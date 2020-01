Suplementy diety - co to jest, jak kupować? Suplementy diety a leki

fot. Adobe Stock

Kategoria suplementów diety instynktownie kojarzy się z lekami i apteką. Jednak suplement diety to w rzeczywistości produkt zaliczany do żywności, tak jak chleb, banan czy pomidor. Suplement ma wartość odżywczą i zawiera określone składniki odżywcze, których zadaniem jest uzupełnienie normalnej diety.

To, co odróżnia suplementy diety od produktów spożywczych to przede wszystkim forma (tabletka, syrop, ampułka, shot, koktajl w proszku) oraz wyższa koncentracja składników odżywczych. Czym jeszcze suplement różni się od leku?

Najważniejsze, być pamiętała, że suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają rozwojowi choroby – ich zadaniem jest wzbogacenie diety. Producenci często upodabniają opakowania suplementów tak, by sugerować ich związek z lekiem, jednak proces rejestracji leku jest znacznie bardziej skomplikowany. Wymagane są między innymi długotrwałe badania kliniczne (z udziałem ludzi) potwierdzające ich skuteczność.

W przypadku suplementu nie ma obowiązku dostarczenia do GIS (Główny Inspektorat Sanitarny – jednostka rejestrująca suplementy) tego typu badań. Wystarczy zgłosić:

deklarowany skład,

postać (tabletka, kapsułka itd.),

nazwę preparatu,

wzór opakowania.

W niektórych przypadkach, w suplementach stosuje się te same składniki co w lekach, jednak zazwyczaj w znacznie mniejszym stężeniu. Kontrola NIK (Najwyższa Izba Kontroli) wykazała także, że często deklarowana na opakowaniu ilość składnika odżywczego różni się od tej faktycznie występującej w preparacie.

Naucz się odróżniać suplementy diety od leku. Suplement powinien mieć wyraźne oznakowanie słowne „suplement diety”. W praktyce napis ten jest często bardzo mały, dlatego najlepiej zapytać farmaceutę o status danego preparatu. Kupując np. witaminę D ze statusem leku, masz pewność, że w tabletce będzie dokładnie taka dawka, jaką podano w ulotce.



Skoro suplementy diety nie leczą to znaczy, że na widoczne w badaniach niedobory pokarmowe nie stosuje się suplementów diety tylko leki w dawce ściśle określonej przez lekarza. Suplement diety może uzupełniać normalną dietę np. w okresie wzmożonego stresu w magnez, czy w witaminę B12 u osób na diecie wegańskiej. Podstawą twojego zdrowia zawsze będzie jednak racjonalna dieta i aktywność fizyczna.

Suplementów nie należy brać na wszelki wypadek, bez powodu. Nie stosuj także zasady „im więcej, tym lepiej”. Zawsze dokładnie czytaj ulotkę preparatu i nie przekraczaj dziennej, zalecanej dawki. Jeśli przyjmujesz więcej niż jeden suplement może się zdarzyć, że składniki odżywcze będą się dublować. Bywa też tak, że przyjmowanie różnych preparatów nie ma uzasadnienia, bo składniki w nich zawarte, w przewodzie pokarmowym, konkurują o wchłanianie. W efekcie skutecznie nie wchłania się żaden suplement. Pamiętaj także, że suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami.

Przed zastosowaniem dowolnego suplementu diety warto się zatem skonsultować z lekarzem, dietetykiem lub farmaceutą. Pamiętaj, że nie ma jednego produktu, który odpowiada na potrzeby wszystkich. Zachowaj dystans do opinii wyrażanych w internecie, szczególnie przez tzw. „influencerów”. Miej świadomość, że często jest to płatna współpraca.

Zacznij od konsultacji ze specjalistą, który pomoże ci wybrać odpowiedni preparat.

Jeśli trzeba wykonaj odpowiednie badania laboratoryjne.

Suplementy diety kupuj w aptece – masz pewność, że produkt jest legalny, a dodatkowo możesz porozmawiać o jego stosowaniu z farmaceutą.

Nie kupuj suplementów w sklepach spożywczych (mogą być nieprawidłowo przechowywane) czy na bazarach.

Zachowaj szczególną ostrożność zamawiając suplementy przez internet.

Sprawdzaj w Rejestrze Produktów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (rejestrzp.gis.gov.pl), czy suplement został zarejestrowany i jaki jest jego status. Nie kupuj produktów ze statusem PWT – postępowanie w toku , który oznacza, że trwają działania wyjaśniające w stosunku do produktu.

, który oznacza, że trwają działania wyjaśniające w stosunku do produktu. Zawsze dokładnie czytaj informacje zawarte na opakowaniu i ulotce.

Pamiętaj, że stosowanie suplementu diety powinno być kuracją zamkniętą w czasie. Suplementów nie należy przyjmować cały czas.

