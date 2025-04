Marzysz o tabletce na odchudzanie, która sprawi, że łatwiej lub szybciej schudniesz? Są takie środki, ale tylko te, które są suplementami diety, możesz stosować na własną rękę, choć i tak lepiej w ich sprawie odbyć konsultację lekarską. Żeby otrzymać tabletkę na odchudzanie na receptę, czyli taką o udowodnionej skuteczności, trzeba spełnić określone warunki.

Reklama

Spis treści:

Na rynku dostępne są trzy leki, które lekarz może przepisać na receptę w przypadku otyłości: Mysimba, Saxenda, Xenical. Powinny być stosowane pod kontrolą specjalisty. Dwa z nich to skuteczne tabletki na odchudzanie (ich skuteczność została udowodniona naukowo), ale nie są wolne od działań niepożądanych.

Legalne tabletki na odchudzanie na receptę

Każdy z tych leków działa nieco inaczej:

Mysimba – substancje aktywne: bupropion i naltrekson. Działa na tzw. układ nagrody i ośrodki głodu. Sprawia, że jedzenie przestaje być przyjemnością, nie da się nim rozładowywać stresu, osłabia uczucie głodu i wzmacnia uczucie sytości. Maksymalnie przyjmuje się 4 tabletki na dobę.

– substancje aktywne: bupropion i naltrekson. Działa na tzw. układ nagrody i ośrodki głodu. Sprawia, że jedzenie przestaje być przyjemnością, nie da się nim rozładowywać stresu, osłabia uczucie głodu i wzmacnia uczucie sytości. Maksymalnie przyjmuje się 4 tabletki na dobę. Xenical – substancja aktywna: orlistad. Utrudnia rozbijanie tłuszczów na mniejsze, łatwiej przyswajalne cząsteczki, redukuje o ok. 30% ich przyswajanie. Dawka maksymalna 3 tabletki na dobę.

Jednym z trzech leków dopuszczonych do stosowania w celu odchudzania jest też Saxenda – to co prawda nie lek w tabletakch a zastrzykach na odchudzanie. Substancja aktywna: liraglutyd. Powoduje spowolnienie opróżniania żołądka, zwiększa uczucie sytości, zmniejsza uczucie głodu. Maksymalnie przyjmuje się 3 mg na dobę.

W przypadku leków Mysimba i Saxenda często pojawiają się skutki uboczne: nudności, wymioty, bezsenność, zawroty głowy, suchość w ustach. Możliwe są także bóle stawów, zaburzenia smaku, biegunki i zaparcia. W przypadku stosowania Xenicalu najczęściej występują: bóle głowy, infekcje dróg oddechowych, plamienie tłuszczowe z odbytu, luźne stolce.

Te skuteczne tabletki na odchudzanie z apteki i zastrzyki nie są refundowane i nie są cudownym środkiem odchudzającym, co oznacza, że nie zwalniają z konieczności stosowania diety i aktywności fizycznej. Przepisuje się je osobom, których BMI przekracza 30 oraz pacjentom z BMI powyżej 27 jeśli mają cukrzycę lub nadciśnienie.

Niektórzy uważają, że metformina na odchudzanie to dobry pomysł. To też tabletki na receptę, ale wskazania do ich stosowania nie obejmują odchudzania – lek stosuje się do zmniejszania stężenia cukru we krwi, co u niektórych osób pozwala uzyskać także utratę masy ciała.

Takie preparaty są suplementami diety, nie lekami, więc proces ich produkcji nie jest tak kontrolowany jak w przypadku leków, w dodatku najczęściej nie są przebadane pod względem skuteczności. Należy też pamiętać, że każdy, kto zastanawia się, od czego zacząć odchudzanie, pierwsze myśli powinien skierować na dietę i ruch, a nie na suplementy.

W składzie nierecepturowych tabletek na odchudzanie z reguły znajdują się różne wyciągi z roślin oraz mikroelementy, którym przypisuje się wpływ na odczuwanie apetytu, np. chrom. Bardzo popularnymi tabletkami na odchudzanie z apteki są preparaty z błonnikiem, które spowalniają wchłanianie cukrów i nasilają uczucie sytości, co może być pomocne w procesie odchudzania i kontrolowania diety.

