Pielęgnacja dłoni to zespół czynności mających na celu utrzymanie skóry w jak najlepszej kondycji. Składa się na to regularny manicure, peeling, nakładanie kremów i maseczek. Jest to bardzo ważne, bo skóra na dłoniach jest cienka i praktycznie pozbawiona gruczołów łojowych, a przez to szybko się wysusza i starzeje.