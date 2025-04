Suszone róże można wykorzystywać na przeróżne sposoby. Zarówno całe kwiaty róż, jak i płatki. Jeśli susząc kwiaty trzymasz się kilku podstawowych zasad, zachowują ładne kolory i kształt. Latem najczęściej suszy się ostróżki, lawendę, hortensje, gipsówkę, dekoracyjne trawy i właśnie róże.

Suszone kwiaty po latach nieobecności we wnętrzach teraz powracają. Łączy się je z gałązkami i trawami w wyrafinowane, stylowe kompozycje. Można też je wykorzystać do tworzenia dekoracyjnych wieńców.

Suszone płatki róży można natomiast zastosować w dekoracyjnym pot-pourri, w woreczkach zapachowych, dosypywać do relaksacyjnej kąpieli. To też świetny dodatek do robionych własnoręcznie kosmetyków, mydełek czy świec.

Herbata z płatków dzikiej róży nie tylko ma niezwykły aromat, ale też wspomaga organizm w walce z niestrawnością i poprawia nastrój. To też jeden z domowych sposobów na przeziębienie. Polecana jest szczególnie przy przeziębieniu, zawiera bowiem sporo witaminy C.

W celach dekoracyjnych można suszyć kwiaty z kwiaciarni czy uprawiane w ogrodzie. Jeśli chcesz użyć płatków róż do zrobienia kosmetyków czy parzenia herbaty, najlepiej poszukaj dziko rosnących krzewów. Pamiętaj też, by nie zrywać płatków róży przy ruchliwych ulicach i w miejscach, w których są narażone na zanieczyszczenia.

By zasuszyć róże, zetnij je zanim w pełni rozkwitną. Ładnie wyglądają też suszone pąki. Kwiaty ścinaj w słoneczne dni, najlepiej przed południem. Poczekaj aż ustąpi rosa. Suszyć możesz je rożnymi metodami.

Najprostszym sposobem suszenia róż jest zawieszenie ich łodygami do góry. Usuń z łodyg najniższe liście, kwiaty związuj po kilka w dosyć ciasne pęczki. Najlepiej suszyć je w chłodnym, przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od bezpośredniego działania słońca. Dzięki temu nie wyblaknie kolor.

Po mniej więcej czterech tygodniach róże będą ususzone. Możesz je spryskać lakierem do włosów, aby zachowały kształt.

Ta metoda pozwala doskonale zachować kolor kwiatów i ich kształt. Wszystkie te substancje pochłaniają wilgoć i świetnie wspomagają suszenie. Zetnij rozkwitnięte róże, ułam łodygę (w bukiecie zastąpisz ją drutem). Do naczynia wsyp warstwę boraksu, piasku lub kaszy manny, umieść w nim różę i osypuj dokoła prawą ręką, lewą podtrzymując kwiat. Ziarna muszą dostać się do wnętrza pąku i między płatki.

Pozostaw kwiaty w naczyniach na dwa-trzy tygodnie. Gdy będziesz mieć pewność, że już dobrze się ususzyły, ostrożnie je wyjmij.

W ten sposób możesz ususzyć róże w ciągu kilku godzin. Rozłóż kwiaty na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, tak aby się nie dotykały. Ustaw najniższą temperaturę piekarnika i zostaw lekko uchylone drzwiczki. Co jakiś czas sprawdzaj stan kwiatów. Gdy będą już ususzone, wyjmij je delikatnie.

Płatki róż zbierz do tekturowego pudełka lub wiklinowego koszyka. W domu wsyp je do bawełnianych lub lnianych woreczków, napełniając je w jednej trzeciej. Zawieś woreczki w zacienionym, przewiewnym miejscu. Od czasu do czasu delikatnie nim potrząsaj. Po około trzech tygodniach płatki będą ususzone.

Inne metody to suszenie ich na tacy (rozkładaj płatki pojedynczo) lub w kartonie z kaszą manną. Cały proces też trwa około dwóch, trzech tygodni.

Jeśli masz piękny bukiet róż, którym chcesz się długo cieszyć, możesz go zasuszyć, stosując lakier do włosów. Wyjmij róże z wazonu i trzymając pąkami do góry, spryskaj je cienką warstwą lakieru z odległości kilkunastu centymetrów. Potem powieś bukiet łodygami do góry i poczekaj, aż wyschnie.

Ale uwaga, jeśli to bukiet od ukochanego, dobrze się zastanów, czy go suszyć. Istnieje przesąd, że to prowadzi do… zasuszenia uczuć.

