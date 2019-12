Ozdoby wielkanocne są równie istotne, co te bożonarodzeniowe. Pięknie podkreślają wyjątkowy charakter świątecznych dni, a także wprowadzają powiew wiosny do pomieszczenia. Jak samodzielnie zrobić najpiękniejsze stroiki świąteczne? Co nowego pojawiło się w sklepach, co warto mieć? Zobacz, jak upiec ozdobnego baranka wielkanocnego – to i jeszcze więcej znajdziesz właśnie w tym miejscu!