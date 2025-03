Dieta bananowa została wymyślona przez japońskiego lekarza Hitoshi Watanabe. Stała się popularna, kiedy słynna śpiewaczka operowa Kumiko Mori, przyznała, że dzięki bananowej kuracji odchudzającej schudła 7 kg. Przed rozpoczęciem diety bananowej, warto zasięgnąć opinii specjalisty — lekarza lub dietetyka, gdyż to nie jest dieta dla każdego.

Spis treści:

Dieta bananowa bazuje oczywiście na bananach, które są najważniejszym — lecz nie jedynym — składnikiem menu. Główne zasady diety bananowej, to spożywanie posiłków 3 razy dziennie (śniadanie, obiad i kolacja).

Niedozwolone są słodycze i alkohol. Należy również unikać produktów zawierających tłuszcz. Dopuszczalny, a wręcz wskazany na diecie bananowej, jest natomiast miód.

100 g banana to około 100 kcal. Średniej wielkości banan bez skórki waży około 120 g, a zatem ma 120 kcal. Indeks glikemiczny dojrzałego banana wynosi 60-65. Oznacza, że jest to owoc o średnim indeksie glikemicznym. Niedojrzały banan ma IG na poziomie 30, a więc niski.

Na diecie bananowej można pić kawę oraz herbatę, byleby były bez cukru. Ostatni posiłek należy zjadać do godziny 20:00.

Dieta bananowa to rodzaj diety niskotłuszczowej i niskobiałkowej, dlatego nie zalecamy jej stosować dłużej niż tydzień. Polecamy jadłospisy 3- lub 7-dniowe, ale podajemy też zasady żywienia na 30-dniowej diecie bananowej.

fot. Dieta bananowa: zasady/ Adobe Stock, 5second

Tutaj specjalnie nie ma możliwości szykowania różnych posiłków, bo dozwolona liczba produktów jest bardzo mała i zwyczajnie nie da się z nich szykować urozmaiconego menu.

Każdego z 3 dni należy zjeść: 3 banany, wypić 3 szklanki mleka i 3 litry niegazowanej wody. To podobno pozwala zrzucić nawet 3 kg.

Podajemy przykładowy jadłospis na 1 dzień, który po prostu trzeba powtórzyć każdego z 3 dni. Urozmaiceniem może być jedynie dodawanie różnych przypraw: wanilii, gałki muszkatołowej, cynamonu itp. oraz jedzenie ciepłych lub zimnych posiłków.

Śniadanie : Koktajl bananowo-mleczny (1 banan zmiksowany z 1 szklanką mleka). Można dodać trochę cynamonu dla smaku.

: Koktajl bananowo-mleczny (1 banan zmiksowany z 1 szklanką mleka). Można dodać trochę cynamonu dla smaku. Obiad : Mus bananowy z 1 banana i szklanka mleka

: Mus bananowy z 1 banana i szklanka mleka Kolacja : Zapiekany 1 banan z odrobiną gałki muszkatołowej i szklanka ciepłego mleka.

: Zapiekany 1 banan z odrobiną gałki muszkatołowej i szklanka ciepłego mleka. Pomiędzy posiłkami: Pij wodę regularnie w ciągu dnia, aby osiągnąć 3 litry.

Kaloryczność tego jadłospisu wynosi ok. 680 kcal. To bardzo mało, dlatego czasami w ramach diety bananowej 3-dniowej zwiększa się liczbę bananów zjadanych dziennie do 4 lub 5, a ilość mleka do 4 szklanek. To pozwala zwiększyć kaloryczność diety do ok. 900 kcal.

3 posiłki dziennie powinny opierać się na bananach i płatkach owsianych. Płatki mogą być podawane z jogurtem naturalnym i miodem. Między posiłkami możesz zjeść małe jabłko. Pij około 1,5-2 l wody dziennie. Możesz schudnąć około 5 kg.

Oto propozycja jadłospisu diety bananowej na 7 dni. Podajemy tylko przykłady posiłków, ale pamiętaj, że możesz między nimi zjeść małe jabłko. Nie zapomnij też o piciu około 2 litrów wody dziennie.

Dzień 1 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,319 kcal.

Śniadanie : Owsianka z 1 bananem, płatkami owsianymi (50 g), łyżka miodu, jogurt naturalny (150 g)

: Owsianka z 1 bananem, płatkami owsianymi (50 g), łyżka miodu, jogurt naturalny (150 g) Obiad : Koktajl z 2 bananów, jogurtu naturalnego (200 g), łyżka miodu

: Koktajl z 2 bananów, jogurtu naturalnego (200 g), łyżka miodu Kolacja : Mus z 2 bananów, jogurt naturalny (150 g), płatki owsiane (30 g)

: Mus z 2 bananów, jogurt naturalny (150 g), płatki owsiane (30 g) Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 2 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,282 kcal.

