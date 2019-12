Biodra i uda to najbardziej problematyczne partie ciała – najszybciej widać na nich przyrost wagi, za to najtrudniej spalić tłuszcz z tych właśnie okolic. Smukłe uda to marzenie wielu kobiet – nogi to ulubiony i pierwszy element ciała, na który zwykle zwracają uwagę mężczyźni. Jaka dieta pomoże zachować smukłe uda? Jakie ćwiczenia będą najbardziej odpowiednie dla wyszczuplenia i wysmuklenia tej części nóg? Jak zapobiegać rozstępom i niwelować te już istniejące? Na te i wiele innych pytań dotyczących ud znajdziesz odpowiedzi właśnie w tym miejscu!