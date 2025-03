Nawet stosunkowo nowe okna czasem niezbyt dobrze izolują nas od świata zewnętrznego. Przyczyną może być niska jakość ram lub szyb lecz także zła regulacja czy nieprofesjonalny montaż. Stare za to są nieszczelne, bo się po prostu wypaczyły, a do tego mają cienkie szyby.

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że czas na zadbanie o odpowiednią izolację naszego domu. Uszczelnienie okien to jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów na poprawienie komfortu cieplnego oraz obniżenie kosztów ogrzewania.

Uszczelnianie okien, podobnie jak odpowietrzanie i czyszczenie kaloryfera, to zabiegi, które warto wykonać jeszcze przed sezonem grzewczym. Nie musisz jednak kupować drogich gadżetów. Często wystarczy to, co masz w domu.

Przede wszystkim zacznij od regulacji. Uchyl okno, włóż między skrzydło a ramę kartkę papieru i zamknij je. Następnie wyjmij kartkę. Jeśli wychodzi bez trudu, to znaczy, że jest za duży luz między skrzydłem a ramą. Jak to poprawić?

W nowych oknach łatwo to naprawić. Na ramie znajdują się bowiem okucia, a w nich ruchome elementy, które wystarczy wyregulować za pomocą tzw. klucza imbusowego i śrubokrętu krzyżakowego. W starych oknach trzeba zaś przykleić uszczelki z pianki lub gumy albo zastosować silikon.

Jak uszczelnić okno?

Jeżeli regulacja lub uszczelki nie pomogą, możesz zamocować do ramy okiennej (od wewnątrz) specjalną folię termokurczliwą, która bywa nazywana dodatkową szybą. Można ją kupić w supermarketach budowlanych lub przez internet - kosztuje 20-30 zł.

Folia jest bezbarwna i przepuszcza światło prawie tak dobrze jak szkło. Przykleja się ją za pomocą taśmy dwustronnie klejącej i lekko ogrzewa suszarką do włosów, aby się naprężyła.

Możesz także sięgnąć po tzw. masę uszczelniającą. Kosztuje niewiele, a skutecznie izoluje okna i wypełnia większe luki. Najpierw oczyść dokładnie okno z brudu i kurzu. Następnie nałóż masę uszczelniającą przy użyciu pistoletu do silikonów, starając się wypełnić szczelinę równomiernie.

Nie zapominaj o zasłonach i roletach, które również mogą pomóc w uszczelnieniu okien. Wybierz grubsze zasłony lub specjalne rolety termoizolacyjne.

Uszczelnienie okien to bardzo ważna rzecz i trzeba zrobić to przed każdym sezonem grzewczym. Nieszczelne okna mogą prowadzić do znacznych strat ciepła, co skutkuje wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Uszczelnienie okien pozwala ograniczyć ucieczkę ciepła, co z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów energii.

Dodatkowo nieszczelności w oknach mogą prowadzić do przenikania wilgoci z zewnątrz, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Uszczelnienie okien pomaga w utrzymaniu suchego powietrza wewnątrz, co jest korzystne dla zdrowia.

Ma to też inną dużą zaletę. Dobrze uszczelnione okna działają jak bariera dźwiękowa, ograniczając hałas dochodzący z zewnątrz. To ma szczególne znaczenie, jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, masz blisko tory kolejowe bądź lotnisko.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.01.2016.

