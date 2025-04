Dieta nordycka jest dietą prozdrowotną, która będzie odpowiednia dla każdego, kto chce o siebie zadbać. Do jej realizacji potrzeba trochę samozaparcia, aby poszukiwać lokalnych produktów. Przyda się też dość zasobny portfel, bo ryby i dziczyzna do tanich nie należą. Warto jednak pamiętać, że inwestycja we własne zdrowie jest zawsze trafiona.

Spis treści:

Dieta nordycka przypomina śródziemnomorską, ale różni je przede wszystkim rodzaj stosowanego oleju. W diecie nordyckiej zalecany jest olej rzepakowy (w śródziemnomorskiej – oliwa z pierwszego tłoczenia). Zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż oliwa i ma szersze od niej zastosowanie, gdyż lepiej znosi wysokie temperatury.

Dieta nordycka: zasady

Podstawowym założeniem diety nordyckiej jest jadłospis obfitujący w pełnowartościową żywność sezonową, która obejmuje warzywa, owoce, dary morza oraz produkty zbożowe obfitujące w najzdrowsze węglowodany, głównie z owsa, jęczmienia i żyta, ale też produkty mleczne i mięsne, grzyby, świeże zioła.

Główne składniki diety nordyckiej:

ryby morskie,

odtłuszczone produkty mleczne, np. skyr,

owoce sezonowe, w tym szczególnie polecane są owoce jagodowe,

warzywa, szczególnie cenne są te korzeniowe: buraki, marchew, rzepa, ale też strączkowe i kapusta,

produkty pełnoziarniste.

W ograniczonym zakresie zalecane są też: jaja i dziczyzna, która zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż mięso zwierząt hodowanych przemysłowo. Dozwolone jest też mięso od zwierząt hodowanych na wolnym wybiegu, które w dużej mierze żywią się naturalnie.

Wykluczać lub bardzo ograniczać należy:

produkty spożywcze, do których dodano cukier, w tym napoje słodzone,

mięso inne niż dziczyzna czy od zwierząt z wolnego wybiegu i mięso wysokoprzetworzone,

alkohol,

produkty z wysoką zawartością soli,

fast food.

Skład diety nordyckiej może mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Dzięki niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych taki sposób żywienia potrafi:

zmniejszać ryzyko stanów zapalnych i rozwoju chorób powstających na tle zapalnym,

obniżać poziom cholesterolu,

zmniejszać ryzyko cukrzycy, raka, chorób układu krążenia,

obniżać poziom ciśnienia tętniczego,

wspomagać osiągnięcie lub zachowanie prawidłowej masy ciała.

Dieta nordycka – przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do stosowania diety nordyckiej do żywienia osób zdrowych. Ponieważ jest to jadłospis dość bogaty w białko, może nie być odpowiedni dla osób, które muszą ograniczać białko w diecie z powodów zdrowotnych.

Dietę nordycką można modyfikować, wykluczając z niej produkty, na które występuje alergia – np. na owoce morza. Udaje się ją także realizować w wersji wegetariańskiej lub w postaci jadłospisu wzbogaconego w białko.

fot. Dieta nordycka jadłospis/ Adobe Stock, Zulfi_Art

Poniżej przykładowy jadłospis diety nordyckiej. Pamiętaj, aby ilość jedzenia dopasować do własnych potrzeb.

Dzień 1 diety nordyckiej

Śniadanie: owsianka z jagodami i miodem, jogurt naturalny (np. skyr).

owsianka z jagodami i miodem, jogurt naturalny (np. skyr). Lunch: sałatka z łososia wędzonego, ze szpinakiem, orzechami laskowymi i dressingiem na bazie oleju lnianego.

sałatka z łososia wędzonego, ze szpinakiem, orzechami laskowymi i dressingiem na bazie oleju lnianego. Przekąska: kawałki marchewki z dipem jogurtowo-ziołowym.

kawałki marchewki z dipem jogurtowo-ziołowym. Obiad: pieczony dorsz z ziemniakami i surówką z selera.

pieczony dorsz z ziemniakami i surówką z selera. Podwieczorek: jabłko i garść orzechów.

jabłko i garść orzechów. Kolacja: zupa rybna z warzywami i kromka chleba żytniego.

Dzień 2 jadłospisu diety nordyckiej

Śniadanie: omlet z krewetkami, szpinakiem i pomidorami oraz pełnoziarnista kanapka z pastą rybną.

omlet z krewetkami, szpinakiem i pomidorami oraz pełnoziarnista kanapka z pastą rybną. Lunch: sałatka z grillowanym tuńczykiem, jajkiem na twardo, fasolą szparagową i ziemniakami.

sałatka z grillowanym tuńczykiem, jajkiem na twardo, fasolą szparagową i ziemniakami. Przekąska: kefir z owocami jagodowymi.

kefir z owocami jagodowymi. Obiad: Klopsiki z łososia w sosie koperkowym, kasza gryczana, gotowane buraki.

Klopsiki z łososia w sosie koperkowym, kasza gryczana, gotowane buraki. Podwieczorek: jogurt naturalny z płatkami owsianymi i truskawkami.

jogurt naturalny z płatkami owsianymi i truskawkami. Kolacja: zupa krem z pora i ziemniaków, chleb jęczmienny.

