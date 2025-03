Zima to dla wielu roślin czas wyzwań, a róże, mimo swojej pięknej i bujnej natury, nie są wyjątkiem. Właściwe przygotowanie tych delikatnych kwiatów do zimowych miesięcy nie tylko zwiększa ich szanse na przetrwanie, ale także zapewnia zdrowy wzrost i obfite kwitnienie w kolejnym sezonie.

Do okrywania róż najlepiej zabrać się dopiero pod koniec października lub w listopadzie, gdy wyraźnie się ochłodzi. Nawet korzystnie jest, jeśli pierwsze przymrozki zastaną krzewy bez przykrycia. Mróz spowoduje naturalne zakończenie wegetacji, co ma duże znaczenie dla dobrego przezimowania. Niskie temperatury sygnalizują roślinom, że nadszedł czas, aby skoncentrować swoje zasoby na przetrwaniu zimy, co z kolei sprzyja ich zdrowiu i odporności na niekorzystne warunki.

Zbyt wcześnie zabezpieczone róże mogą być narażone na nadmiar wilgoci w środku (np. pod agrowłókniną), co prowadzi do rozwoju chorób grzybowych i gnilnych. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół korzeni może skutkować zaś ich osłabieniem lub nawet zgniciem.

Ważne jest więc, aby stosować materiały do okrywania, które zapewnią odpowiednią wentylację. Przykładowo, agrowłóknina lub słoma sprawdzają się w tej roli najlepiej, ponieważ nie tylko chronią przed mrozem, ale również pozwalają roślinom swobodnie oddychać.

Róże, które są narażone na nagłe zmiany temperatury, mogą mieć problemy z adaptacją, co osłabia ich strukturę i zdolność do przetrwania. Zwróć też uwagę na lokalizację krzewu - róże posadzone w miejscach osłoniętych od wiatru i słońca mogą lepiej znosić zimowe warunki, więc nie ma potrzeby mocno ich "opatulać".

Okrycie róż powinno być nie za grube i przewiewne, aby zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć gromadzenia się wilgoci, co prowadzi do gnicia roślin. Zbyt ciężkie osłony mogą stwarzać idealne warunki dla rozwoju pleśni i grzybów, które mogą zaszkodzić krzewom. Dlatego istotne jest, aby dobrać odpowiednie materiały ochronne, np. wspomniana wyżej agrowłóknina.

Najtańszym materiałem zabezpieczającym korzenie jest ziemia, która świetnie chroni róże przed nagłymi spadkami temperatury, a z drugiej strony osłania przed słońcem, które wczesną wiosną może powodować odmarzanie roślin w marcowe dni.

Pokrycie ziemią tworzy naturalną izolację, która sprawia, że korzenie róży pozostają w stabilnej temperaturze, co jest niezwykle ważne. Oprócz ziemi, możesz użyć także piasku, trocin czy gałązek drzew iglastych. Nie tylko chronią przed zimnem, ale też działają jak naturalne ściółkowanie, które pomaga w regulacji wilgotności gleby.

fot. Jak zimować róże/Adobe Stock, Наталья Дорожкина

Zabezpieczenie róż krzewiastych przed zimowym chłodem nie jest trudne ani wymagające. Często wystarczy je po prostu obsypać ziemią. Kopczyk powinien mieć około 30 cm wysokości, aby mógł zapewnić odpowiednią izolację korzeni.

Warto jednak pamiętać, żeby nie zasypać róży całkowicie - pędy muszą wystawać ponad ten kopczyk. Dzięki temu zatrzymują śnieg, który działa jak naturalna warstwa izolacyjna, a jednocześnie umożliwiają dostęp powietrza do korzeni, co jest istotne w przypadku, gdy powstaje skorupa lodowa na powierzchni gleby. Dzięki temu roślina nie zgnije w środku - najprościej mówiąc.

W przypadku bezśnieżnej zimy, gdy pojawiają się spore mrozy (poniżej -15 stopni), warto dodatkowo zabezpieczyć róże, przykrywając je warstwą suchych liści, igliwia lub rozdrobnionej kory. Nie tylko zwiększają one ogólną izolację termiczną, ale także pomagają w utrzymaniu stabilnej wilgotności gleby.

