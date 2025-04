Spalacze tłuszczu są bezpieczne, jeśli kupujesz je ze sprawdzonego źródła i stosujesz zgodnie z zaleceniami producenta, po konsultacji z dietetykiem. Niebezpieczne mogą być spalacze tłuszczu zakupione w podejrzanym miejscu (np. na aukcji internetowej czy bazarku). Ich skład i działanie pozostają zagadką. Nie warto ryzykować, bo konsekwencje zdrowotne mogą być poważne.

Spalacze tłuszczu – jak działają?

Spalacze tłuszczu to grupa suplementów diety, które mają za zadanie przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej. Mechanizm ich działania opiera się zazwyczaj na zwiększaniu termogenezy, czyli produkcji ciepła w organizmie. Powoduje to zużycie większej ilości energii (kcal) i tym samym przyspieszenie tempa przemiany materii. Do związków nasilających termogenezę należą np.

katechina z zielonej herbaty,

synefryna z gorzkiej pomarańczy,

kapsaicyna z chili.

Większość spalaczy tłuszczu ma także dodatek kofeiny, która pobudza, dodaje sił, usuwa zmęczenie. Dzięki temu możesz ćwiczyć intensywniej i dłużej. W składzie tych suplementów znajdziesz również substancje usprawniające usuwanie tłuszczu (np. l-karnitynę) czy hamujące apetyt (np. chrom).

Substancje aktywne, które znajdziesz w składzie legalnych, zarejestrowanych w Polsce spalaczy tłuszczu mają udowodnioną skuteczność. Nie zadziałają jednak bez wsparcia diety redukcyjnej i regularnego treningu. Suplementy te „podkręcają” dobrze zaplanowaną kurację odchudzającą, ale nigdy nie mogą jej zastąpić.

Więcej nie znaczy skuteczniej

Spalaczy tłuszczu nie powinno się stosować bez konsultacji ze specjalistą dietetykiem. Suplementy te mogą być niebezpieczne dla osób, które mają nadciśnienie i problemy z układem krążenia. Nie powinny po nie sięgać także te z was, które są wrażliwe na kofeinę i silniej odczuwają jej działanie.

W przypadku spalaczy tłuszczu więcej nie znaczy skutecznie. Zbyt wysokie dawki związków termogenicznych mogą wywoływać nadmierne pobudzenie, lęk, dezorientację.

Spalacze tłuszczu z niepewnego źródła

Poziom zagrożenia rośnie, gdy sięgasz po spalacze tłuszczu zakupione w podejrzanym miejscu, od niepewnego sprzedawcy. Wystrzegaj się aukcji internetowych i sklepów „no name”, gdzie trudno znaleźć kontakt do producenta czy regulamin zakupów. Nigdy nie kupuj spalaczy tłuszczu na bazarze, z „ulicy”. Znane są przypadki sprzedaży „chińskich ziółek”, które w składzie miały narkotyki. Kilka lat temu Polskę obiegły wieści o śmierci młodej kobiety, która „zagotowała się od środka” po zastosowaniu nielegalnego spalacza tłuszczu.

Zasady stosowania spalaczy tłuszczu

Jeśli chcesz spróbować suplementów z grupy spalaczy tłuszczu pamiętaj o tych 4 zasadach.

Przed kupnem spalacza tłuszczu skonsultuj się z dietetykiem. Spalacze tłuszczu kupuj wyłącznie ze sprawdzonych źródeł (znany producent, siedziba w Polsce, jawny skład). Stosuj spalacze, jako uzupełnienie diety redukcyjnej i treningu. Używaj ich zgodnie z zaleceniami producenta.

