Lecytyna sojowa znana jest przede wszystkim jako suplement diety polecany w stanach podwyższonego wysiłku intelektualnego i fizycznego, ale też jako wsparcie leczenia wielu chorób. Substancja ta stosowana jest też jako dodatek do żywności, który pozwala niskim kosztem poprawiać właściwości produktów.

Spis treści:

Lecytyna sojowa to substancja zawierająca mieszankę fosfolipidów pochodzących z soi. Głównym składnikiem lecytyny sojowej jest fosfatydylocholina, która jest rodzajem fosfolipidu. Fosfolipidy są budulcem błon komórkowych. Najwięcej lecytyny jest w tkance nerwowej, w tym w mózgu oraz w szpiku kostnym.

Lecytyna sojowa jest stosowana jako dodatek do żywności, ale jest też dostępna jako suplement diety dostarczający fosfatydylocholiny. Często reklamowana jest jako korzystna dla układu nerwowego, mózgu i układu trawiennego.

Zalecana dawka lecytyny to 1200 mg dziennie przez 3-4 miesiące. Efektów działania nie widać od razu, ale podobno dopiero po tygodniach regularnego stosowania. Często w suplementach znajdują się dodatkowe substancje, np. witaminy z grupy B, które dodatkowo mają zwiększyć skuteczność działania lecytyny.

Warto zaznaczyć, że niektórzy ludzie unikają produktów zawierających lecytynę sojową ze względu na alergię na soję lub z obaw o genetycznie modyfikowane organizmy (GMO), ponieważ soja jest często uprawiana w formie modyfikowanej genetycznie. Dlatego też, przed użyciem suplementów zawierających lecytynę sojową, warto sprawdzić skład produktu i skonsultować się z lekarzem.

Naturalnie lecytyna znajduje się w wielu produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Jej źródła to:

Lecytyna sojowa jest szeroko używana w przemyśle spożywczym jako emulgator. Pomaga łączyć ze sobą substancje, które zwykle nie mieszałyby się ze sobą, np. olej i woda. Działa również zmiękczająco i poprawia konsystencję wielu produktów spożywczych (margaryny, czekolady, a także wypieków). Oznacza się ją symbolem E322. Innym wykorzystaniem lecytyny sojowej jest jej zastosowanie w medycynie i suplementacji diety.

Lecytyna sojowa zawiera cholinę, która:

Lecytyna bierze także udział w:

Sama lecytyna sojowa jest korzystnym dla zdrowia uzupełnieniem diety. Ewentualne działania niepożądane związane z jej spożyciem (piszemy o nich niżej) raczej nie są skutkiem działania samej lecytyny.

Za bezpieczne u większości osób uznano stosowanie lecytyny w dawkach do 6 g dziennie przez 3 miesiące.

Lecytyna jest substancją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego warto starać się o to, by organizm miał do niej dostęp. Można tego dokonać stosując prawidłowy sposób żywienia – suplementacja lecytyna sojową nie jest niezbędna.

W medycynie lecytynę sojową stosuje się w wielu dolegliwościach. Zawsze przed rozpoczęciem suplementacji dobrze jest skonsultować z lekarzem pomysł przyjmowania suplementów z lecytyną i ewentualnie ustalić dawkowanie.

Lecytyna sojowa polecana jest w chorobach:

Niestety brak jest badań naukowych, które potwierdziłyby skuteczność lecytyny w leczeniu tych chorób. Wykluczono natomiast możliwość spowalniania lecytyną postępu choroby Alzheimera.

Chociaż lecytyna sojowa jako dodatek do żywności uznany został za całkowicie bezpieczny do spożycia, u niektórych ludzi może wywoływać efekty niepożądane:

Być może nie jest to wina samej lecytyny sojowej a pozostałości po środkach ochrony roślin, które stosowane są na uprawach soi. Tak czy owak, w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zrezygnować z przyjmowania suplementu, a w przypadku wystąpienia ostrej reakcji alergicznej należy niezwłocznie wezwać pomoc.

Uwaga! Lecytyny nie wolno przyjmować, gdy stosuje się leki z diklofenakiem. Niestety nie wiadomo o innych interakcjach lecytyny sojowej z lekami, co nie znaczy, że nie mogą wystąpić.