ciepło

Przygotowanie latte z różą jest bardzo proste. Ten przepis nie zawiera nabiału, ale możesz zastosować też zwykłe mleko.

Składniki na latte z różą:

0,5 łyżeczki wody różanej spożywczej,

ulubiona kawa, najlepiej 1 espresso,

200 ml mleka migdałowego, owsianego lub inny napój roślinny (bez cukru),

1-2 łyżeczki syropu klonowego (lub erytrytol do posłodzenia, jeżeli ograniczasz kalorie),

opcjonalnie: suszone płatki róży albo świeże płatki jadalnej róży do dekoracji, proszek z buraka do koloryzowania kawy.

Przygotowanie:

Do szklanki wlej spienione mleko, wodę różaną i wymieszaj, następnie dodaj wcześniej zaparzone espresso. Jeżeli kawa jest dla ciebie za mało słodka, dodaj syrop klonowy. Wierzch napoju udekoruj płatkami róży. Jeśli chcesz, aby latte miało różowy kolor, wsyp do mleka na początku odrobinę proszku buraczanego i wymieszaj.

Zamiast wody różanej do przygotowania kawy możesz użyć 1-2 łyżki naturalnego syropu różanego, który zawiera ekstrakt z kwiatów róży. Przeważnie ma w składzie cukier, dlatego pomiń wtedy syrop klonowy w trakcie przygotowywania.

Przepis na mrożoną latte z różą

Mrożona latte jest idealna na upalne dni. To zastrzyk energii i ochłodzenie w jednym.

Składniki:

1 espresso,

200 ml mleka roślinnego,

pół łyżeczki wody różanej lub 1-2 łyżki syropu różanego,

4-5 kostek lodu,

syrop klonowy (lub erytrytol, jeśli ograniczasz kalorie),

opcjonalnie: płatki róży do dekoracji, wanilia.

Przygotowanie:

Aby przyrządzić mrożoną latte z różą, zacznij od zaparzenia espresso. Następnie do wysokiego naczynia blendera włóż lód, wlej wodę różaną, dodaj odrobinę wanilii i mleko z lodówki. Zmiksuj całość. Przelej do wysokiej szklanki. Dodaj espresso (lub dwa jeśli lubisz mocniejszą kawę) oraz syrop klonowy w razie potrzeby.

Latte z różą przygotujesz na zimno i na ciepło, fot. iStock by Getty Images, xMarshall

Kawę latte z różą możesz podawać z cytrynowymi muffinkami, makaronikami lub innymi owocowymi i cytrusowymi deserami. Pasuje też do truskawek i malin.

