Pierogi to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich dań. Do farszu wykorzystuje się zwykle klasyczną mieszankę mięs, kapustę i grzyby, a także słodki twaróg czy owoce. Coraz częściej sięgamy także po te staropolskie warianty, prosto ze starego przepiśnika babci. Sprawdź ten przepis na pierogi z gęsiną, które doskonale pasują do jesienno-zimowej kuchni i są prawdziwą staropolską ucztą.

Wydaje ci się, że czerwone mięso z gęsi jest niezdrowe i szkodliwe? Gęsina to genialny wyjątek od tej reguły. Jej sezon przypada na jesień i zimę, co idealnie zgrywa się z okresem, kiedy mamy ochotę na bardziej treściwe, rozgrzewające dania.

Gęsina jest aromatyczna, ale też pełna wartości odżywczych. To doskonałe źródło białka, witamin z grupy B oraz żelaza, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pozytywnie wpływają na zdrowie.

Jej przygotowanie może być świetną okazją do eksperymentowania w kuchni, ale to także znakomity pomysł na potrawy świąteczne lub wyjątkową kolację.

Pierogi z gęsiną nie są trudne w przygotowaniu, choć wymagają odrobiny cierpliwości. Najważniejsze to dobrze doprawić mięso i przygotować elastyczne, miękkie ciasto. Podstawą farszu jest duszona lub pieczona gęsina, którą wcześniej możesz zamarynować w ulubionych przyprawach lub miodowo-musztardowej marynacie z dodatkiem sosu sojowego.

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

szczypta soli,

jajko,

ok. 250 ml ciepłej, ale nie gorącej wody,

2 łyżki oleju.

Składniki na farsz:

500 g mięsa z pieczonej gęsi (np. z uda),

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

płaska łyżka masła,

sól, pieprz, majeranek i rozmaryn.

Sposób przygotowania:

Zacznij od farszu. Pokrój cebulę i posiekaj czosnek, a następnie podsmaż je na maśle na złoty kolor. Mięso z gęsi oddziel od kości i drobno posiekaj lub zmiel. Dodaj mięso do cebuli i czosnku, a następnie dopraw solą, pieprzem, majerankiem i rozmarynem. Całość dokładnie wymieszaj, smaż jeszcze 2-3 minuty i odstaw do ostygnięcia. Przygotuj ciasto. Przesiej mąkę do miski, a następnie zrób w usypanym kopczyku wgłębienie i dodaj do środka sól, jajko i olej. Stopniowo dolewaj ciepłą wodę, lekko mieszając ciasto w kopczyku łyżeczką. Kiedy wlejesz już większość wody i wykorzystasz więcej, niż połowę mąki, zacznij zagniatać ciasto ręcznie, aż stanie się gładkie i elastyczne. Od razu rozwałkuj je na cienki placek i wytnij kółka, np. za pomocą szklanki. Na każdym wyciętym kółku ciasta umieść niewielką ilość farszu. Złóż ciasto na pół i dokładnie zlep brzegi, dociskając je palcami lub widelcem, by nadać pierogom charakterystyczny wzór. Gotuj pierogi we wrzącej, osolonej wodzie przez około 2-3 minuty od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię.

fot. Pierogi z gęsiną: przepis/Adobe Stock, robert6666

Pierogi z gęsiną najlepiej smakują zaraz po ugotowaniu, podane z odrobiną skwarek z boczku lub cebuli. Można je także podsmażyć na patelni. Idealnym dodatkiem do pierogów z gęsiną będą buraczki, kwaśna kapusta lub delikatna sałatka z rukoli i orzechów.

Jeśli lubisz nieco słodsze smaki, możesz do farszu dodać także garść suszonej, posiekanej żurawiny albo śliwek.