Śniadanie : Jogurt naturalny (150 g) z płatkami owsianymi (50 g), 1 banan, łyżka miodu

: Jogurt naturalny (150 g) z płatkami owsianymi (50 g), 1 banan, łyżka miodu Obiad : Owsianka na wodzie z 2 bananami, łyżką miodu

: Owsianka na wodzie z 2 bananami, łyżką miodu Kolacja : 1 banan, jabłko, jogurt naturalny (100 g), płatki owsiane (20 g)

: 1 banan, jabłko, jogurt naturalny (100 g), płatki owsiane (20 g) Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 3 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,150 kcal.

Śniadanie : Placuszki z 1 banana i płatków owsianych (50 g)

: Placuszki z 1 banana i płatków owsianych (50 g) Obiad : Owsianka z 2 bananami, cynamonem, łyżką miodu

: Owsianka z 2 bananami, cynamonem, łyżką miodu Kolacja : Jogurt (150 g) z musem z 2 bananów, płatkami owsianymi (30 g)

: Jogurt (150 g) z musem z 2 bananów, płatkami owsianymi (30 g) Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 4 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,269 kcal.

Śniadanie : Smoothie z 2 bananów, płatków owsianych (30 g), jogurtu naturalnego (150 g), łyżeczki miodu

: Smoothie z 2 bananów, płatków owsianych (30 g), jogurtu naturalnego (150 g), łyżeczki miodu Obiad : Pieczony banan z miodem i płatkami owsianymi (30 g)

: Pieczony banan z miodem i płatkami owsianymi (30 g) Kolacja : Jogurt (150 g) z bananem, płatkami owsianymi (50 g) i łyżeczką miodu

: Jogurt (150 g) z bananem, płatkami owsianymi (50 g) i łyżeczką miodu Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 5 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,228 kcal.

Śniadanie : Owsianka z 1 bananem, jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka), płatkami owsianymi (50 g)

: Owsianka z 1 bananem, jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka), płatkami owsianymi (50 g) Obiad : Koktajl z 2 bananów, jogurtu (150 g), miodu (łyżeczka), cynamonu

: Koktajl z 2 bananów, jogurtu (150 g), miodu (łyżeczka), cynamonu Kolacja : Pudding z płatków owsianych (50 g), 1 banana, jogurt (100 g)

: Pudding z płatków owsianych (50 g), 1 banana, jogurt (100 g) Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 6 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,335 kcal.

Śniadanie : Owsianka z 2 bananami, płatkami owsianymi (50 g), jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka)

: Owsianka z 2 bananami, płatkami owsianymi (50 g), jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka) Obiad : Sałatka z 1 banana, jabłka, jogurtu (100 g), płatków owsianych (30 g)

: Sałatka z 1 banana, jabłka, jogurtu (100 g), płatków owsianych (30 g) Kolacja : Koktajl z banana, jogurtu (150 g), płatków owsianych (30 g), miodu (łyżeczka)

: Koktajl z banana, jogurtu (150 g), płatków owsianych (30 g), miodu (łyżeczka) Między posiłkami: Małe jabłko

Dzień 7 diety bananowej

Całkowita kaloryczność jadłospisu wynosi tego dnia ok. 1,322 kcal.

Śniadanie : Smoothie bowl z 2 bananów, jogurtu (150 g), płatków owsianych (50 g), miodu (łyżeczka)

: Smoothie bowl z 2 bananów, jogurtu (150 g), płatków owsianych (50 g), miodu (łyżeczka) Obiad : Owsianka z 1 bananem, płatkami owsianymi (50 g), jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka)

: Owsianka z 1 bananem, płatkami owsianymi (50 g), jogurtem (150 g), miodem (łyżeczka) Kolacja : Jogurt (150 g) z bananem, miodem (łyżeczka) i cynamonem

: Jogurt (150 g) z bananem, miodem (łyżeczka) i cynamonem Między posiłkami: Małe jabłko

Polega ona na tym, że codziennie przez miesiąc jesz śniadanie: 1 duży banan ze szklanką wody niegazowanej, a następne 2 posiłki układasz według własnego uznania. Możesz na niej schudnąć nawet 7 kg.

Produkty składające się na menu diety bananowej to:

banany - są wysokokaloryczne, więc stanowią bazę diety; zawierają dużo witamin, w tym z grupy B, betakarotenu, minerałów i trochę białka roślinnego;

są wysokokaloryczne, więc stanowią bazę diety; zawierają dużo witamin, w tym z grupy B, betakarotenu, minerałów i trochę białka roślinnego; jabłka - jako przekąski,

jako przekąski, soki owocowe niesłodzone,

niesłodzone, naturalny miód - źródło witamin i minerałów, a także cukrów owocowych,

źródło witamin i minerałów, a także cukrów owocowych, płatki owsiane - wpływające ochronnie na jelita,

wpływające ochronnie na jelita, woda mineralna - uzupełnianie pierwiastków i płynów,

uzupełnianie pierwiastków i płynów, zioła wspomagające trawienie, np. mięta, rumianek.

