Chociaż jak dotąd nie sformułowano bezwzględnych przeciwwskazań do używania rokitnika doustnie czy na skórę, w pewnych sytuacjach należy zachować ostrożność. Należą do nich: kamica nerkowa, problemy z pęcherzykiem żółciowym, choroby trzustki i wątroby, choroba wrzodowa, stosowanie leków przeciwzakrzepowych oraz na nadciśnienie, ciąża i karmienie piersią. Dlatego w razie wątpliwości lepiej zapytać lekarza, zwłaszcza przed zastosowaniem suplementów z rokitnika.

Reklama

Spis treści:

Ogólnie rzecz biorąc, owoce rokitnika są uważane za bezpieczne do jedzenia w postaci dżemów, soków, w ciastach itp. Wiadomo, że u zdrowej osoby regularne ich spożywanie czy stosowanie na skórę przez 90 dni nie przynosi żadnych negatywnych skutków.

Jeśli chodzi o ekstrakty z owoców czy liści rokitnika, to nie ma na ten temat żadnych informacji. Zatem nie wiadomo czy są bezpieczne, czy są jakieś konkretne przeciwwskazania do ich stosowania oraz jak długo i w jakich dawkach można ich bezpiecznie używać. W związku z tym obecnie środowisko naukowe nie formułuje przeciwwskazań do stosowania rokitnika, ale zaleca ostrożność w następujących przypadkach:

Zaburzenia krzepnięcia krwi – rokitnik wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Zatem jego przyjmowanie w zaburzeniach krzepnięcia krwi czy podczas przyjmowania leków przeciwzakrzepowych może skutkować krwawieniami i tworzeniem się wybroczyn pod skórą.

– rokitnik wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Zatem jego przyjmowanie w zaburzeniach krzepnięcia krwi czy podczas przyjmowania leków przeciwzakrzepowych może skutkować krwawieniami i tworzeniem się wybroczyn pod skórą. Niskie ciśnienie krwi – preparaty z rokitnikiem mogą obniżać ciśnienie krwi, co w przypadku „niskociśnieniowców” lub osób stosujących leki hipopresyjne (na obniżenie ciśnienia) może skutkować jego dalszym obniżeniem i złym samopoczuciem.

– preparaty z rokitnikiem mogą obniżać ciśnienie krwi, co w przypadku „niskociśnieniowców” lub osób stosujących leki hipopresyjne (na obniżenie ciśnienia) może skutkować jego dalszym obniżeniem i złym samopoczuciem. Okres okołooperacyjny – właśnie ze względu na zmniejszające krzepnięcie krwi działanie rokitnika, lepiej go nie stosować przed i po operacji, aby nie prowokować krwawień i nie zaburzać gojenia się tkanek.

– właśnie ze względu na zmniejszające krzepnięcie krwi działanie rokitnika, lepiej go nie stosować przed i po operacji, aby nie prowokować krwawień i nie zaburzać gojenia się tkanek. Ciąża i karmienie piersią – nie ma żadnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania rokitnika na tych etapach życia, dlatego lepiej traktować ciąże i karmienie piersią jako przeciwwskazanie do używania rokitnika, z wyłączeniem niewielkich ilości w pożywieniu.

– nie ma żadnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania rokitnika na tych etapach życia, dlatego lepiej traktować ciąże i karmienie piersią jako przeciwwskazanie do używania rokitnika, z wyłączeniem niewielkich ilości w pożywieniu. Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych i obniżających ciśnienie – np. aspiryna, clopidogrel, diclofenac, ibuprofen, naproxen, warfaryna, heparyna.

Działania niepożądane rokitnika

U niektórych osób, które stosowały olej z rokitnika doustnie przez 3 miesiące, zaobserwowano dolegliwości żołądkowe oraz bóle stawów.

Bezpieczeństwo stosowania rokitnika

Oto, co mówi nauka o bezpiecznym stosowaniu preparatów z rokitnikiem:

olej i ekstrakt z nasion, ale i z pulpy rokitnika można bezpiecznie stosować doustnie do 90 dni. U dzieci 1-7 lat – do 8 tygodni.

można bezpiecznie stosować doustnie do 90 dni. U dzieci 1-7 lat – do 8 tygodni. kremy z wyciągami z rokitnika można bezpiecznie aplikować na skórę przez 13 dni, ale u niektórych osób może dochodzić pod wpływem rokitnika do zaczerwienienia skóry i/lub jej swędzenia.

