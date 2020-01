Sado-maso, czyli sadomasochizm, to zaburzenie seksualne, w którym osoba preferuje aktywność seksualną związaną z zadawaniem bólu i zniewoleniem. Czy sado-maso to już dewiacja, czy jeszcze sposób na urozmaicenie życia seksualnego? To zależy od jego form, intensywności i partnerów. Dowiedz się więcej o sado-maso.