Dzień 3 diety nordyckiej

Śniadanie: musli z otrębami owsianymi, pokrojonymi jabłkami i orzechami na jogurcie naturalnym. Sałatka owocowa z olejem lnianym.

musli z otrębami owsianymi, pokrojonymi jabłkami i orzechami na jogurcie naturalnym. Sałatka owocowa z olejem lnianym. Lunch: sałatka z krewetkami, pomidorami, sałatą, cebulą, awokado, rzepą i pestkami dyni.

sałatka z krewetkami, pomidorami, sałatą, cebulą, awokado, rzepą i pestkami dyni. Przekąska: warzywne paluszki z sosem jogurtowym.

warzywne paluszki z sosem jogurtowym. Obiad: placki ziemniaczane z sosem śmietanowo-koperkowym, pieczona ryba (np. dorsz) z warzywami.

placki ziemniaczane z sosem śmietanowo-koperkowym, pieczona ryba (np. dorsz) z warzywami. Podwieczorek: miseczka owoców jagodowych z migdałami.

miseczka owoców jagodowych z migdałami. Kolacja: barszcz z ziemniakami i koperkiem, pełnoziarnista bułka.

Dzień 4 jadłospisu diety nordyckiej

Śniadanie: owsianka z malinami i płatkami migdałowymi. Jabłko.

owsianka z malinami i płatkami migdałowymi. Jabłko. Lunch: sałatka z wędzonym łososiem, jarmużem, gruszką i orzechami laskowymi.

sałatka z wędzonym łososiem, jarmużem, gruszką i orzechami laskowymi. Przekąska: marchewka i seler naciowy z dipem jogurtowym.

marchewka i seler naciowy z dipem jogurtowym. Obiad: pieczona makrela z ziemniakami i surówką z kapusty.

pieczona makrela z ziemniakami i surówką z kapusty. Podwieczorek: smoothie z borówkami i jogurtem naturalnym.

smoothie z borówkami i jogurtem naturalnym. Kolacja: chleb żytni z pastą z twarogu i makreli.

Dzień 5 diety nordyckiej

Śniadanie: jajecznica z kurkami, pomidorami i koperkiem. Kromka pełnoziarnistego chleba z żółtym serem.

jajecznica z kurkami, pomidorami i koperkiem. Kromka pełnoziarnistego chleba z żółtym serem. Lunch: sałatka z krewetkami, awokado, rukolą i pomidorkami koktajlowymi.

sałatka z krewetkami, awokado, rukolą i pomidorkami koktajlowymi. Przekąska: truskawki z jogurtem greckim.

truskawki z jogurtem greckim. Obiad: dorsz duszony w sosie pomidorowym z ziemniakami i brokułami.

dorsz duszony w sosie pomidorowym z ziemniakami i brokułami. Podwieczorek: kanapka z pastą z tuńczyka, ogórkami kiszonymi i rukolą.

kanapka z pastą z tuńczyka, ogórkami kiszonymi i rukolą. Kolacja: zupa krem z brokułów, chleb żytni.

Dzień 6 jadłospisu diety nordyckiej

Śniadanie: koktajl z jabłkiem, truskawkami, jogurtem naturalnym i nasionami lnu. Grzanka z chleba żytniego z pastą z łososia.

koktajl z jabłkiem, truskawkami, jogurtem naturalnym i nasionami lnu. Grzanka z chleba żytniego z pastą z łososia. Lunch: sałatka z grillowaną makrelą, ziemniakami, jajkiem na twardo i ogórkiem.

sałatka z grillowaną makrelą, ziemniakami, jajkiem na twardo i ogórkiem. Przekąska: orzechy włoskie i suszone owoce.

orzechy włoskie i suszone owoce. Obiad: klopsiki z dziczyzny w sosie jogurtowym, kasza jaglana, gotowana marchew.

klopsiki z dziczyzny w sosie jogurtowym, kasza jaglana, gotowana marchew. Podwieczorek: jogurt naturalny z malinami.

jogurt naturalny z malinami. Kolacja: zupa krem z kalafiora, chleb jęczmienny.

Dzień 7 diety nordyckiej

Śniadanie: omlet z łososiem, szparagami i pomidorami. Pełnoziarnista kanapka z pastą z makreli.

omlet z łososiem, szparagami i pomidorami. Pełnoziarnista kanapka z pastą z makreli. Lunch: sałatka z tuńczykiem, ciecierzycą, ogórkiem i lejem lnianym.

sałatka z tuńczykiem, ciecierzycą, ogórkiem i lejem lnianym. Przekąska: kefir z borówkami.

kefir z borówkami. Obiad: pieczony halibut z ziemniakami i sałatką z kapusty pekińskiej.

pieczony halibut z ziemniakami i sałatką z kapusty pekińskiej. Podwieczorek: maliny z jogurtem naturalnym.

maliny z jogurtem naturalnym. Kolacja: kapuśniak z ziemniakami i marchewką, chleb żytni.

Źródło: Cecilia Galbete, Janine Kröger, Franziska Jannasch, Khalid Iqbal, Lukas Schwingshackl, Carolina Schwedhelm, Cornelia Weikert, Heiner Boeing, and Matthias B. Schulze „Nordic diet, Mediterranean diet, and the risk of chronic diseases: the EPIC-Potsdam study”, 2018, BMC Med., PMCID: PMC6020433