Dodatkowe okrycie chroni delikatne pędy przed ekstremalnymi temperaturami oraz minimalizuje ryzyko przemarznięcia, co jest szczególnie istotne w przypadku młodych lub osłabionych roślin.

Zimowanie róż pnących również warto rozpocząć od obsypania korzeni ziemią. Następnie zdejmij pędy z podpór i delikatnie je zwiąż, aby nie uszkodzić rośliny. Układając je na ziemi, staraj się, aby nie były zbyt mocno zgięte, bo w ten sposób możesz je po prostu połamać.

Pędy dobrze jest także okryć liśćmi lub gałązkami roślin iglastych. Tego rodzaju osłona nie tylko chroni roślinę przed mrozem, ale także tworzy korzystny mikroklimat, który sprzyja ich zdrowiu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zdjąć pędów z podpór, okryj je na rusztowaniach matami, jutą lub agrowłókniną. Upewnij się przy tym, że okrycie jest dobrze przymocowane, aby nie zostało zerwane przez wiatr.

fot. Jak zabezpieczyć róże na zimę/Adobe Stock, Irina

Róże pienne, choć mogą być mylone z różami pnącymi, to w rzeczywistości są to krzewy szczepione na pniu, zazwyczaj o wysokości około 1 metra. Ze względu na swoją specyfikę wymagają szczególnej opieki zarówno podczas uprawy, jak i w okresie zimowym.

Aby odpowiednio zabezpieczyć róże pienne na zimę, wokół korzeni, u nasady pnia, usyp niewielki kopczyk ziemi. Kolejnym krokiem jest związanie korony róży sznurkiem. Umożliwia to nie tylko zabezpieczenie pędów przed uszkodzeniami w wyniku silnych wiatrów czy opadów śniegu, ale także ułatwia dalsze okrywanie. Po związaniu korony, owiń ją słomą, matami, agrowłókniną lub papierem, a następnie ponownie obwiąż. Tak przygotowany "bałwanek" spokojnie przetrwa zimę.

Zabezpieczenie krzewów róż w pojemnikach na zimę jest niezwykle istotne, ponieważ rośliny te są znacznie bardziej narażone na działanie mrozu niż te sadzone bezpośrednio w gruncie. Późną jesienią, jeszcze przed nastaniem mrozów, najlepiej umieścić roślinę wraz z donicą w wykopanym dołku.

Taki zabieg pomaga utrzymać stabilną temperaturę korzeni i minimalizuje ryzyko przemarznięcia. Wykopany dołek powinien być wystarczająco głęboki, aby cała donica zmieściła się w ziemi, a także zabezpieczony przed wiatrem. Po umieszczeniu donicy w dołku, starannie okryj całą roślinę jutą, matami słomianymi lub agrowłókniną.

W przypadku róż parkowych, podobnie jak w pozostałych odmianach, zacznij od obsypania korzeni ziemią. Róże parkowe same w sobie są stosunkowo wytrzymałe, ale najbardziej zagrażają im duże zmiany temperatury, które mogą prowadzić do uszkodzenia pędów i osłabienia roślin.

Aby zabezpieczyć pędy, wystarczy osłonić je przed zimowym chłodem, zwłaszcza od strony południowo-zachodniej, gdzie mogą być narażone na bezpośrednie działanie mroźnych wiatrów.

Dobrym sposobem jest także użycie dużych gałęzi świerkowych, wetkniętych w ziemię w pobliżu roślin. Gałęzie te nie tylko działają jak naturalna osłona, ale również zatrzymują śnieg, który działa jako dodatkowa warstwa izolacyjna.

Pamiętaj też, że dzikie róże nie wymagają żadnego dodatkowego zabezpieczania na zimę, ponieważ są przystosowane do przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych. Ich naturalna odporność sprawia, że radzą sobie doskonale bez pomocy człowieka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.10.2017.

