Przykładowy jadłospis przy niewydolności nerek. Ograniczenie tego składnika to główna zasada diety na chore nerki

Założeniem jadłospisu przy niewydolności nerek jest zazwyczaj ograniczenie białka w diecie, co odciąża nerki i spowalnia postęp choroby. W planie żywienia przy niewydolności nerek unika się często produktów bogatych w sód, potas i fosfor. Gdy nerki nie działają prawidłowo, konieczna jest pomoc lekarza w ustaleniu, co można jeść, a co wykluczyć. Poniżej znajdują się przykładowe jadłospisy dla osób z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek w różnych okresach choroby.