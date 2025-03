Od czego zacząć rozszerzanie diety niemowlaka? Tak wprowadzisz do diety maluszka pierwsze nowe produkty

Od czego zacząć rozszerzanie diety i kiedy zacząć to robić to temat, któremu stale przyglądają się specjaliści od żywienia niemowląt. Co jakiś czas aktualizują te wytyczne. Ostatnie zmiany w harmonogramie rozszerzania diety niemowlaka wprowadzono w 2021 roku. Zgodnie z nimi rozszerzanie diety zaczyna się między 17. a 26. tygodniem życia dziecka od dowolnie wybieranych, lecz zdrowych, naturalnych produktów spożywczych o odpowiedniej konsystencji. Do lamusa odeszło unikanie jaj, produktów zbożowych czy orzeszków.