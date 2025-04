Na rynku jest cała masa witamin dla seniorów. Można kupić preparaty jednowitaminowe jak i multiwitaminowe oraz kompleksy witamin i minerałów. U wielu osób starszych faktycznie prędzej czy później pojawia się potrzeba uzupełnienia niektórych z tych składników. Trzeba jednak pamiętać, że podstawowym źródłem tych ważnych substancji powinna być dieta, a nie supelementy. One mają jedynie wspierać sposób żywienia lub pomóc, gdy już do niedoborów dojdzie.

Spis treści:

Suplementacja witamin i minerałów staje się szczególnie ważna dla seniorów, zazwyczaj od wieku 60 lat, czasami wcześniej. W miarę starzenia się organizmu zmieniają się potrzeby żywieniowe oraz zdolność wchłaniania składników odżywczych, co zwiększa ryzyko niedoborów. Poniżej lista witamin i minerałów, o których poziom senior powinien dbać szczególnie.

Seniorzy często mają ograniczoną ekspozycję na słońce, co zmniejsza syntezę witaminy D w skórze. Witamina D3 jest kluczowa dla zdrowia kości, mięśni oraz układu odpornościowego i nerwowego.

Naturalne źródła witaminy D:

Witamina B6 jest niezbędna dla zdrowia układu odpornościowego i do produkcji energii. Naukowcy podejrzewają, że może też wpływać na funkcjonowanie pamięci u osób starszych.

Naturalnymi źródłami tej witaminy są:

Z wiekiem zmniejsza się wchłanianie witaminy B12 z pokarmu. Niedobór witaminy B12 może prowadzić do anemii i problemów neurologicznych.

Naturalne źródła witaminy B12:

Wspiera zdrowie kości i układu sercowo-naczyniowego, współpracując z witaminą D.

Naturalne źródła witaminy K2:

Wzmacnia układ odpornościowy, działa jako antyoksydant.

Źródła witaminy C:

Jest ważny dla utrzymania zdrowych kości i zapobiegania osteoporozie. Z wiekiem zmniejsza się wchłanianie wapnia.

Naturalne źródła wapnia to przede wszystkim:

Wspiera funkcjonowanie mięśni i nerwów, a także zdrowie serca. Niedobory magnezu są częste w starszym wieku.

Produkty bogate w magnez to między innymi:

Wspiera układ odpornościowy, zdrowie skóry i procesy gojenia. Z wiekiem zmniejsza się jego wchłanianie.

Produkty bogate w cynk:

Wspomagają zdrowie serca i mózgu, redukują stany zapalne. Naturalnymi źródłami kwasów omega 3 są tłuste ryby morskie, olej lniany, rzepakowy, nasiona lnu, orzechy włoskie.

Dawka: 1000 mg EPA + DHA dziennie.

Wspierają zdrowie jelit, co jest ważne dla ogólnego zdrowia i wchłaniania składników odżywczych. Naturalne probiotyki to np. kiszonki i fermentowane produkty mleczne.

Dawka: 1-10 miliardów CFU dziennie, w zależności od preparatu.

Poniżej podajemy dzienne zapotrzebowanie na różne witaminy u osób w starszym wieku. Dawki te dotyczą osób, u których nie ma niedoborów. Gdy do nich dojdzie, wyrównanie poziomu witamin może wymagać większych dawek, ale najlepiej je ustalić z lekarzem.

Zanim osoba starsza zacznie łykać jakiekolwiek suplementy, powinna skonsultować się z lekarzem. Często trzeba dostosować dawki do indywidualnych potrzeb i zapobiec ewentualnym interakcjom z lekami. Z tego powodu przyjmowanie preparatów multiwitaminowych może nie być najlepszym rozwiązaniem.

Suplementy powinny być dodatkiem do zróżnicowanej diety bogatej w świeże owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, białka i zdrowe tłuszcze.

Najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o witaminy i minerały dla seniora, jest sięganie tylko po preparaty, które dostarczą brakujących w diecie składników. Trzeba bowiem pamiętać, że nadmiar witamin w organizmie może działać na niego niekorzystnie. Dlatego ideałem byłoby zbadać krew i stwierdzić, jaki jest poziom najważniejszych witamin i minerałów i dopiero wtedy zacząć suplementację dopasowaną do prawdziwych, a nie domniemanych potrzeb.

Siegając po suplementy witaminowe i te z minerałami, najlepiej decydować się na takie, które mają status leków. Wtedy wiadomo, że deklarowana na opakowaniu dawka jest identyczna z tą w samym preparacie. Niestety w przypadku zwykłych suplementów, takiej gwarancji mieć nie można.

Jeśli ktoś decyduje się na suplementy multiwitaminowe, najlepiej kupować te od renomowanych producentów, którzy mają najwięcej do stracenia, jeśli okaże się, że ich produkty nie są wiele warte.

Poniżej nazwy producentów, którzy oferują witaminy w płynie dla seniora lub w postaci tabletek:

Chyba najbardziej znanym producentem preparatów witaminowych dla seniorów jest marka Doppel Hertz. To niemiecka marka należąca do firmy Queisser Pharma, która ma długą historię w produkcji suplementów diety i produktów zdrowotnych. Firma istnieje od 1897 roku i cieszy się dobrą reputacją zarówno w Niemczech, jak i na międzynarodowym rynku. Produkty Doppelherz są wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości. Firma stosuje Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz jest regularnie kontrolowana przez niemieckie i międzynarodowe instytucje.

Godna zaufania jest też marka Biovital należąca do firmy farmaceutycznej Egis, która ma długoletnią historię i bardzo dobre opinie.

Olimp Labs to jeden z czołowych polskich producentów suplementów diety, oferujący szeroką gamę produktów dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów. Specjalność: Multiwitaminy, witamina D, magnez, omega-3, probiotyki.

Aflofarm znany producent suplementów diety i leków dostępnych bez recepty, oferujący produkty o wysokiej jakości. Specjalność: Multiwitaminy, witamina D, wapń, magnez, witamina C.

Hasco-Lek to polska firma farmaceutyczna produkująca suplementy diety, leki i wyroby medyczne. Firma ma szeroką gamę produktów skierowanych do seniorów. Specjalność: Multiwitaminy, witamina D, magnez, wapń, witamina C.

Powyżsi producenci są znani z wysokiej jakości swoich produktów i są dobrze oceniani zarówno przez konsumentów, jak i specjalistów.