Ogólnodostępne tabletki na odchudzanie bez recepty można kupić w aptekach (nie wszystkie), sklepach zielarskich i sportowych. Ich częstymi składnikami są wyciągi z:

zielonej herbaty

zielonej kawy

zielonego jęczmienia

jagód acai

owoców garcinia cambogia

pieprzu cayenne

imbiru

ostrokrzewu paragwajskiego

gorzkiej pomarańczy

kurkumy

karczocha zwyczajnego.

W tabletkach na odchudzanie znaleźć też można taurynę, spirulinę, kofeinę, proteazę i lipazę (enzymy trawienne), L-karnitynę.

Bardzo trudno jest stworzyć ranking tabletek na odchudzanie. Pierwszy powód jest taki, że wszystkie te preparaty należy stosować jako dodatek do diety i aktywności fizycznej. Wielkość redukcji masy ciała jest więc uzależniona w dużej mierze od jakości diety i ilości oraz rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej. Nie sposób stwierdzić, w jakim stopniu przyjmowany preparat wspomaga ich działanie. Można łykać lek o udowodnionej skuteczności w odchudzaniu, a i tak przytyć, można też nie stosować tych preparatów i wyraźnie schudnąć. Dlatego każdy taki ranking musi być obarczony dużym błędem.

Nasz ranking powstał na bazie popularności preparatów na odchudzanie. Można by pomyśleć, że jeśli ludzie kupują dany preparat, to znak, że jest on skuteczny. Z pewnością jednak wpływ na popularność tabletek na odchudzanie ma reklama i promocja. I o tym trzeba pamiętać. Dlatego podajemy listę 10 suplementów na odchudzanie, które cieszą się największym zainteresowaniem, ale podajemy je w przypadkowej kolejności, a także te, które nawet jeszcze nie zostały zarejestrowane w GIS.

Ranking tabletek na odchudzanie (suplementów):

Holisten – ekstrakty roślinne + L-karnityna, kwas hydroksycytrynow (HCA), berberyna (uwaga: GIS zażądał uzupełnienia informacji, proces rejestracji w toku)

Biostinex – ekstrakty roślinne + L-karnityna, L-tyrozyna, witamina C

Fensanis – ekstrakty roślinne + chrom

Sasparin – ekstrakty roślinne + proteaza i lipaza

DietFactor – ekstrakty roślinne (uwaga: brak w bazie GIS)

Burnbooster – ekstrakty roślinne

Fatfix – ekstrakty roślinne (uwaga: brak w rejestrze GIS)

Miteslin – głównie błonnik

Tabletki na odchudzanie – opinie

Opinie na temat tabletek na odchudzanie są różne i dotyczy to każdego z wyżej wymienionych preparatów. Jedni twierdzą, że suplement działa bardzo skutecznie, inni nie są z niego zadowoleni. Jedno jest pewne, każda zdrowa osoba, która zastosuje dietę i zacznie się regularnie ruszać, schudnie – niezależnie od tego, czy stosuje tabletki na odchudzanie, czy nie.

Jeżeli faktycznie podjęte starania nie przynoszą rezultatów, pierwsze kroki trzeba skierować do lekarza (czasami zaburzenia hormonalne torpedują odchudzanie i powodują tycie, więc bez leczenia odchudzanie może być bardzo trudne lub niemal niemożliwe). Przy tej okazji warto porozmawiać z lekarzem o słuszności stosowania tabletek na odchudzanie i po jakie warto ewentualnie sięgnąć.

Szukaj zaufanych firm i składników o potwierdzonej skuteczności (a takich jest niewiele). Na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego możesz pobrać wykaz dostępnych na rynku suplementów diety. W raporcie można sprawdzić, czy dany produkt został zatwierdzony. Wtedy w kolumnie „wynik postępowania” zauważysz symbol „S -suplement diety”. Jeśli w tym miejscu widnieje informacja „PWT - postępowanie w toku” to oznacza, że GIS miał wątpliwości do danego produktu i lepiej z niego zrezygnować. Nie kupuj także suplementów, których w ogóle nie znajdziesz w wykazie.