Zawsze stosuj preparaty z rokitnika zgodnie z instrukcją z opakowania. Nigdy nie zwiększaj dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy w obliczu chorób przewlekłych, przed rozpoczęciem kuracji zawierającej rokitnik, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Sok z rokitnika jest dość bezpiecznym suplementem diety. Nie zawiera skoncentrowanych dawek substancji aktywnych, przez co ryzyko związane z jego przyjmowaniem nie jest wysokie. Trzeba jednak pamiętać, że szklanka soku z rokitnika to całe mnóstwo wyciśniętych owoców, a więc w rezultacie całkiem spora dawka rokitnika.

Nie prowadzono badań nad skutecznością i bezpieczeństwem picia tego soku. Dlatego do końca nie wiadomo, jakie jest jego działanie, jakie mogą być skutki uboczne czy działania niepożądane oraz przeciwskazania do picia soku z rokitnika. Dlatego na wszelki wypadek nie należy przesadzać z jego ilością.

Nawet naturalny sok z owoców rokitnika sprzedawany jako suplement ma na opakowaniu zalecenie, aby przyjmować go w niewielkich ilościach, np. 2 razy dziennie po 30 ml. Jednak nie jest wykluczone, że i w tak niedużej dawce może u niektórych osób nie działać korzystnie.

Porozmawiaj z lekarzem, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz leki na nadciśnienie czy przeciwzakrzepowe. Skonsultuj się również, gdy szykujesz się do operacji lub jesteś w okresie rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym.

Przeciwwskazania do stosowania oleju z rokitnika (i suplementów z tym olejem) mogą obejmować:

choroby wątroby i trzustki,

choroby pęcherzyka żółciowego,

kamicę nerkową,

chorobę wrzodową,

ciąże i karmienie piersią.

Nie są to jednak przeciwwskazania bezwzględne, więc w niektórych z tych przypadków przyjmowanie oleju z rokitnika może być dozwolone.

Olej z rokitnika bywa polecany na atopowe zapalenie skóry i egzemę. Choć nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do stosowania rokitnika w tych dolegliwościach, to warto wiedzieć, że jedynie olejek z pulpy z rokitnika przyjmowany w preparatach doustnych przez 4 miesiące wykazuje działanie lecznicze. Preparaty z oleju z nasion rokitnika, ani kremy zawierające wyciągi z owoców tej rośliny, nie wykazują działania leczniczego w tych dolegliwościach.

Nie udowodniono też działania leczniczego oleju z rokitnika w następujących sytuacjach:

oparzenia – olej ten może być wręcz gorzej tolerowany niż inne sposoby na oparzenia,

– olej ten może być wręcz gorzej tolerowany niż inne sposoby na oparzenia, odchudzanie – przyjmowanie oleju z rokitnika w badaniach naukowych nie wykazało działania wspomagającego redukcję masy ciała.

Chociaż nie są to przeciwwskazania do stosowania oleju z rokitnika (i innych wykonywanych z niego produktów), to po prostu nie ma co liczyć, że ich stosowanie przyniesie pożądane efekty.

fot. Olej z rokitnika – przeciwwskazania/ Adobe Stock, murziknata

Źródła:

1. rxlist.com/supplements,

2. Wang Z, Zhao F, Wei P, Chai X, Hou G, Meng Q. Phytochemistry, health benefits, and food applications of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): A comprehensive review. Front Nutr. 2022 Dec 6;9:1036295. doi: 10.3389/fnut.2022.1036295. PMID: 36562043; PMCID: PMC9763470.

3. Larmo PS, Yang B, Hyssälä J, Kallio HP, Erkkola R. Effects of sea buckthorn oil intake on vaginal atrophy in postmenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Maturitas. 2014 Nov;79(3):316-21. doi: 10.1016/j.maturitas.2014.07.010. Epub 2014 Jul 21. PMID: 25104582.

Reklama

Czytaj także:

Witamina C w rokitniku

Oto idealny czas na zbiór rokitnika

Jakie owoce mają najwięcej witaminy C?