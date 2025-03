Pelargonie kwitną od maja do pierwszych przymrozków, są łatwe w uprawie, dlatego chętnie wybieramy je do zdobienia balkonów i parapetów. Wiele osób traktuje te kwiaty jako rośliny jednoroczne, jednak pelargonie można przezimować, by w kolejnym roku ponownie zakwitły. Trzeba je jednak przechować przez zimę w odpowiedni sposób - najlepiej w nieogrzewanym pomieszczeniu. Sprawdź, jak ją przygotować i jak przezimować.

Reklama

Spis treści:

Pelargonie kaskadowe (zwisające), choć są roślinami wieloletnimi, nie przetrwają zimy w gruncie w naszym klimacie. Aby jednak móc cieszyć się ich kwitnieniem w kolejnym sezonie, musisz zadbać o odpowiednie zimowanie. Już po pierwszych przymrozkach, które mogłyby uszkodzić delikatne pędy, powinnaś je przenieść do jasnego, chłodnego pomieszczenia o temperaturze około 8-10 stopni.

Idealnym miejscem będzie nieogrzewana weranda, zabudowany balkon, chłodna piwnica z dostępem do światła lub inny widny kącik, gdzie rośliny będą chronione przed mrozem, ale otrzymają sporo naturalnego światła, co pomoże im przetrwać do wiosny w stanie uśpienia.

fot. Jak przechować pelargonię przez zimę/Adobe Stock, cy

Pelargonie angielskie są bardziej wrażliwe na niskie temperatury niż inne odmiany tej rośliny, dlatego najlepiej zimują w pomieszczeniach, gdzie można kontrolować temperaturę. Idealne miejsce to chłodne, jasne pomieszczenie o temperaturze 10-15 stopni, jak nieogrzewany pokój lub chłodna weranda.

W domu najlepiej ustawić je na parapecie południowym, gdzie będą miały dostęp do naturalnego światła przez całą zimę. Już jesienią należy stopniowo ograniczać podlewanie, aby przygotować pelargonię do okresu spoczynku. W czasie zimowania podlewanie powinno być skąpe i umiarkowane - wystarczy lekko zwilżyć ziemię co kilka tygodni. Zbyt obfite może prowadzić do gnicia korzeni i osłabienia rośliny.

Pelargonie można z powodzeniem przechowywać na zimę także w domu, ale nie zawsze domowe warunki będą dla nich odpowiednie. naleźć odpowiednie miejsce, aby umieścić pelargonie. Idealne będą chłodne, jasne pomieszczenia - pamiętaj, że pelargonie potrzebują temperatury 8-10, maksymalnie 15 stopni. Jeśli więc lubisz mieć w domu ciepło, lepiej przenieś kwiaty do piwnicy lub na zabudowany balkon. Opcjonalnie możesz je też trzymać w mało uczęszczanym pokoju i rozszczelnić w nim okno (na tzw. mikrouchył).

Ważne jest jednocześnie, aby rośliny nie były narażone na silne mrozy ani przeciągi. Pelargonie potrzebują również dostępu do światła, więc dobrze jest ustawić je w pobliżu szczelnego okna lub w innym dobrze oświetlonym miejscu.

fot. Jak przechowywać pelargonie przez zimę w domu/Adobe Stock, tramp51

Pędy pelargonii, pod wpływem mrozów, mogą zamierać, dlatego ważne jest, aby przygotować je na nadchodzący okres spoczynku. Dobrze jest przyciąć rośliny jeszcze przed umieszczeniem ich w miejscu zimowania. Nie musisz jednak mocno ich "strzyc" - wystarczy uciąć pędy kwiatowe nisko przy liściach, co pomoże skupić energię rośliny na regeneracji korzeni i liści.

Pamiętaj, aby zimą podlewanie roślin powinno być bardzo skąpe - tak naprawdę wystarczy nawilżyć podłoże 2-3 razy w miesiącu. Unikaj przelewania, ale nie dopuszczaj też do przesuszenia.

Pelargonie, choć piękne, z czasem tracą swoje walory estetyczne, dlatego po 2-3 latach warto zrobić z nich młode sadzonki. Najlepszym okresem na to jest przełom lutego i marca lub sierpień. Aby przygotować sadzonki, przytnij boczne pędy na długość 6-10 cm, pozostawiając 2-3 liście, a resztę usuń. Po ścięciu odłóż sadzonki na kilka godzin, aby umożliwić im naturalne zasklepienie się. Dopiero po tym czasie włóż je do naczynia z wodą lub do doniczek wypełnionych piaszczystą ziemią.

Umieść sadzonki w widnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Regularnie podlewaj, aby zapewnić im odpowiednią wilgotność. Kiedy młode rośliny wypuszczą korzenie, przesadź je do ziemi i do docelowej doniczki.

Gdy nadchodzi wiosna, a temperatury zaczynają się stabilizować, to czas, aby pomyśleć o wystawieniu pelargonii na zewnątrz. Najlepiej zrobić to po 15 maja, a więc po tzw. zimnych ogrodnikach, kiedy ryzyko przymrozków jest już minimalne, a rośliny mogą swobodnie korzystać z ciepłego, słonecznego klimatu.

Nie rób tego jednak z dnia na dzień - najpierw przez ok. tydzień codziennie wystawiaj roślinę na zewnątrz na kilka godzin (zacznij od 2-3 i stopniowo zwiększaj ten czas). Dopiero potem możesz wystawić doniczki na zewnątrz na cały dzień, a w kolejnym kroku też na całą noc.

Warto też wymienić całą albo większość ziemi w doniczce albo (w razie potrzeby) przenieść pelargonie do większych pojemników. Ponadto, wiosną dobrze jest też rozpocząć zasilanie pelargonii nawozem przeznaczonym specjalnie dla nich. Pamiętaj, aby nawożenie również wprowadzać stopniowo, aby nie obciążyć rośliny zbyt dużą ilością składników odżywczych na raz.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Małgorzaty Świgoń. Pierwotnie został opublikowany 24.10.2017.

Reklama

Czytaj także:

Kiedy przycinać pelargonie?

Najpopularniejsze choroby pelargonii?

Odmiany pelargonii