Z tych produktów przyrządzasz bananowe musli i koktajle, które jest podstawą twojej diety - przepisy niżej.

Poza koktajlem bananowym na śniadanie jesz normalne, zdrowe posiłki, nie wykluczając żadnych grup produktów. Możesz jeść wszystkie warzywa i owoce, chude odmiany mięs. Unikasz słodyczy i żywności przetworzonej. Jadając obiady i kolacje najadasz się do ok. 80%, nie więcej. Posiłki spożywasz powoli i dbasz o prawidłowe nawadnianie. Oprócz tych 3 dań głównych można sobie pozwolić na 2 przekąski: 2 nieduże jabłka. To wszystko!

Musli bananowe - podstawa diety bananowej:

Składniki:

½ pokrojonego banana,

3 płaskie łyżki płatków owsianych,

szklanka soku,

1 łyżeczka miodu.

Koktajl bananowy fit

Koktajl bananowy to jeden ze sposobów, by włączyć banany do swojej diety. Przepis na koktajl z bananów jest łatwy, a sam napój szybki w przygotowaniu i smaczny.

Składniki:

2 dojrzałe banany,

1 opakowanie jogurtu naturalnego pitnego,

2 łyżki płatków owsianych,

1 łyżeczka miodu,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Obierz banany ze skórki. Wszystkie składniki umieść w mikserze. Zmiksuj na gładką masę. Jeśli wolisz lżejszą konsystencję, możesz dodać odrobinę wody.

fot. Koktajl bananowy na diecie bananowej/ Adobe Stock, Olena Rudo

Dieta bananowa to restrykcyjna kuracja odchudzająca, której efektem będzie zrzucenie kilku kilogramów: w diecie 3-dniowej - 3 kg, w diecie 7-dniowej nawet 5-6 kg. Nie zawiera soli, dlatego zauważa się spadek masy ciała nawet o około kilogram na dzień.

Banany są jednymi z nielicznych owoców, które w części składają się ze skrobi (podobnie jak np. ziemniaki). Skrobia nie podnosi gwałtownie stężenia cukru, przez co nie pobudza gromadzenia tkanki tłuszczowej.

Wartościowym składnikiem banana jest także magnez. Pierwiastek ten redukuje ospałość i zmęczenie niwelując oznaki stresu. Jest pomocny w stanach przemęczenia, znużenia oraz wyczerpania psycho-fizycznego.

Dieta bananowa, pomimo pewnej popularności, delikatnie mówiąc, ma ograniczone naukowe podstawy.

Główne założenia diety bazują na spożywaniu bananów jako głównego źródła energii, przy jednoczesnym ograniczeniu innych składników odżywczych, takich jak białka i tłuszcze. Banany są bogate w węglowodany, potas, magnez, błonnik i witaminy, co rzeczywiście czyni je zdrowym elementem diety, jednak sama dieta bananowa jest uboga w inne niezbędne składniki odżywcze, takie jak białko i tłuszcze zdrowe, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wiadomo, że diety składające się głównie z jednego rodzaju produktu spożywczego (tzw. monodiety), takie jak dieta bananowa, mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych i negatywnie wpływać na zdrowie, o ile trwają zbyt długo.

Szybka utrata wagi, którą można osiągnąć w kilka dni na diecie bananowej, wynika głównie z dużego deficytu kalorycznego oraz utraty wody, a nie ze zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej. Efekt ten jest zwykle krótkotrwały, a po zakończeniu diety istnieje ryzyko efektu jo-jo, gdyż organizm szybko wraca do wcześniejszej wagi po powrocie do normalnego sposobu żywienia.

Brak odpowiedniej ilości białka w menu może także prowadzić do utraty masy mięśniowej (zwłaszcza w przypadku dłużej trwającej diety bananowej), co jest niekorzystne dla metabolizmu i zdrowia.

Dieta bananowa jest również monotonna, co może wpływać negatywnie na samopoczucie i wytrwałość w jej stosowaniu.

Przeciwwskazania do diety bananowej

Dieta bananowa nie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Dlatego jej stosowanie, warto skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

Nie mogą jej stosować ciężarne i kobiety karmiące. Nie będzie również odpowiednia dla dzieci i młodzieży.

Również osoby po zabiegach chirurgicznych i po przebytych chorobach powinny z niej zrezygnować, z uwagi na małe właściwości odżywcze, zwłaszcza na niedostatek w menu białka.

Podczas stosowania diety bananowej należy unikać nadmiernej aktywności i pracy fizycznej.

Treść artykułu pierwotnie opublikowała Katarzyna Ziaja 18.05.2010.

