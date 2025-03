Trawa pszeniczna zdobywa coraz większą popularność dzięki swoim licznym korzyściom zdrowotnym. Jest uważana za naturalny suplement diety, gdyż jest bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, może wspomagać oczyszczanie organizmu, wzmacniać układ odpornościowy oraz poprawiać kondycję skóry. Przypisuje się jej wiele różnych działań, ale tylko niektóre z nich zostały potwierdzone naukowo.

Jeśli uznasz, że chcesz wypróbować trawę pszeniczną, możesz zaopatrzyć się w proszek z niej przygotowany, suplementy w postaci tabletek lub wyhodować ją w domu i szykować z niej sok za pomocą wyciskarki, lub wblendować ją np. w zielone smoothie. Te dwa ostatnie sposoby zapewniają dostęp do wszystkich cennych składników, jakie zawarte są w tych drobnych, zielonych źdźbłach.

Zacznijmy od tego, na co jest dobra, według medycyny naturalnej, trawa pszeniczna w postaci soku, naparu czy napoju szykowanego z proszku przygotowanego z kiełkującej pszenicy. W każdej z tych postaci reklamowana jest jako suplement diety bogaty składniki odżywcze, które mogą przynieść liczne korzyści zdrowotne:

Polecana jest też na poprawę płodności, ogólne wzmocnienie organizmu, do zwalczania zaparć, w profilaktyce schorzeń układu pokarmowego, do wspomagania odporności.

W badaniach naukowych zaobserwowano 6 działań prozdrowotnych trawy pszenicznej, ale część z nich prowadzono albo in vitro, albo na zwierzętach.

Nie można więc stwierdzić, że trawa pszeniczna jest dobra na konkretne dolegliwości, ale można powiedzieć, że produkt ten wykazuje następujące działania:

Ponieważ badań nad wykorzystaniem trawy pszenicznej do zapobiegania lub leczenia różnych dolegliwości i chorób u ludzi jest bardzo mało, trzeba sobie jasno powiedzieć, że obecnie nie można stwierdzić, na co pomaga trawa pszeniczna, ani jak ją stosować. Wiadomo jedynie, że wykazuje pewne korzystne działania i jest to związane z tym, że zawiera różne cenne dla zdrowia ludzkiego składniki.

Nie umiemy jednak jeszcze dobierać dawkowania do poszczególnych potrzeb różnych ludzi. Dlatego trawę pszeniczną należy traktować jako suplement diety, który może (choć nie musi) wspomagać zdrowie lub konwencjonalne leczenie.

Za bezpieczną dawkę uznawana jest porcja 60-100 ml soku z trawy pszenicznej przyjmowana codziennie do 18 miesięcy.

Chociaż trawa pszeniczna jest uznawana za bezpieczną dla większości osób, istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Osoby z celiakią oraz niektóre osoby nietolerancją glutenu (alergia na gluten) powinny unikać trawy pszenicznej, ponieważ może zawierać śladowe ilości glutenu. Ponadto spożywanie trawy pszenicznej może powodować alergie u osób uczulonych na pszenicę.

Zbyt duża ilość spożywanej trawy pszenicznej może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak biegunka, nudności czy wzdęcia.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, aby upewnić się, że jest to bezpieczne dla nich i ich dziecka.

Na 14 dni przed planowaną operacją warto na wszelki wypadek zrezygnować z trawy pszenicznej, aby nie wpływała na poziom cukru we krwi i nie zakłócała procesów gojenia.

Z trawą pszeniczną ostrożnie powinny obchodzić się też osoby przyjmujące leki obniżające poziom cukru we krwi. Jednoczesne działanie leków i trawy może bowiem spowodować nadmierny spadek poziomu cukru we krwi. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, jeśli ktoś chce przyjmować trawę pszeniczną, a jednocześnie przyjmuje na stałe leki.