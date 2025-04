Synteza skórna? W Polsce to trudne!

Niewiele jest produktów spożywczych bogatych w witaminę D i nie są one często jadane. Witamina D jest produkowana przede wszystkim w skórze, ale tylko wtedy, gdy:

opalasz się z odsłoniętymi ramionami i nogami,

przez minimum 15 minut,

między godziną 10 a 15,

bez użycia kremu ochronnego z filtrem przeciwsłonecznym.

Ręka do góry, która z was opala się w ten sposób w październiku, w Polsce? To jest w zasadzie niemożliwe, prawda? A co dopiero w listopadzie czy w grudniu! Właśnie dlatego witaminę D powinnaś suplementować. W maju 2018 roku opublikowane zostały nowe wytyczne. Na ich bazie pokażę ci, jak krok po kroku sprawdzić, jakiej dawki witaminy D potrzebujesz.

Krok 1

Sprawdź poziom witaminy D we krwi

Poproś swojego lekarza prowadzącego o oznaczenie ilości witaminy D. Fachowo badanie to nazywa się 25(OH)D. Jeśli wyniki wskazuje na niedobór koniecznie skonsultuj się z lekarzem, który na bazie twojej sytuacji zaproponuje odpowiednią dawkę (wyższą niż dawka profilaktyczna).

Niedobór 10-20 ng/ml lub mniej - wskazana jest konsultacja z lekarzem

Lekki niedobór 20-30 ng/ml - wskazana jest konsultacja z lekarzem

Stężenie optymalne 30-50 ng/ml - zastosuj wskazówki dotyczące suplementacji profilaktycznej

Wysokie stężenie 50-100 ng/ml wskazana jest konsultacja z lekarzem i zmniejszenie dawki suplementu

Toksyczne stężenie więcej niż 100 ng/ml - wskazana jest konsultacja z lekarzem

Krok 2

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Każdy Polak jest narażony na niedobór witaminy D, ale poszczególne grupy ludzi mają wyższe ryzyko niedoboru. Najnowsze zalecenia wyodrębniły grupy ryzyka.

Do grup ryzyka należą osoby:

chorujące na cukrzycę,

z zaburzeniami hormonalnymi (np. Hashimoto, zespół policystycznych jajników, insulinooporność),

chorujące na schorzenia autoimmunologiczne (np. stwardnienie rozsiane, toczeń układowy),

z nadciśnieniem, miażdżycą,

wszyscy, którzy są przewlekle leczeni lekami sterydowymi,

z chorobami wątroby i nerek,

z nowotworami,

otyłe,

pracujące na nocną zmianę,

alergicy,

osoby chorujące na celiakię i stany zapalne jelit.

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których zostaniesz zakwalifikowana do grupy ryzyka. Jeśli nie masz pewności, czy się do niej zaliczasz porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Osobom z grupy ryzyka zaleca się:

częstszą profilaktyczne kontrolę stężenia witaminy D,

stosowanie maksymalnych dawek profilaktycznych (jeśli wynik badania jest w normie).

Krok 3

Przyjmuj witaminę D! (zalecania dla dorosłych w wieku 18-65 lat)

Jeśli masz niedobór witaminy D potwierdzony badaniem dawkę suplementacji zawsze powinien ustalać lekarz.

Jeśli w badaniu uzyskałaś prawidłowy wynik i nie spełniasz warunków ekspozycji na słońce powinnaś suplementować od 800-2000 j.m witaminy D na dobę , codziennie, przez cały rok.

, codziennie, przez cały rok. Uwaga! Jeśli jesteś w grupie ryzyka wybieraj najwyższą dawkę suplementacji profilaktycznej, czyli 2000 j.m na dobę.

Jeśli (jakimś cudem) udaje ci się spełnić warunki ekspozycji na słońce suplementacja nie jest konieczna, ale wciąż jest zalecana!

