Jeśli marzy ci się rabata lub kącik pełen róż, załóż je właśnie teraz — we wrześniu i październiku, gdy ciepłe jesienne dni i wilgotna gleba sprzyjają szybkiemu ukorzenianiu się roślin. Możesz posadzić świeżo kupione krzewy różane lub przesadzać stare róże na nowe stanowiska. Wybierz dla nich miejsce i do dzieła.

Z biegiem lat rośliny nie tylko rozrastają się na danym stanowisku, ale też coraz bardziej eksploatują składniki mineralne w glebie. Jej struktura się pogarsza, a róże marnieją w oczach i słabiej kwitną. Nie pomaga im nawet regularne nawożenie, np. nawozem z pokrzywy. To wyraźny sygnał, żeby przesadzić róże. Najlepiej zrób to w pierwszych 5-6 latach uprawy, gdy krzewy są jeszcze młode. Róże możesz przesadzać wiosną lub jesienią, ale drugi termin jest dla nich korzystniejszy. Przesadzanie krzewów wykonuj od października do połowy listopada, jeśli nie pojawią się przymrozki.

Róże należą do roślin, które nie przepadają za przesadzeniem ze względu na kruchy i dość głęboki system korzeniowy. Jeśli nic im się nie dzieje i nie zajęły gwałtownie przestrzeni, pozwól im dalej rosnąć na tym samym miejscu. Im starsze krzewy róż, tym trudniej tolerują zmianę stanowiska. Nie przesadzaj też wyraźnie osłabionych róż, bo nie poradzą sobie.

Na przesadzenie róż wybierz ciepły i bezwietrzny dzień. Zanim krzewy trafią na inne miejsce w ogrodzie, musisz wykonać cięcie róż. W tym celu skróć im silnie pędy sekatorem na wysokość ok. 20-30 cm. Usuń też resztki liści. Następnie zaznacz dookoła rośliny okrąg w odległości ok. 10-15 cm od niej. Dzięki temu wykopiesz całą bryłę korzeniową z tzw. zapasem i zminimalizujesz ryzyko uszkodzenia korzeni. Jeśli jest sucho, wcześniej podlej solidnie roślinę, co ułatwi wykopywanie.

Po wykopaniu szpadlem przytnij wszystkie połamane, chore i słabe korzenie. Przenieś krzew na nowe stanowisko, ale zadbaj, by bryła miała jak najwięcej ziemi. Docelowe miejsce powinno być słoneczne i zaciszne. A gleba żyzna i lekko kwaśna. Możesz zastosować specjalne podłoże do róż.

Umieść różę w wykopanym dołku. Musi on mieć wielkość i głębokość takie same jak poprzedni. Na dno możesz wsypać garść kompostu. Sprawdź, czy korzenie są równomiernie rozłożone. Nie powinny podwijać się do góry. Zasyp bryłę korzeniową ziemią wymieszaną z odkwaszonym torfem. Potrząśnij lekko różą, żeby ziemia wypełniła wszystkie wolne przestrzenie między korzeniami i w razie potrzeby jeszcze ją dosyp. Następnie lekko udepcz ziemię wokół krzewu i obficie go podlej, żeby mógł się szybko przyjąć.

W nowym miejscu róże muszą się przyzwyczaić do zmiany warunków. Są też jeszcze przez jakiś czas bardziej podatne na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, bo ich cykl życia został nieco zaburzony. Pamiętaj o pielęgnacji róż po posadzeniu, musisz kontrolować wilgotność gleby, zwłaszcza jeśli jesień jest sucha. W tym czasie nie zasilaj róż żadnymi preparatami. Nawożenie roślin wykonasz na wiosnę, gdy róże rozpoczną wegetację.

Powinieneś za to ochronić korzenie przed pierwszymi przymrozkami i wysuszającym zimowym wiatrem. W tym celu usyp wokół pędów kopczyk z kompostu (5-10 cm) lub okryj je warstwą suchy liści, lub gałązkami świerkowymi. Nigdy nie rób kopczyka z torfu, ponieważ magazynuje wodę, która zimą po prostu zamarznie.