Uważaj także na suplementy kupowane w kanałach pozaaptecznych przez internet, czy na bazarach. Szczególnie niebezpieczne są preparaty sprowadzane z krajów spoza Europy, gdzie obowiązują inne regulacje prawne. Znane są przypadki, gdy wykrywano w nich narkotyki. Niektóre historie kończyły się wręcz tragicznie. Pamiętaj, by tabletki na odchudzanie kupować wyłącznie w aptekach.

Pamiętaj, by wybór suplementu wspomagającego odchudzanie zawsze skonsultować ze swoim dietetykiem lub lekarzem. To, że preparat jest sprzedawany bez recepty nie oznacza, że jest zupełnie nieszkodliwy. Nie sugeruj się reklamą ani poleceniem koleżanki. Zanim kupisz tabletki na odchudzanie dokładnie zapoznaj się z ich opakowaniem, a najlepiej odszukaj ulotkę w internecie. Zachowaj ostrożność, jeśli producent obiecuje niemożliwe i twierdzi, że schudniesz 5 kg w miesiąc bez diety i ćwiczeń.

Poznaj najskuteczniejsze składniki tabletek na odchudzanie o udowodnionym naukowo działaniu!

Błonnik pokarmowy na odchudzanie

Błonnik pokarmowy pęcznieje w przewodzie pokarmowym, powiększa swoją objętość i wpływa na uczucie sytości. Dzięki preparatom z błonnikiem zjesz mniej. Przyjmując je pamiętaj, by wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie.

Chitosan na odchudzanie



To substancja wyizolowana z pancerzy skorupiaków. Nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym i spełnia funkcje podobne do błonnika. Chitosan wiąże w przewodzie pokarmowym kwasy żółciowe, cholesterol (obniżając jego poziom we krwi) oraz tłuszcz pokarmowy. Tym samym zapobiega wchłanianiu części tłuszczu. Przyczynia się to do redukcji masy ciała.

Chrom na odchudzanie

Zmniejsza ochotę na słodycze, stabilizuje gospodarkę węglowodanową i reguluje poziom cukru we krwi. Chrom ułatwia przenikanie glukozy z krwi do komórek, dzięki czemu zmniejsza wydzielanie insuliny i sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej. Uwaga, nadmiar chromu jest szkodliwy, dlatego suplementacji nie można prowadzić zbyt długo.

CLA (sprzężony kwas linolowy) na odchudzanie

CLA, inaczej kwas rumenowy, naturalnie występuje w tłuszczu mlecznym. Sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej, zwiększaniu masy mięśniowej i przyspiesza przemianę materii. Ustalono, że substancja ta blokuje enzym, który umożliwia przenikanie tłuszczu do komórek. Dzięki temu komórki tkanki tłuszczowej nie powiększają się, a ty nie tyjesz.

Kofeina i jej pochodne (np. teina) na odchudzanie

Kofeina przyspiesza tempo metabolizmu, działa termogenicznie, sprzyja zwiększeniu ilości spalonych kalorii podczas wysiłku fizycznego. Jej pobudzające działanie pozwala wytrwać podczas intensywnych ćwiczeń. Kofeina nie jest wskazana dla osób nadwrażliwych na ten związek. Nie można stosować jej w przypadku nadciśnienia i innych chorób układu krążenia. Jej działanie moczopędne przyczynia się do zwiększenia wydalania wapnia i potasu z organizmu. Przy niskim spożyciu wapnia i spożywaniu 2-3 filiżanek kawy dziennie może powodować zwiększoną utratę masy kostnej.

Fasolamina na odchudzanie



To związek pozyskiwany z białej fasoli. Dzięki niemu skrobia, którą zjadasz z makaronów, chleba, czy ziemniaków, nie zostaje całkowicie wchłonięta. Efektem jest zmniejszenie kaloryczności dania poprzez blokowanie enzymu, który skrobię rozkłada.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 19.09. 2017 r. przez Barbarę Dąbrowską.

Czytaj także:Zastrzyki na odchudzanie – działanie i skutki Furosemid na odchudzanie – jak działa? Czy warto? Zastrzyki insulinowe na odchudzanie – działanie, efekty, bezpieczeństwo