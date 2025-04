Wiosenne przycinanie róż to ważny zabieg pielęgnacyjny - sprawia, że obficie kwitną i bardzo bujnie się rozrastają. Przycinać warto zarówno małe krzewy, jak i te okazałe, pnące się po pergolach czy kratkach. Jak się za to zabrać i kiedy przycinać róże, aby im nie zaszkodzić?

Przycinanie róż ma sporo zalet. Przede wszystkim poprzez ten zabieg wpuszczasz światło do bardziej schowanych pędów, przez co krzew obficiej kwitnie. Wszystkie gatunki róż warto przycinać właśnie wiosną, szczególnie po przesadzeniu.

Najlepszy termin na przycinanie róż to przełom marca i kwietnia, a także cały kwiecień. Kiedy ryzyko wystąpienia przymrozków jest bardzo nikłe, pędy róż będą miały czas na to, aby zregenerować się po cięciu.

Przycinanie róż jesienią czy na wiosnę?

Niektórzy przycinają róże także jesienią, po okresie kwitnienia. Nie jest to bardzo nieprawidłowa praktyka, ale dość niebezpieczna, jeśli przytniemy róże za późno. Krzew regeneruje się i "zabliźnia" ok. 3-4 tygodni i jeśli w tym czasie pojawią się pierwsze przymrozki, może to doprowadzić do uszkodzenia rośliny, przez co nie będzie obficie kwitła na wiosnę albo całkowicie obumrzeć.

Jeśli chcesz przycinać róże jesienią, pamiętaj, aby zrobić to, kiedy na zewnątrz jest jeszcze ciepło, a ryzyko wystąpienia przymrozków w ciągu następnego miesiąca jest znikome. Pamiętaj też, aby po przycięciu pędy posmarować maścią ogrodniczą.

Najważniejszy w przycinaniu róż jest wybór dobrej jakości, ostrego narzędzia. Pędy nie mogą być zmiażdżone przez sekator, ale idealnie przycięte. Ogólna zasada domowego cięcia krzewów i drzewek brzmi: lepiej przyciąć trochę za mało, niż za dużo.

Dlatego tnij maksymalnie centymetr od ostatniego zdrowego pąka albo „oczka” gałęzi, skierowanego na zewnątrz. Nie tnij pod dużym kątem, aby rany były jak najmniejsze. Na koniec posmaruj wszystkie miejsca cięcia maścią ogrodniczą, podlej roślinę i daj jej czas na regenerację.

Czy obcinać przekwitłe kwiaty róży?

Tak, ale nie podczas wiosennego przycinania. Zrób to po przekwitnięciu róży. Możesz usunąć pędy sekatorem albo ręcznie, ale pamiętaj, aby nie naruszać gałęzi.

Na jaką wysokość przycinać róże?

Jeśli wykonujesz kosmetyczne, odmładzające cięcie róż, możesz nadać im wybrany kształt, a także lekko skrócić cały krzew. Po usunięciu wszystkich starych, suchych, chorych i zdziczałych pędów, roślina nie powinna być niższa, niż 10-15 centymetrów.

Możesz uformować ją w kulkę albo łezkę albo nie nadawać konkretnego kształtu i pozostawić w "naturalnej formie".

Na wiosnę dodatkowo warto stosować opryski. Najlepiej użyć ich jeszcze, kiedy roślina nie wyda ani jednego liścia, czyli przed przycinaniem. Róża jest podatna przede wszystkim na ataki mączniaków, dlatego wybierz preparaty chroniące właśnie przed tym szkodnikiem.

